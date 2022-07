Landau: Die Polizei-News

Gelände von Kindergarten mutwillig beschädigt

Ramberg (ots) – Am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen Freitag 08.07.2022 um 16:00 Uhr bis Montag 11.07.2022 um 08:00 Uhr, suchten mehrere Personen das Grundstück des kath. Kindergartens in der Hermersbachstraße auf und beschädigten dort auf dem Freigelände diverse Gegenstände. Unter anderem wurden mehrere Stühle gegen die Hausfassade geschleudert, wodurch Teile des Verputzes abplatzten.

Zeugen, welche die Sachbeschädigungen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter Tel.: 06346/964619 in Verbindung zu setzen.

Vor Ort konnte die Polizei beweiskräftige Gegenstände sichern, welche Rückschlüsse auf die Verursacher ermöglichen könnten. Den Vandalen wird seitens des Kath. Kindergartens und des Ortsbürgermeisters auf diesem Wege die Möglichkeit geboten, ein klärendes Gespräch zu suchen.

Auseinandersetzung am Busbahnhof

Landau (ots) Zu einer lautstarken Auseinandersetzung mit anschließender Körperverletzung kam es am Sonntagvormittag 10.07.2022 am Busbahnhof. Ein 42-Jähriger geriet aus unbekannter Ursache mit 3 jungen Männern in Streit.

Er beleidigte und bedrohte diese und schlug 2 von ihnen. Gegen den 42-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde ein Platzverweis erteilt.

Verletzte Motorradfahrerin im Wellbachtal

Annweiler/B 48 (ots) – Eine 22-jährige Motorradfahrerin fuhr am Sonntag 10.07.22 gegen 13:30 Uhr das Wellbachtal von Johanniskreuz kommend in Richtung Rinnthal. In einer scharfen Linkskurve, welche auf 30 km/h begrenzt ist, streifte sie die rechte Leitplanke und fuhr anschließend über die Gegenfahrbahn in den dortigen Steilhang.

Bei dem Sturz zog sich die Fahrerin einen Bruch an der Hand sowie diverse Prellungen zu. Sie musste sich anschließend zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbringen lassen. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in niedrigem, vierstelligen Bereich.