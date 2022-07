Kreis Alzey-Worms

Verstoß gegen das Waffengesetz

Saulheim (ots) – Am frühen Samstag 09.07.2022, wurde die Polizeiinspektion Alzey durch einen Autofahrer informiert, dass in Saulheim in der Mainzer Straße ein etwa 25-jähriger Mann mit Glatze mit einer Pistole in der Hand laufen würde. Gegen 07:00 Uhr konnte eine Person, auf die die Beschreibung passte, angetroffen und kontrolliert werden.

Es handelte sich um einen 20-jährigen aus Saulheim, der eine ungeladene Schreckschusswaffe im Hosenbund mit sich führte. Die Person war stark alkoholisiert. Eine Stunde später meldete sich dann der Vater eines 12-jährigen, der von dem 20-jährigen mit der Pistole bedroht worden war.

Den 20-jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Bedrohung. Die Pistole wurde sichergestellt.

Gullydeckel herausgehoben – Pkw fährt in Gullyschacht

Offenheim (ots) – In der Nacht von Samstag 09.07.2022 auf Sonntag 10.07.2022 entfernten bisher unbekannte Täter mehrere Gullydeckel in der Ortslage Offenheim (insbes. im Bereich Obergasse, Untergasse und Bechenheimer Straße) und ließen die ungesicherten Gullyschächte zurück. Am Sonntag 10.07.2022 gegen 07.30 Uhr fuhr ein Pkw über einen dieser ungesicherten Schächte und wurde dadurch beschädigt.

In den genannten Bereichen konnten darüber hinaus offenbar mutwillig zerstörte Verkehrsschilder festgestellt werden.

Seitens der Polizei Alzey wurden Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung aufgenommen. Umfangreiches Spurenmaterial konnte sichergestellt werden. Darüber hinaus bittet die Polizei um Hinweise durch mögliche Zeugen.

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Westhofen (ots) – Im Zeitraum vom 01.07. bis 08.07.2022 wurde durch unbekannte Täter versucht, die zum Feldrand liegende Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Richard-Wagner-Straße aufzuhebeln. Es gelang den Tätern nicht, in das Haus einzudringen.

Die Polizeiinspektion Alzey bitte um Hinweise, falls jemand Wahrnehmungen im fraglichen Zeitraum gemacht hat, die mit dem Einbruchsversuch in Zusammenhang stehen könnten.

Kontrollen anlässlich Open Air

Hamm (ots) – Anlässlich des diesjährigen Open Air in Hamm wurden am Sonntagmittag/-nachmittag 10.07.2022, Kontrollstellen zur Überwachung des Abreiseverkehrs eingerichtet. Dabei wurden insgesamt 223 Fahrzeuge kontrolliert.

Ausnahmslos alle Fahrzeugführer waren fahrtüchtig, sodass es zu keinen Beanstandungen kam. Die Wormser Polizei freut sich über die positive Bilanz und bedankt sich für die Mitwirkung der Verkehrsteilnehmer.

Mehrere Pkw durch Vandalismus beschädigt

Ober-Flörsheim (ots) In der Nacht vom 08.07.2022 ca. 23.30 Uhr auf den 09.07.2022 ca. 08.30 Uhr wurden in der Donnersbergstraße in Öber-Flörsheim mehrere Pkw durch bisher unbekannte Randalierer zerkratzt. Die Polizei bittet Zeugen und/oder weitere Geschädigte sich an die Polizeiinspektion Alzey zu wenden.

Batteriebrand, hoher Sachschaden durch Löschwasser

Alzey (ots) – In einer Lagerhalle in der Justus-Liebig-Str. geriet am Sonntag 10.07.2022 gegen 20:00 Uhr, die Batterie eines elektrisch betriebenen Staplers, der sich gerade im Ladevorgang befand, in Brand.

Durch das Auslösen der Sprinkleranlage kam es zu einem größeren Schaden an den in der Halle gelagerten Papierwaren. Im Einsatz waren 31 Wehrleute der Feuerwehr Alzey. Personen wurden nicht verletzt. Derzeit wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

Geschwindigkeitskontrollen der Verkehrsdirektion Mainz

Wörrstadt (ots) – Die Verkehrsdirektion Mainz hat in der Zeit vom 04.08.2022 bis 08.08.2022 auf der B9, verstärkt zwischen Guntersblum und Worms, Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Mehr als 550 Verkehrsteilnehmer waren dabei zu schnell und erhalten nun Post von der Zentralen Bußgeldstelle der Polizei Rheinland-Pfalz.

Als “Spitzenreiter” wurde ein PKW bei Mettenheim, Höhe Einmündung L440, mit einer Geschwindigkeit von 115 km/h gemessen. Erlaubt sind an dieser Stelle 70 km/h. Der Fahrzeugführer muss voraussichtlich mit einem 1-monatigen Fahrverbot, 2 Punkten in Flensburg und einem Bußgeld von 320 EUR rechnen.

Die intensivierte Überwachung von Geschwindigkeitsverstößen wird auch in dieser Woche, insbesondere zwischen der Landeshauptstadt Mainz und Worms, fortgesetzt. Überhöhte Geschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursachen. Bitte halten Sie sich an die vorgegebene Geschwindigkeit. Es geht um Ihre eigene und die Verkehrssicherheit Ihrer Mitbürger.

Worms

Falschfahrerin auf A 61 gestoppt

A61/Worms-Mörstadt (ots) – Weil sie auf der A61 bei Worms auf der falschen Fahrbahnseite fuhr, stoppte die Polizei eine 69-jährige Falschfahrerin in der Nacht auf Samstag 09.07.0202 gegen 01 Uhr in Höhe Worms-Mörstadt. Die Frau wurde von Zeugen erstmals zuvor in Höhe Albig gemeldet, weil sie dort auf der Richtungsfahrbahn Koblenz in Richtung Worms fuhr. Sie hatte offenbar in der Dunkelheit Orientierungsprobleme und schien mit der ganzen Verkehrssituation überfordert zu sein.

Über eine Gesamtstrecke von ca. 20 Kilometern missachtete die Fahrerin die Anhaltezeichen eines auf der Richtungsfahrbahn Speyer parallel fahrenden Streifenwagens der Polizei. Ein eingesetzter Polizeihubschrauber informierte die Kräfte am Boden ständig über die aktuelle Position des PKW.

Bei Worms konnte die Polizei dann die 69-Jährige zum anhalten bringen. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens zur Nachtzeit kam es zu keinen Unfällen oder akut gefährlichen Situationen für die Frau selbst sowie für übrige Verkehrsteilnehmer.

Der PKW der Frau wurde abgeschleppt. Sie und ihre mitfahrende 40-jährige Tochter wurden auf einer Dienststelle von Bekannten abgeholt. Die Polizei führt nun ein Ermittlungsverfahren zur Ermittlung der Gesamtumstände gegen die 69-Jährige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Dies kann eine Geld- oder Haftstrafe und den Entzug der Fahrerlaubnis zur Folge haben. Der Führerschein der Frau wurde einbehalten. Wo die Frau falsch aufgefahren ist, konnte bislang nicht ermittelt werden. Bislang äußerte sie sich nicht weiter bei der Polizei.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fußgänger

Worms (ots) – Folgemeldung – Am 07.07.2022 kam es in der Ludwigstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Fußgänger. Der 24-jährige Unfallverursacher mit deutscher Staatsbürgerschaft, konnte am 09.07.2022 gegen 13:50 Uhr beim Versuch des Grenzübertritts von Serbien nach Bulgarien durch die bulgarischen Behörden auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls festgenommen werden.

Er befindet sich seitdem in Haft. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an. Gegenstand ist insbesondere die Konstellation der zum Unfallzeitpunkt geschalteten Lichtzeichenanlage sowie die zum Tatzeitpunkt gefahrene Geschwindigkeit.