Von 9-Jähriger aggressiv Geld gefordert – Zeuge gesucht! Friedrichsdorf, Am Eisspeicher, Sonntag, 10.07.2022, 11:20 Uhr

(he)Gestern Morgen wurde ein 9-jähriges Mädchen in Friedrichsdorf aggressiv von einem Mann angesprochen und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Dem Mädchen kam ein unbekannter Zeuge zu Hilfe, den die Polizei nun sucht. Den eigenen Angaben zufolge war das Mädchen von der Schützenstraße aus in Richtung Bäcker unterwegs, als sie gegen 11:20 Uhr ein Fremder in der Straße „Am Eisspeicher“ angesprochen, Geld gefordert und sie bedroht habe. Ein unbekannter Passant habe dies beobachtet und den Täter angesprochen. Daraufhin sei dieser zu Fuß in Richtung Köppern geflüchtet. Anschließend lief die 9-Jährige nach Hause und verständigte mit ihrem Vater die Polizei. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief ergebnislos. Der Täter sei 20-30 Jahre alt, schlank und trage braune schulterlange Haare. Er sei mit einem blauen T-Shirt mit weiß /grauer Aufschrift und einer braunen, langen Hose bekleidet gewesen. Er habe braune Haut gehabt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet neben Hinweisen zu dem Täter unbedingt auch den unbekannten Zeugen, welcher dem Mädchen zu Hilfe kam, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

Mehrere Pkw zerkratzt – dank Zeugen zwei Täter festgenommen, Kirdorf, Hofheimer Straße, Oberursel, Lindenstraße, Freitag, 08.07.2022 bis Sonntag, 10.07.2022

(he)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes konnten im Hochtaunuskreis mit Hilfe von Zeugen zwei Männer festgenommen werden, welche zuvor absichtlich geparkte Fahrzeuge zerkratzt hatten. Am Freitagabend, gegen 18:15 Uhr konnte eine Zeugin beobachten, wie ein Mann in der Hofheimer Straße in Kirdorf an einem Pkw vorbeilief und diesen absichtlich zerkratzte. Die Zeugin sprach den Täter auf sein Tun an, folgte ihm und informierte ihren Freund sowie die Polizei. Kurz darauf konnte der 65-Jährige gestoppt und der Polizei übergeben werden. Ähnliches geschah gestern Morgen in der Lindenstraße in Oberursel. Hier beobachtete ein Zeuge gegen 08:20 Uhr, dass ein unbekannter Mann mindestens drei Fahrzeuge beschädigte. Auch in diesem Fall wurde sofort die Polizei verständigt, die Angelegenheit weiter beobachtet und als sich der Täter entfernte diesem zunächst in sicherer Entfernung gefolgt. In der Nassauer Straße sprach der Zeuge den Täter dann an und wartete auf das Eintreffen der Polizei. Nach den ersten vorliegenden Erkenntnissen kann nicht ausges chlossen werden, dass bei dem älteren Herrn eine psychische Beeinträchtigung vorliegt.

Hochwertige Uhr bei Trickdiebstahl entwendet, Bad Homburg, Louisenstraße, Sonntag, 10.07.2022, 12:15 Uhr

(he)Am Sonntagmittag entwendeten zwei Trickdiebinnen in der Bad Homburger Fußgängerzone einem 74-jährigen Herrn dessen hochwertige Armbanduhr im Wert von mehreren tausend Euro. Der Geschädigte war gegen 12:15 Uhr in der Louisenstraße in Höhe der Hausnummer 14 unterwegs, als er von einer unbekannten Frau angesprochen und in ein Gespräch verwickelt worden sei. Plötzlich habe ihn eine zweite Frau von hinten umarmt. Als sich die Situation wieder aufgelöst hatte und das Opfer etwas weitergelaufen war, bemerkte er das Fehlen seiner Armbanduhr. Täterin 1: Circa 25 Jahre, kräftige Statur, 1,65m – 1,70m groß, braune Haare. Täterin 2: Circa 25 Jahre, blonde Haare, schlank. Der Geschädigte beschreibt das Erscheinungsbild der Frauen als osteuropäisch. Die Polizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

Pkw beschädigt und geflüchtet,

Friedrichsdorf, Köppern, Teichmühlenweg, Freitag, 08.07.2022, 21:00 Uhr bis Samstag, 09.07.2022, 16:00 Uhr

(he)Zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag wurde ein im Teichmühlenweg in Köppern geparkter Pkw bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt und ein Sachschaden von circa 3.000 Euro verursacht. Der Geschädigte stellte seinen blauen Skoda Fabia am Freitag gegen 21:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand ab. Tags darauf, gegen 16:00 Uhr war an dem Pkw dann die linke Fahrzeugseite beschädigt. Hinweise auf die Verursacherin oder den Verursacher liegen nicht vor. Die Polizei in Bad Homburg bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.