Gemeinsame PM des PP Südosthessen und der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main: – Unerlaubter Aufenthalt – Kolumbianer 24 Stunden nach Verkehrskontrolle abgeschoben –

Frankfurt/Main (ots)

Ein 33-jähriger Kolumbianer ohne Aufenthaltserlaubnis konnte nur 24 Stunden nach seiner Festnahme im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Offenbach vom Frankfurter Flughafen am vergangenen Samstag nach Kolumbien abgeschoben werden. Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle auf der BAB 3 wurde der unerlaubt aufhältige Mann aus Kolumbien ohne Papiere angetroffen und von der Offenbacher Polizei in Gewahrsam genommen. Im weiteren Verlauf brachte eine Person den kolumbianischen Reisepass des Mannes bei der Polizeiwache vorbei. Hierbei wurde ersichtlich, dass der Betroffene zuletzt am 25. August 2021 nach Spanien eingereist ist und seit dem den Schengenraum nicht mehr verlassen hatte.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Kolumbianer bereits am 6. Februar 2020 durch die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen festgenommen wurde, als er versuchte unerlaubt in das Bundesgebiet einzureisen.

Durch schnelles und effektives Handeln in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Regierungspräsidium Darmstadt konnte in guter Kooperation beteiligter Behörden noch am gleichen Wochenende die Rückführung des Mannes mit einem Flug gegen 15:40 Uhr nach Kolumbien vollzogen werden.

Frankfurt-Bergen-Enkheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Nachmittag (21. Juni 2022) ereignete sich auf der

L3209 zwischen Bergen-Enkheim und Bischofsheim ein schwerer Verkehrsunfall mit

vier beteiligten Fahrzeugen. Zwei Personen, 63 und 53 Jahre alt, wurden schwer

verletzt.

Gegen 15:35 Uhr befuhr ein 63 Jahre alter VW-Fahrer die L3209 aus Richtung

Frankfurt kommend in Fahrtrichtung Bischofsheim. Zu diesem Zeitpunkt waren ein

60-jähriger Daimler-Fahrer mit einem Sattelzug, ein 53 Jahre alter BMW-Fahrer

und eine 28 Jahre alte Seat-Fahrerin ebenfalls auf der L3209 in

entgegengesetzter Richtung unterwegs. Kurz hinter einem Hofladen verlor der

63-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und

kollidierte nacheinander mit den drei ihm entgegenkommenden Fahrzeugen, bis er

im Straßengraben zum Stehen kam.

Der 63-Jährige und der 53-jährige Fahrer des BMW wurden durch den Zusammenstoß

schwer verletzt. Beide kamen mit dem Rettungsdienst in örtliche Krankenhäuser.

An allen Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden. Der VW und der BMW

mussten abgeschleppt werden. Die Maßnahmen an der Unfallstelle dauerten bis

circa 17:40 Uhr an, bis die Fahrbahn wieder komplett freigegeben werden konnte.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.