Wiesbaden: General Darryl Williams übernimmt das Kommando über die U.S. Army in Europa und Afrika

Wiesbaden – Die Gemeinschaft der U.S. Army Europe and Africa begrüßte ihren neuen Kommandant, General Darryl Williams, während einer Kommandowechsel-Zeremonie heute auf U.S. Army Garnison Wiesbaden, Deutschland.

General Christopher Cavoli, der scheidende Kommandeur der US-Armee für Europa und Afrika, gab Williams in einer Zeremonie das Kommando über die Organisation ab, amtiert von General Tod Wolters, dem kommandierenden General des U.S. European Command und Supreme Allied Commander Europe für die NATO, und Generalleutnant Kirk Smith, Stellvertretender Kommandeur des US-Afrikakommandos.

Aufträge in Europa sind kein Unbekannter, Williams diente zuvor als der Kommandeur des NATO Allied Land Command in Izmir, Türkei. Außerdem hielt er auch Positionen als Kommandeur der US-Armee Afrika in Vicenza, Italien als stellvertretender Stabschef G3/5/7 der ehemaligen U.S. Army Europe in Wiesbaden, Deutschland.

Zuletzt war er Superintendent der US-Militärakademie West Punkt.

Williams dankte der Führung für das Privileg, die U.S. Army Europe und Afrika zu befehligen.

Der scheidende kommandierende General der US-Army für Europa und Afrika reist in die USA. Europäisches Kommando. Er wird Wolters ersetzen und das Kommando über alle US-Streitkräfte übernehmen.

