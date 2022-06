Bad Dürkheim: Sommerferienprogramm Pfalzmuseum für Naturkunde im August und September 2022

Bad Dürkheim – Im Pfalzmuseum für Naturkunde – POLLICHIA-Museum in Bad Dürkheim sind dieses Jahr 5 unterschiedliche Themen im Angebot. Für alle Veranstaltungen gilt, dass das Programm für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 12 Jahren geeignet ist. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 9 Uhr am Museum und enden um 14 Uhr dort auch wieder. Wer mitmachen möchte, muss sich unter 06322/941321 (täglich, außer montags) anmelden. Die Kosten pro Termin betragen 15 € pro Person.

Mitzubringen ist Rucksackverpflegung und für die Veranstaltungen draußen dem Wetter angepasste Kleidung, die schmutzig werden darf, Sonnenschutz und ggf. Insektenschutz.

Termine und Themen

29.08.2022 „Entdeckungstour Wald“

Auf Spaziergängen ist der Wald meist nur schöne Kulisse im Hintergrund. Wir wollen genauer hinschauen und gehen auf Entdeckungstour in den Wald in der Nähe des Museums: Was macht einen Wald aus? Welche Bäume wachsen dort? Welche Tiere können wir sehen und hören? Warum sieht der Pfälzerwald so aus, wie er aussieht? Natürlich ist auch Zeit für Spiele, Experimente und kleine Geschichten rund ums Thema.

30.08.2022 „Früchte“

Wir tauchen ein in die Welt der heimischen und exotischen Früchte. In der aktuellen Sonderausstellung gibt es eine Menge seltsam aussehender und klingender Früchte zu entdecken wie Eiscreme-Bohne, Drachenfrucht oder Manna. Natürlich klären wir auch die Frage, warum eine Banane eigentlich krumm und eine Zitrone sauer ist und überlegen uns lustige neue Früchte. Wie wäre es z.B. mit einer Zilone? Die Detektive unter euch können sich an dem kniffligen Fall der verschwundenen Ananas versuchen.

31.08.2022 „Entdeckungstour Gewässer“

Wir erkunden den „Lebensraum Gewässer“. Dabei geht es mit Kescher, Eimer und Lupe direkt ins Wasser, aber auch der Gewässerrand wird genauer betrachtet, denn er spielt bei der Besiedelung von Gewässern eine wichtige Rolle. Kommt mit und trefft Rattenschwanzlarve und Kormoran, Bachflohkrebs und Rückenschwimmer! Natürlich ist auch Zeit für Spiele, Experimente und kleine Geschichten rund ums Thema.

01.09.2022 „Safari im Museum“

In der Dauerausstellung gibt es eine Menge großer Tiere zu entdecken. Wir werden Rothirsch, Wildschwein, Wolf und Biber Aug‘ in Aug‘ gegenüberstehen und ihre jeweiligen Besonderheiten erforschen. Woraus besteht ein Geweih? Wie fühlt sich ein Wildschwein an? Warum werden Biberzähne nicht stumpf? Gibt es Wölfe in Rheinland-Pfalz? Es gibt also viel zu entdecken und zu erfahren. Kommt mit auf Safari im Museum! Natürlich ist auch Zeit für Spiele, Experimente und kleine Geschichten rund ums Thema.

02.09.2022 „Entdeckungstour Wiese“

Auf der Wiese an der Limburg gibt es viel zu entdecken! Es blüht, summt, krabbelt und fliegt. Wir machen uns auf in die Welt der kleinen Dinge. Mit Geduld, Forscherblick und der passenden Ausrüstung kann man bunte Käfer und Schmetterlinge, scheue Spinnen und flinke Heuschrecken entdecken – und natürlich blühende Blumen und Gräser! Gemeinsam bestimmen und dokumentieren wir die Funde. Dazu gibt es Spiele, Experimente und kleine Geschichten rund ums Thema.