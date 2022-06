Heidelberg-Neuenheim: Autofahrer überholt unachtsam und verursacht Unfall – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Am frühen Dienstagmorgen kam es auf der Neuenheimer

Landstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Radfahrer verletzt wurde – der

Verursacher flüchtete.

Ein 31-jähriger Fahrradfahrer fuhr gegen 5:25 Uhr von Neckargemünd kommend auf

der Neuenheimer Landstraße, als er auf Höhe der Hausnummer 40 von einem

silbernen Mercedes überholt wurde. Nach dem Überholvorgang scherte der Fahrer

mit seiner Limousine allerdings so knapp vor dem Zweiradfahrer ein, dass dieser

nach rechts ausweichen musste um nicht mit dem Auto zu kollidieren. In der

raschen Bewegung stieß das Fahrrad dabei gegen den Bordstein und der 31-Jährige

stürzte auf den Boden. Der Fahrer des silbernen Mercedes fuhr indes weiter. Der

Fahrradfahrer wurde durch das Unfallgeschehen verletzt und suchte ein

Krankenhaus auf. Zudem entstand am Rad ein Sachschaden.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht

aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer Hinweise geben

kann, wird gebeten sich unter 06221 99-1700 an die Beamten zu wenden.

Heidelberg-Bergheim: Unfall im Parkhaus – Zeugen und Unfallbeteiligte gesucht

Heidelberg-Bergheim (ots) – Beim Ausparken zweier Fahrzeuge kam es am

Montagabend in einem Parkhaus im Stadtteil Bergheim zu einem Zusammenstoß. Ein

48-jähriger Mann fuhr gegen 18.15 Uhr in einem Parkhaus in der Poststraße mit

seinem Mercedes rückwärts aus einer Parklücke. Zur gleichen Zeit fuhr eine

unbekannte Frau mit ihrem Fahrzeug ebenfalls rückwärts aus einer Parklücke

heraus. Dabei stießen beide Fahrzeuge zusammen. Der 48-Jährige fuhr anschließend

davon, da ein weiteres Auto von hinten herangefahren kam. Der 48-Jährige begab

sich anschließend jedoch zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte, um den Unfall zu

melden. Ob die zweite Unfallbeteiligte ebenfalls davongefahren war, konnte er

nicht sagen. Bei einer Nachschau in dem Parkhaus konnte das Fahrzeug nicht mehr

angetroffen werden.

Von dem zweiten unfallbeteiligten Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich

um ein schwarzes Auto handelte, das von einer Frau gesteuert wurde.

Die zweite Unfallbeteiligte sowie Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben

und sachdienliche Hinweise zum zweiten Fahrzeug und dessen Fahrerin geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.:

06221/99-1700 zu melden.

Heidelberg-Rohrbach: Senior wird Opfer von Betrügern – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Im Stadtteil Rohrbach wurde am Freitag ein älterer

Mann Opfer von Telefonbetrügern. Der betagte Mann erhielt gegen 13 Uhr den Anruf

einer unbekannten Frau, die mitteilte, dass eine Bekannte des Angerufenen einen

Verkehrsunfall verursacht hätte, bei dem ein Mensch zu Tode gekommen sei. Als

Bürgschaft benötige die Bekannte nun einen größeren Bargeldbetrag. Der Senior

begab sich daraufhin zu seiner Bank und holte seine Ersparnisse und Wertsachen

aus einem Bankschließfach. Wieder zu Hause angekommen, führte er das Gespräch

mit der Unbekannten fort. Diese teilte daraufhin mit, dass das Geld in Kürze von

einem von ihr beauftragten Man abgeholt werde. Gegen 16 Uhr erschien diese

männliche Person an der Wohnanschrift des Opfers und nahm dessen Geld und

Wertsachen entgegen. Anschließend fuhr er mit einem unbekannten Fahrzeug davon.

Der Geschädigte konnte weder vom Abholer noch von dessen Fahrzeug eine

Beschreibung abgeben.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Stadtteil

Heidelberg-Rohrbach, im Bereich um Römerstraße, Sickingenstraße,

Kirschgartenstraße und Saarstraße, aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444

zu melden.