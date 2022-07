Tödlicher Unfall auf B 83: Verstorbener Fahrer identifiziert

Hofgeismar/ Trendelburg (Landkreis Kassel): Nach dem tödlichen Unfall, der sich am heutigen Dienstagmorgen gegen 9:45 Uhr auf der B 83 zwischen Hofgeismar-Hümme und Trendelburg-Stammen ereignete, konnte der verstorbene Fahrer inzwischen identifiziert werden. Es handelt sich um einen 19-jährigen Mann aus Polen. Die aufwendigen Bergungsarbeiten an der Unfallstelle dauern noch an, weshalb die B 83 derzeit noch voll gesperrt ist.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 19-Jährige mit einem Ford Transit auf der Bundesstraße von Hümme kommend in Richtung Stammen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache zunächst auf die Gegenspur geriet und dann nach links von der Fahrbahn abkam. Der Kastenwagen prallte in einem Graben gegen einen Baum und geriet offenbar unmittelbar in Brand. Der Fahrer wurde in dem deformierten Kleintransporter eingeschlossen. Ersthelfer konnten den Mann nicht mehr aus dem bereits im Vollbrand stehenden Kleintransporter befreien, sodass er in dem brennenden Fahrzeug verstarb. Die Ersthelfer erlitten einen Schock und werden seelsorgerisch betreut. Eine Gutachterin ist in die Ermittlungen eingeschaltet und mit der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs beauftragt worden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05671-99280 bei der Polizeistation Hofgeismar zu melden.

Einbruch in Bahnhofsgaststätte

Marburg (ots) – Ein bislang Unbekannter ist vergangene Nacht (11.7.)

widerrechtlich in ein asiatisches Restaurant im Bahnhof Marburg eingedrungen.

Die Tatzeit liegt zwischen 22:45 Uhr (10.7.) und 05:45 Uhr (11.7.) Der

Einbrecher hatte es offensichtlich auf Bargeld abgesehen. Er nahm die gesamte

Kasse samt Tageseinnahmen mit. Zugang zum Restaurant verschaffte sich der Täter,

indem er die Glastür (Haupteingangstür) aufbrach. Die Bundespolizeiinspektion

Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter

der Tel.-Nr. 0561 81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Fahrzeug kollidiert mit Schrankenbaum – Fahrer geflüchtet

Wetzlar (ots) – Ein bislang Unbekannter befuhr vergangenen Freitag (8.7./15:35

Uhr) mit seinem vermutlich grünen Pritschenwagen auf der Dillstraße in Wetzlar

den Bahnübergang (Bahnstrecke von Siegen in Richtung Gießen) und kollidierte mit

dem bereits abgesenkten Schrankenbaum. Kurz entschlossen drückte wohl eine

weitere, unbekannte Person den Schrankenbaum mit der Hand nach oben und half dem

Fahrer, sein Fahrzeug aus dem Schrankenbaum zu befreien. Anschließend entfernte

sich der Kraftfahrer in unbekannte Richtung vom Unfallort. Durch den Vorfall

wurde der Gitterbehang des Schrankenbaums beschädigt. Die Schadenshöhe muss noch

ermittelt werden.

Zeugen gesucht! Der Fahrer ist bis heute noch unbekannt. Die

Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Hinweise zu dem Unfall, insbesondere zu dem

beteiligten Fahrzeug, dem Fahrer und dem ebenfalls noch unbekannten Helfer,

geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der

Tel.-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Ertappte Auto-Aufbrecher flüchten in den Wald: Polizei erbittet Hinweise

Kassel- Wolfsanger/Hasenhecke: Zwei unbekannte Auto-Aufbrecher hat ein Mercedesbesitzer am gestrigen Montagabend auf einem Parkplatz an der Fuldatalstraße bei Kassel auf frischer Tat ertappt. Der Mann aus Vellmar war gegen 18:15 Uhr von einer Joggingrunde zu seinem dort geparkten silbernen Mercedes zurückgekehrt und hatte die beiden Männer erblickt, die sich an seinem Auto zu schaffen machten. Als der Vellmarer die Verdächtigen ansprach, ergriffen diese sofort die Flucht in das dortige Waldgebiet. Der Mercedesbesitzer folgte den Tätern, verlor sie aber nach kurzer Zeit aus den Augen. Wie sich herausstellte, hatten die Unbekannten mit einer Eisenstange und einem Stock versucht, das Schiebedach des Autos aufzuhebeln, waren dabei jedoch ertappt worden und geflüchtet. Der Autobesitzer beschrieb den aufnehmenden Polizisten zwei 25 bis 30 Jahre alte, ca. 1,90 Meter große und schlanke Täter mit krausen dunklen Haaren, die ein nordafrikanisches Erscheinungsbild gehabt haben sollen. Einer von ihnen trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Nike-Aufschrift und eine schwarze Jogginghose, sein Komplize war mit einem olivfarbenen Pullover mit Kapuze sowie einer grauen Jogginghose bekleidet. Die sofort eingeleitete Fahndung nach ihnen blieb leider erfolglos.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Aufbruchsversuch führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Zeugen, die Hinweise auf die flüchtigen Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Achtköpfige Gruppe überfällt Geschäft in Artilleriestraße: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Wesertor: Zu einem Raubüberfall durch eine achtköpfige Personengruppe auf ein Geschäft in der Artilleriestraße ist es am gestrigen Montagabend gekommen. Die Täter waren nach Aussage des Geschäftsinhabers kurz vor Ladenschluss in das Geschäft gestürmt hatten ihn mit körperlicher Gewalt attackiert. Einer der Männer griff in die Kasse und entnahm daraus Bargeld. Andere Täter entwendeten zudem Zubehörteile von E-Zigaretten, woraufhin die Gruppe flüchtete. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Der Notruf des überfallenen Geschäftsmanns war gestern Abend gegen 22:10 Uhr bei der Polizei eingegangen. Mehrere Streifen hatten daraufhin die Fahndung nach den flüchtigen Tätern aufgenommen, diese aber nicht mehr ergreifen können. Wie das Opfer gegenüber den die Anzeige aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) angab, war die Gruppe von mehreren Männern, seiner Einschätzung nach acht an der Zahl, kurz vor Ladenschluss in das Geschäft gestürmt und hatten zunächst ein Regal umgestoßen. Anschließend seien mehrere Personen auf ihn zugekommen und einer hätte versucht, ihm ins Gesicht zu schlagen. Nachdem er dem Schlag ausweichen konnte, habe ein anderer ihn gegen die Brust in eine Ecke hinter den Tresen gestoßen. Ein dritter Täter griff währenddessen in die Kasse. Anschließend verließen die Täter den Laden, trennten sich draußen und flüchteten in verschiedenen Richtungen. Der Geschäftsinhaber wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Zu den drei Männern, die das Opfer attackierten und in die Kasse griffen, liegt folgende Beschreibung vor:

1.) männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, ca. 1,85 Meter groß, sportlich, arabisches Äußeres, maskiert mit Bandana in unbekannter Farbe, trug dunkle Kleidung und Handschuhe

2.) männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, ca. 1,85 Meter groß, kräftig/athletisch mit Bauchansatz, arabisches Äußeres, maskiert mit rotem Bandana, darunter längerer, schwarzer Vollbart, dunkle Bekleidung, Handschuhe

3.) männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, sportliche Statur, arabisches Äußeres, schwarze Maskierung, dunkle Kleidung, Handschuhe

Die weiteren Ermittlungen wegen des Raubüberfalls werden nun beim Kommissariat 36 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Raub auf Mann mit Geschäftseinnahmen nahe Druselturm: Braunhaarige Frau als Zeugin gesucht

Kassel-Mitte: Ein Unbekannter hat am gestrigen Montagnachmittag in der Kasseler Innenstadt den Angestellten eines Geschäfts auf dem Weg zur Bank überfallen und ihm den Beutel mit den Geschäftseinnahmen entrissen. Eine ca. 60 Jahre alte Frau, die lange, gelockte braune Haare hatte, war offenbar Zeugin des Raubes geworden und hatte den Täter noch weglaufen sehen. Sie und weitere Zeugen, die Hinweise auf den Räuber geben können, suchen nun die ermittelnden Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo.

Ereignet hatte sich der Überfall gegen 14:30 Uhr vor einer Bäckerei in der Unteren Königsstraße, zwischen dem Königsplatz und dem Druselturm. Der 25-jährige Angestellte eines Optikergeschäfts war auf dem Weg zu einer Bankfiliale plötzlich von hinten von dem Täter angegriffen worden. Ruckartig riss der Unbekannte an der Tasche mit dem Geld, die der junge Mann in der Hand hielt. Das Opfer verstärkte seinen Griff und versuchte noch, den blau-beigefarbenen karierten Stoffbeutel festzuhalten, allerdings gelang es dem Täter, ihm diesen gewaltsam zu entreißen. Anschließend flüchtete er mit der Beute in Richtung Druselplatz. Das Opfer beschrieb den aufnehmenden Kriminalbeamten einen ca. 1,85 Meter großen Mann mit normaler Statur und kurzen dunklen Haaren, der eine blaue OP-Maske, eine beigefarbene Jacke mit Kapuze und eine blaue Jeans trug.

Die mutmaßliche Augenzeugin und weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.