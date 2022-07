Betrüger erbeuten über 10.000 Euro, WhatsApp- und Gewinnversprechen-Betrüger erfolgreich, Eschborn, Flörsheim,

(he)Im Verlauf der vergangenen Tage wurden der Polizei im Main-Taunus-Kreis gleich zwei Betrügereien gemeldet, bei denen die Täter ihre Opfer am Telefon hinters Licht führten und schlussendlich über 10.000 Euro erbeuteten. Ein 70-Jähriger wurde zum Opfer der „WhatsApp-Masche“. In diesem Fall meldeten sich die Täter über den bekannten Messangerdienst bei dem Senior. Eine für ihn unbekannte Nummer erschien auf seinem Display und man erklärte mittels Textnachrichten, dass ihn gerade seine Tochter mit einer neuen Nummer anschreiben würde. Hintergrund sei, dass ihr eigenes Handy einen Defekt habe und sie darum eine neue Mobilnummer besäße; diese sei in seinem Handy noch nicht eingespeichert. Auch das weitere Vorgehen verlief nach dem bekannten Muster. Die „Tochter“ müsse dringend wichtige Rechnungen überweisen, dies ginge jedoch auf ihrem neuen Handy noch nicht. Darum wurde der „Papa“ gefragt, ob er denn nicht kurz in Vorlage treten könne. Natürlich wollte das kontaktierte Opfer helfen und überwies knapp 4.000 Euro an unbekannte Empfänger. In Flörsheim wurde ein Rentner angerufen und am Telefon darüber informiert, dass er 50.000 Euro gewonnen habe. Als „Gegenleistung“, um den Gewinn auch tatsächlich einstreichen zu können, wurde der Angerufene aufgefordert Telefonkarten im Wert von mehreren tausend Euro zu kaufen und deren Aktivierungscodes am Telefon durchzugeben. Weiterhin sollten 2.000 Euro überwiesen werden. Die Anruferin spielte ihre Rolle psychologisch geschult perfekt und brachte den Mann dazu dies alles zu tun. Gerade die Betrügereien mit der angeblich neuen Telefonnummer über Kurznachrichtendienste sind zurzeit immens stark verbreitet. Seien Sie immer höchst wachsam und lassen sich am Telefon niemals auf solche Spielchen ein. Rufen Sie ihre Familienmitglieder immer unter der Ihnen bekannten Nummer zurück, verlangen sie ein persönliches Vorbeikommen, lassen sie keine Ausrede gelten, sollte dies abgelehnt werden und sprechen sie mit Nachbarn oder anderen Familienmitglieder über den Sachverhalt. Gleiches gilt für die Fälle der Gewinnversprechen. Sollten Sie tatsächlich etwas gewonnen haben, dann steht Ihnen der Gewinn auch ohne eine „Gebühr“ oder eine „Gegenleistung“ zu. Und wenn Sie bei keinem Gewinnspiel mitgemacht haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! Rufen Sie auf alle Fälle immer die Polizei an; egal ob die Betrüger an ihr Geld gelangt sind oder Sie die Masche durchschaut haben. Weitere Hinweise zu den verschiedensten Betrügereien finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Werkzeug von Baustelle gestohlen,

Eschborn, Ludwig-Erhard-Straße, Freitag, 08.07.2022, 16:00 Uhr bis Sonntag, 10.07.2022, 21:15 Uhr

(he)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes entwendeten unbekannte Täter von einer in Eschborn in der Ludwig-Erhard-Straße gelegenen Baustelle mehrere Kleinmaschinen im Wert von circa 6.000 Euro. Zwischen Freitag, 16:00 Uhr und gestern Abend, 21:15 Uhr öffneten die oder der Täter gewaltsam die Tür eines auf dem Baustellengelände befindlichen Containers und stahlen eine Motorsäge, mehrere Akkubohrer samt Akkus sowie einen Meißelhammer der Marke Hilti. Anschließend gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Die Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06196) 9695-0 um Hinweise zu der Tat.

Farbschmierereien auf Schulgelände,

Hofheim, Gartenstraße, 08.07.2022, 15.00 Uhr bis 10.07.2022, 09.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen in Hofheim auf dem Gelände der Schule in der Gartenstraße mehrere Graffitis angebracht. Der durch die Farbschmierereien angerichtete Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.