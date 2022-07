Marburg – Festnahme nach Einbruch

Die Fahndung nach einem Wohnungseinbruch am Freitag, 08. Juli, endete mit der Festnahme eines polizeibekannten 40 Jahre alten Mannes. Der polizeibekannte Marburger steht unter dem Verdacht, gegen 09.45 Uhr, durch ein Fenster in eine Wohnung eines Hauses in der Großseelheimer Straße eingestiegen zu sein. Als die anwesenden Bewohner aufmerksam wurden, ergriff der Mann die Flucht. Sie dauerte nur knapp 10 Minuten, dann nahm die Polizei den Mann vorübergehend fest. Die Ermittlungen dauern an.

Kirchhain – Auseinandersetzung auf dem Aldi-Parkplatz

Die Polizei sucht nach einer Auseinandersetzung auf dem Aldi Parkplatz in der Frankfurter Straße nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, 07. Juli, gegen 14.10 Uhr. Offenbar ging der körperlichen eine verbale Konfrontation voraus. Die Begegnung endete schließlich mit Schlägen und dadurch bedingt einem Sturz eines 30 Jahre alten Mannes. Neben der Verletzung durch den Schlag entstand ein Schaden an der Brille. Wer hat die Auseinandersetzung gesehen? Wer kann etwas zum Hergang sagen? Wer kann Angaben zu dem geflüchteten Beteiligten machen, zu dem eine Beschreibung vorliegt. Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen ca. 30-35 Jahre alten und ca. 1,85 Meter großen und sehr schlanken Mann mit braunen, kurzen Haaren und dunklem, sehr ungepflegt wirkenden Vollbart und vermutlich deutscher Herkunft. Er trug eine olivfarbige Baseball-Mütze, eine olivgrüne kurze Hose und ein graues T-Shirt sowie eine Weste. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Dautphe – Schlägerei auf dem Parkplatz – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Nach den Angaben eines Beteiligten gingen Personen dazwischen und trennten die Beteiligten einer Auseinandersetzung. Außerdem soll ein Mädchen den Vorfall mit dem Handy gefilmt haben. Die Polizei bittet diese Zeugen dringend, sich zu melden. Durch die Zeugenaussagen und das Video erhofft sich die Polizei eine Klärung des Geschehensablaufs, welches sich am Donnerstag, 07. Juli, gegen 20.45 Uhr, auf dem Parkplatz des Getränkemarktes in der Gladenbacher Straße ereignete. Nach bisherigen Informationen waren an der Auseinandersetzung insgesamt sieben oder acht Personen beteiligt. Ein Teil der Beteiligten kam mit einem schwarzen VW Polo angefahren. Von einem der Insassen liegt eine Beschreibung vor. Die 18 bis 20 Jahre alte Person war zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und dunkelblond, wobei die Haare seitlich hochgegelt waren. Der Mann trug eine dunkle Hose und ein graues T-Shirt. Über bei der Auseinandersetzung erlittene Verletzungen und/oder entstandene Sachbeschädigungen liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0 in Verbindung zu setzen.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Stadtallendorf – Weißer Polo beschädigt

Die Polizei Stadtallendorf sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht in der Gutenbergstraße. Der Unfall passierte zwischen 23.20 Uhr am Dienstag und 20 Uhr am Mittwoch, 06. Juli. Durch die Kollision entstand an einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand vor der Gutenbergstraße 9 abgestellten, weißen VW Polo ein Schaden an der linken Seite. Der Unfallhergang steht nicht fest. Sowohl ein Touchieren beim Vorbeifahrern als auch ein Zusammenstoß bei einem Rangiermanöver zum Parken wären möglich. Wer hat in der fraglichen Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zu dem Schaden an dem Polo gekommen sein könnte? Wer kann sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Wetter – Spiegelschaden am grauen Skoda – Verursacher flüchtete

Nach den Spuren zu urteilen, verursachte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den Spiegelschaden. Der betroffene silbergraue Skoda Fabia parkte zur Unfallzeit am Donnerstag, 07. Juli, gegen 07.45 Uhr, vor dem Anwesen Marktplatz 6. Sachdienliche Angaben bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wehrda – Tatort_ Lidl-Parkplatz – Schaden am grauen Kuga an der hinteren rechten Tür

Einkaufswagen. Kinderwagen, Fahrrad, Roller, sonstiges Fahrzeug oder eben doch ein Auto? Wer oder was hat den Schaden an der hinteren rechten Tür des grauen Ford Kuga verursacht? Derzeit gibt es keine weiteren Spuren zum verursachenden Gefährt. Fest steht lediglich, dass an der hinteren rechten Tür des SUV ein waagerecht verlaufender Kratzer entstand. Um den Unfallhergang auf dem Lidl-Parkplatz zu klären und damit der Fordbesitzer nicht auf seinen Kosten sitzenbleibt, suchen die Unfallfluchtermittler dringend nach Zeugen. Wer war zur Unfallzeit am Mittwoch, 06. Juli, zwischen 10 und 10.45 Uhr, auf dem Lidl-Parkplatz in der Tom-Mutters-Straße im Industriegebiet in Wehrda? Wer hat dort einen Vorfall beobachtet, bei dem es zu dem Schaden an dem Ford Kuga gekommen sein könnte? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.