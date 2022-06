Südwestpfalz: Der Rimbach-Steig

Der Rimbach-Steig gehört zu den schönsten Wanderwegen in der Südwestpfalz und dem Wasgau. Hier gibt es eine einzigartige Liaison aus Felsen, Natur und genialen Aussichten. Die Wanderung gehört zwar zu den etwas Schwierigeren, aber dank Rastmöglichkeiten und Einkehr ist es gut zu schaffen.

Ein Premiumwanderweg mit einmaligem Panorama und mächtigen Buntsandsteingebilden entlang des Weges. Er führt auf den Höhenzügen rund um die Wasgaudörfer Darstein und Schwanheim. Wunderbarer Rundwanderweg, der viel Natur zu bieten hat. Da es einige Steigungen gibt, ist der Weg definitiv anspruchsvoll. Da es aber viele Bänke gibt, kann man sich immer mal wieder ausruhen. Einfach einzigartig sind die Steinformationen, die für diese Gegend typisch sind.

Start der Wanderung ist der Parkplatz in Darstein am Ortsausgang in Richtung Vorderweidenthal. Von dort hat man auch gleich den höchsten Anstieg auf den 463 Meter hohen Immersberg. Dort geht es wieder in das Tal hinab, über den Häuselstein, den Hockköpfel und den Hockerstein bis zur Lourdes Grotte in Schwanheim. Ein Stück des Weges verläuft am Ort entlang, bis man schließlich den Nesselberg erreicht, von wo man einzigartige Aussichten genießen kann. Der weitere Weg verläuft nun durch den Wald zum Hühnerstein. Dort ist die Möglichkeit mit einer Leiter auf die Plattform zu gelangen, der Anstieg ist lohnenswert, von dort hat man einen unvergesslichen Fernblick über den Pfälzerwald. Dem Weg weiter folgend kommt man zum Kühhungerfelsen, an dem sich die Reize des südlichen Pfälzerwaldes voll entfalten, in sechs Reihen staffeln sich hier die Kegelberge und Höhenzüge hintereinander – ein Anblick, der den an sich unscheinbaren Felsen zu einem der lohnendsten Aussichtspunkte des Wasgau macht.

Die Tour verlangt einiges an Kondition, kann aber auch in mehreren Abschnitten erwandert werden, die Zwischenabstiege sind gut ausgeschildert.

Der Wanderweg hat eine Länge von 17 km. Die reine Gehzeit beträgt ca. 7 Stunden.

Einen Glückboten für den Premiumwanderweg gibt es auch, mit Namen „RIMBA“. Das Wandermaskottchen für den Rimbach-Steig ist erhältlich im Tourist-Info-Zentrum der Urlaubsregion Hauenstein.

Wanderblogger Markus Balkow berichtet vom Rimbach-Steig, mit tollen Bildern, mehr dazu unter „Schöne Aussicht“

Autorentipp

Einkehr: in Darstein oder Schwanheim sowie in der „Wasgauhütte“ des Pfälzerwald Vereins Schwanheim

Wasgauhütte Schwanheim, Tel. 06392-7127 (Corona bedingt, vorher kurz anrufen)

November – März: Freitag bis Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet

April – Oktober: Mittwoch-Sonntag von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet.