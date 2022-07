Verkehrsunfall mit Verletzten – B 27 Bad Hersfeld

Bad Hersfeld – Am Dienstag, den 12.07.2022, gegen 12:00 Uhr, befuhr eine 30jährige Frau aus Sontra mit ihrem Skoda Octavia die Bundesstraße 27 aus Richtung Bebra in Richtung Bad Hersfeld. Mutmaßlich in Folge gesundheitlicher Probleme kam die Fahrerin nach links über die Fahrbahnmitte und kollidierte hierbei, rund 300m von der Picasso-Kreuzung entfernt, frontal mit dem entgegenkommenden BMW eines 64-Jährigen aus Hauneck. Beide Fahrzeugführer wurden hierbei leicht verletzt und durch alarmierten Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme musste der Verkehr aus Richtung Bad Hersfeld für rund 90 Minuten ab der Picasso-Kreuzung in Richtung Innenstadt abgeleitet werden. Die Sachschäden an den beiden Unfallfahrzeugen belaufen sich nach ersten Schätzungen auf circa 10.000 Euro.

Fulda. Am Montag (11.07.) kam es gegen 23:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem Sachschaden in Höhe von rund 2.150 Euro entstand. Ein 19-jähriger VW-Fahrer aus Künzell befuhr die Kreuzbergstraße stadteinwärts in Fahrtrichtung Künzeller Straße. Zeitgleich befuhr ein 43-jähriger E-Bike-Fahrer aus Künzell die Künzellerstraße stadtauswärts in Fahrtrichtung Künzell. Im Einmündungsbereich kollidierte der VW-Fahrer übersah er den vorfahrtsberechtigten E-Bike-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß bei dem der 43-Jährige leicht verletzt wurde und in ein umliegendes Krankenhaus transportiert wurde.

Lkw umgestürzt – Fahrer verletzt

Hofbieber. Am Dienstagvormittag (12.07.), gegen 10:40 Uhr, kam es auf einer Baustelle für einen Zubringer zum Milseburgradweg im Bereich Schackau zu einem Unfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Fladungen fuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen mit einem Sattelauflieger rückwärts von der L 3330 in den Baustellenbereich ein, um neben der Landstraße Schotter abkippen zu können. Beim Abladevorgang geriet der Auflieger in Schieflage und kippte samt Zugmaschine auf die linke Fahrzeugseite. Der Fahrer verletzte sich hierbei leicht. An dem Fahrzeug und dem Auflieger entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Neben Einsatzkräften der Feuerwehr Hofbieber und der Polizei Hilders war ein Spezialkran zur Bergung des Lkw im Einsatz. In diesem Zusammenhang war die L3330 für die Dauer der Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Verkehrsunfall mit E-Bike

Bad Hersfeld. Am Samstag (09.07.), gegen 1:45 Uhr, befuhr eine 52-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem E-Bike den Radweg von Friedlos in Richtung Bad Hersfeld. Kurz vor dem Ortseingang verlor die Bad Hersfelderin aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr E-Bike und stürzte. Hierbei verletzte sie sich schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro.

Verkehrsunfall mit Kind

Bad Hersfeld. Am Sonntag (10.07.), gegen 13:45 Uhr, befuhr eine 54-jährige Frau aus Heringen mit ihrem Opel C-X die Simon-Haune-Straße aus Richtung Gerwigstraße kommend. Zeitgleich stand dort an der Lichtzeichenanlage am rechten Fahrbahnrand ein sechsjähriges Kind aus Bad Hersfeld. Als das Mädchen nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ordnungsgemäß die Fahrbahn überquerte, erfasste die Opel-Fahrerin aus unklarer Ursache das Kind. Die Sechsjährige wurde leichtverletzt in ein Klinikum transportiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Neuenstein. Am Montag (11.07.), gegen 5 Uhr, befuhr eine 43-jährige Frau aus Salzgitter mit einem Seat Ibiza die Bundesstraße 324 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Aua. Als sie nach links auf die Bundesautobahn 7 abbog, kollidierte sie mit dem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten BMW eines 63-jährigen Mannes aus Neuenstein. Der BMW wurde bei dem Aufprall gegen die Schutzplanke geschleudert. Der Neuensteiner wurde mit schweren und die Frau aus Salzgitter mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 9.750 Euro.

Verkehrsunfall

Alheim-Hergershausen. Eine Audi-Kombi-Fahrerin aus Bebra befuhr am Montagmorgen (11.07.), gegen 7.15 Uhr, die L 3304 von Alheim-Hergershausen kommend in Richtung Einmündung zur B 83. Ausgangs einer Rechtskurve kam sie aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten, fuhr teilweise in den Straßengraben und die Bankette und prallte dann gegen einen Durchlass. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand jedoch Gesamtschaden von circa 11.000 Euro.

Auto zerkratzt

Romrod. Die Heckklappe eines schwarzen Audi A4 zerkratzten Unbekannte am Freitag (08.07.) und verursachten hierdurch Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zur Tatzeit, zwischen 6 Uhr und 12.30 Uhr, stand das Auto auf einem öffentlichen Parkplatz in der Schulstraße im Bereich des Schlosses Romrod. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schreinerei

Fulda. Unbekannte brachen zwischen Freitagmittag (08.07.) und Montagmorgen (11.07.) in eine Schreinerei in der Steubenallee ein. Die Täter gelangten über ein Fenster ins Gebäude und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Bargeld und Lebensmittel im Wert von mehreren tausend Euro und verursachten circa 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Falsche Handwerker

Künzell. Am Montagmittag (11.07.) wurde ein 57-jähriger Mann aus Künzell Opfer von sogenannten „Falschen Handwerkern“.

Gegen 12 Uhr klingelte es an der Haustür des Künzellers. Die angeblichen Handwerker unterbreiteten dem Mann ein Angebot für Reparaturarbeiten an den Dachrinnen seines Wohnhauses. Zunächst wurde ein Fixpreis in dreistelliger Höhe vereinbart. Nach der Durchführung der Arbeiten verlangten die „Falschen Handwerker“ mehrere tausend Euro, da die Arbeiten angeblich teurer seien. Die Männer übten in der Folge Druck auf den 57-Jährigen aus und begleiteten ihn zur Bank. Der Künzeller hob den geforderten Betrag ab und übergab das Geld.

Vermehrt werden Bürgerinnen und Bürger von Dienstleistern an ihren Haustüren aufgesucht. Handwerks-, Elektrik-, Gas- oder Wasserarbeiten sind nur einige der angebotenen Leistungen. Als Handwerker getarnt verschaffen sich die Täter Zutritt zu den Häusern und Lebensräumen der Menschen. Nicht selten lassen die Täter Wohnungstüren hinter sich geöffnet und gewähren hierdurch weiteren Personen unbemerkt Zutritt zu den Wohnungen der Opfer, um deren Räumlichkeiten nach Wertsachen zu durchsuchen oder sie gehen selbst auf die Suche nach Vermögenswerten.

Firma (Ist die Firma überhaupt existent? Gibt es Erreichbarkeiten und Rezessionen?) und achten Sie bei Internetauftritten von Firmen auf tatsächlich existente Erreichbarkeiten, Impressum und Adressen! Zahlen Sie im Voraus nicht für in Aussicht gestellte Leistungen

Kraftstoffdiebstahl

Ludwigsau. Unbekannte begaben sich in der Nacht zu Montag (11.07.) auf das Gelände einer Firma in der Straße „Am Mittelrück“ und öffneten die Tankverschlüsse von insgesamt fünf Lkw. Anschließend entwendeten die Langfinger rund 700 Liter Diesel aus den Fahrzeugen und flüchteten unerkannt. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von circa 1.400 Euro. Zudem entstand Sachschaden von etwa 1.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diesel entwendet

Heringen. Rund 250 Liter Diesel im Wert von circa 500 Euro stahlen Unbekannte in der Zeit von Donnerstagnachmittag (07.07.) bis Montagvormittag (11.07.) aus einer landwirtschaftlichen Zugmaschine des Herstellers Deutz. Hierfür bohrten die Täter den Tank des Schleppers auf und verursachten Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug im Bereich des Windparks auf einem Verbindungsweg zwischen Heringen und Philippsthal. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de