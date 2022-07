Gießen: Gestohlener E-Scooter in Neustadt wieder aufgefunden

Dreist war ein Dieb am Dienstagnachmittag am Kirchenplatz in Gießen. Ein Besitzer hatte seinen E-Scooter abgestellt und stand, nur wenige Meter entfernt, als ein unbekannter Mann das Fahrzeug entwendete und flüchten konnte. Noch am gleichen Tag wurde das Elektrofahrzeug in Neustadt (Landkreis Marburg – Biedenkopf) wieder aufgefunden. In der Nähe war auch der mutmaßliche Tatverdächtige, ein 18 – Jähriger aus Mauretanien.

Gießen: Weitere E-Roller in der Marburger Straße und der Bahnhofstraße weg

Zu einem weiteren Diebstahl eines E-Rollers kam es am Donnerstagabend in der Marburger Straße in Gießen. Unbekannte hatten dort ein Schloss geknackt und das Gerät dann weggebracht. Der Diebstahl Nummer drei wurde der Polizei am Freitagmorgen in der Bahnhofstraße mitgeteilt. Auch in diesem Fall hatten die Langfinger ein Schloss aufgebrochen und den Roller entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Lich: Geldwechselschwindel im Discounter

In einem Discounter in der Ringstraße kam es am Donnerstag um 19.00 Uhr zu einem Geldwechselschwindel. Unbekannte hatten eine Angestellte beim Zahlvorgang offenbar so geschickt abgelenkt und dabei 300 Euro aus der Kasse erbeutet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Buseck: Brachiale Einbrecher erbeuten eine große Menge an Zigaretten

Im Beuerner Weg in Großen-Buseck haben Einbrecher am Freitag, gegen 01.35 Uhr, Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die Täter hatten dazu brachial eine Tür zu dem Einkaufsmarkt aufgebrochen und dann offenbar zielgerichtet den Bereich, an dem die Zigaretten aufbewahrt werden, aufgesucht. Wenig später flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise dazu bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter der Rufnummer 0641 – 7006 6555.

Gießen: Opfer und Täter gesucht

Nach Opfer und Täter sucht die Gießener Kriminalpolizei nach einem Vorfall vom Samstag, 02.07.2022, in der Sieboldstraße. Zeugen hatten an diesem frühen Samstagmorgen (gegen 06.15 Uhr) die Polizei verständigt und mitgeteilt, dass eine Frau auf dem Fußweg in Richtung Lahnstraße offenbar von einem Mann bedrängt und belästigt wird. Einer der Zeugen sprach die Frau an und fragte, ob er ihr helfen kann. Der Unbekannte flüchtete dann. In einem ersten Gespräch mit dem Zeugen gab die Geschädigte an, dass der Mann sie schon in einem Club in der Liebigstraße belästigt hatte. Offenbar, als sie dann die Unterführung in Richtung Sieboldstraße und dann weiter in Richtung Lahnstraße lief, folgte ihr der Unbekannte. Wenig später, als die erste Streife der Polizei eintraf, war die Geschädigte jedoch verschwunden. Die Zeugen konnten berichten, dass der Täter etwa 170 Zentimeter groß und ca. 25 Jahre alt sein soll. Er soll eine kräftige Figur sowie dunkle Hautfarbe haben. Auffällig an ihm sollen Dreadlocks (Filzlocken) sein. Er trug blaue Jeans, weiße Schuhe und eine silberfarbene dicke Halskette. Eine weitere Besonderheit war auch, dass er einen Pizzakarton unter dem Arm trug. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen, 0641 – 7006 6555.

Gießen: Frauen belästigt und mit Flaschen um sich geworfen

Eine Festnahme mussten Wachpolizisten und Beamte der Polizeistation Gießen Nord am Donnerstag, gegen 22.40 Uhr, am Berliner Platz durchführen. Zunächst hatten sich Zeugen gemeldet und mitgeteilt, dass sich eine männliche Person entblößt hatte und mit Glasflaschen um sich warf. Auch als er festgenommen werden sollte, wehrte er sich und wurde mit zur Polizeistation genommen. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustands wurde der 37 – jährige Somalier in eine Psychiatrie gebracht.

Gießen: Raub in der Grünberger Straße – Täter offenbar ermittelt

Am späten Vormittag kam es in der Grünberger Straße in Gießen zu einem Raub. Eine 73 – Jährige war zu Fuß von der Innenstadt in die Grünberger Straße unterwegs. Ein Unbekannter folgte ihr offensichtlich bis in den Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses. Dort lief er ihr weiter nach und entriss ihr den mitgeführten Trolley. Anschließend warf er den Trolley die Treppe hinunter. Bevor der Täter flüchtete, entriss er der 73 – Jährigen auch noch ihre Halskette. Die Ermittlungen führten dann schnell zu einem 27 – jährigen Asylbewerber aus Marokko. Die Ermittlungen dazu dauern aktuell noch an. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen, 0641 – 7006 6555.

Verkehrsunfälle:

Lich: Carport touchiert

Am Donnerstag (07.Juli) gegen 18.15 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter ein Carport in der Erbsengasse in Langsdorf. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 150 Euro zu kümmern. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Transit mit Kennzeichen WI. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 036401/91430.

Gießen: Unfall nach Reifenplatzer

Ein 23-jähriger Mann aus Lich in einem LandRover befuhr am Donnerstag (07.Juli) gegen 12.40 Uhr die Landstraße 3131 von Gießen in Richtung Polhheim. Als der vordere, rechte Reifen des LandRover platzte, verlor der Licher die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Schutzplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Ausparken KIA touchiert

900 Euro Sachschaden beklagt die Besitzerin eines KIA nach einer Unfallflucht von Donnerstag (07.Juli) gegen 14.30 Uhr. Offenbar beim Ausparken touchierte ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ferniestraße den geparkten schwarzen Piccanto und entfernte sich vom Unfallort. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall. Die Ermittlungen führten zu einer 67-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Leichtverletzter Rollerfahrer nach Zusammenstoß

Am Donnerstag (07.Juli) gegen 14.15 Uhr befuhr eine 38-jährige Frau in einem Opel die Fichtestraße und beabsichtigte nach links in den Leihgesterner Weg abzubiegen. Offenbar übersah die Opel-Fahrerin dabei einen 31-jährigen Rollerfahrer, der auf der rechten Fahrspur des Leihgesterner Wegs stadtauswärts unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Rollerfahrer verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 450 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Wettenberg: Fußgänger angefahren

Ein zunächst Unbekannter befuhr am Donnerstag (07.Juli) gegen 14.30 Uhr die Fohnbachstraße in Richtung Turnhallenstraße und fuhr an einem haltenden LKW vorbei. Der 56-jährige Fahrer des LKWs lief neben dem LKW und beabsichtigte zu dem Führerhaus zu gehen. Der Unbekannte kollidierte dabei mit dem Fußgänger und fuhr anschließend weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der LKW-Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Drei Stunden nach dem Unfall meldete sich der Unbekannte auf einer Polizeidienststelle. Es handelt sich um einen 51-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.