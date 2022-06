Nach Raubüberfall auf Tankstelle in Erzbergerstraße: Polizei fahndet mit Video und Fotos nach Tätern

(Bitte beachten Sie das unter https://k.polizei.hessen.de/248321299 veröffentlichte und zum Download bereitgestellte Video. Sowie die beigefügten Fotos, auf denen die Täter zu sehen sind.

Kassel-Mitte: Mit der Veröffentlichung des Tatvideos und Fotos der Täter aus einer Überwachungskamera erhoffen sich die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo Hinweise auf zwei bislang unbekannte Männer zu bekommen, die am 8. April 2022 eine Tankstelle in der Erzbergerstraße in Kassel überfallen haben. Die bisherigen Ermittlungen und die Zeugensuche führten bislang nicht zur Identifizierung der Täter, weshalb eine Richterin nun die Öffentlichkeitsfahndung anordnete.

Täter bedrohten Angestellten mit Schusswaffe

Die beiden Räuber waren in der Tatnacht gegen 23:35 Uhr in den Verkaufsraum der Tankstelle gekommen und hatten den Angestellten mit vorgehaltener Schusswaffe hinter den Verkaufstresen gedrängt, wobei ein Täter ihn am Nacken packte. Nachdem der Tankstellenmitarbeiter dort wie gefordert die Kasse geöffnet hatte, nahmen die Täter das vorhandene Bargeld heraus. Dieses steckten sie in eine mitgebrachte Papiertüte, die vermutlich den Aufdruck „REWE“ hatte, und flüchteten anschließend nach draußen in Richtung Wolfhager Straße/ Westring, wo sich ihre Spur verliert.

Beschreibung der beiden Täter:

25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, schlank, Mund und Nase mit einem Schal mit Muster bedeckt, schwarzer Kapuzenpullover mit aufgesetzter Kapuze, trug darüber eine blaue Steppjacke, schwarze Jogginghose, dunkle Schuhe mit roter Applikation an der Schuhsohle, Umhängetasche mit weißer Applikation. 25 bis 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schlank, helle FFP2 Maske, graue Kapuzenjacke mit aufgesetzter Kapuze, helles Sweatshirt, schwarze Hose, dunkle Schuhe.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Hessischer Polizeisommer beim Polizeipräsidium Nordhessen: „Tag der Polizei“ in Baunatal am 9. Juli mit vielen Attraktionen

Nordhessen: Das Polizeipräsidium Nordhessen lädt zum „Tag der Polizei“ ein, der am Samstag, dem 9. Juli in Baunatal stattfindet. Im Bereich des Polizeireviers Süd-West und der Rundsporthalle in der Friedrich-Ebert-Allee können alle Interessierten ihre Polizei näher kennenlernen und bei zahlreichen Vorführungen, Ausstellungen und Infoständen vieles über die Polizeiarbeit erfahren. Startschuss für den nordhessischen „Tag der Polizei“ ist um 11 Uhr. Bis 17 Uhr folgen zahlreiche spannende Programmpunkte. Nach rund zwei Jahren Abstand möchte die Polizei nun wieder mehr mit den Menschen ins persönliche Gespräch kommen und sich den Bürgerinnen und Bürgern als transparente, bürgernahe und offene Polizei präsentieren.

Hessischer Polizeisommer

Der „Tag der Polizei“ am 9. Juli in Baunatal ist das dritte Event der Veranstaltungsreihe „Hessischer Polizeisommer“, in der hessenweit alle sieben Flächenpräsidien die Bürgerinnen und Bürger einladen, ihre Polizei noch besser kennenzulernen. Ob für Kinder, junge Erwachsene, Familien oder Senioren – wir sind für alle da! Den Auftakt hatte am 12. Juni das Polizeipräsidium Westhessen in Wiesbaden gemacht, gefolgt vom Polizeipräsidium Osthessen mit Veranstaltungen vom 24. bis 26. Juni.

Vielseitiges Programm

Am „Tag der Polizei“ wird das Polizeipräsidium Nordhessen ein vielseitiges Programm bieten. Neben zahlreichen Infoständen, beispielsweise zur Arbeit der Kriminalpolizei, der Präventionsarbeit, der Nachwuchsgewinnung oder der Bereitschaftspolizei, werden auch verschiedene Polizeifahrzeuge anzuschauen sein. Neben der Polizei selbst werden auch der Polizei nahestehende Organisationen wie die Polizeiseelsorge, der Arbeiter-Samariter-Bund, die Deutsche Verkehrswacht oder der Deutsche Verkehrssicherheitsrat ihre Arbeit vorstellen und einiges an Mitmach-Programm anbieten. Weiterhin werden Führungen durch das Polizeirevier Süd-West angeboten. Darüber hinaus werden Diensthunde ihr Können präsentieren, Fahrradtrailshows gezeigt sowie Übungen vom Spezialeinsatzkommando und den Einsatztrainern vorgeführt. Neben der Nachstellung eines Verkehrsunfalls mit Einbindung von Feuerwehr- und Rettungskräften wird der Tag mit verschiedenen Vorträgen, beispielsweise zum Thema Einbruchschutz, abgerundet. Stände zum Kauf von Speisen und Getränken werden ebenfalls zu finden sein. Musikalisch wird der Tag vom Landespolizeiorchester Hessen sowie von einem Beamten des Polizeireviers Süd-West begleitet.

Malwettbewerb für Kinder mit Preisauszeichnung: Abgabeschluss 5. Juli beachten!

Für Kinder hat sich die Polizei zum „Tag der Polizei“ etwas Besonderes ausgedacht: Einen Malwettbewerb zum Thema „Polizei in der Zukunft“. Im Vorfeld können Kinder im Alter bis 12 Jahre zu diesem spannenden Thema ein DINA4-Bild malen und dieses bis zum 5. Juli beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel, neben dem Hauptbahnhof, an der Pforte abgegeben oder per Post an Polizeipräsidium Nordhessen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Grüner Weg 33, 34117 Kassel, schicken. Alle Bilder werden am Veranstaltungstag in der Rundsporthalle ausgestellt und die besten Kunstwerke, eingeteilt in zwei Altersklassen, mit kleinen Preisen prämiert. Um die Gewinner im Vorfeld benachrichtigen zu können, wird um folgende Angaben gebeten: Name, Alter, telefonischen Erreichbarkeit bzw. E-Mail-Adresse. Wir freuen uns auf viele kreative Ideen zur Zukunft der Polizei, die ja vielleicht sogar Realität werden.

Fahrradcodierung wird angeboten: Anmeldung erforderlich

Am „Tag der Polizei“ wird auch eine Fahrradcodierung angeboten. Da die Codierung einige Zeit in Anspruch nimmt und die Nachfrage erfahrungsgemäß groß ist, ist eine vorherige Anmeldung mit Terminvergabe erforderlich. Interessierte melden sich bitte vorab unter Tel. 0561 – 17171 (montags bis freitags zwischen 10 und 16 Uhr) oder per E-Mail unter polizeiladen.ppnh@polizei.hessen.de an. Zum Termin selbst muss ein Ausweisdokument sowie ein Eigentumsnachweis für das zu codierende Fahrrad mitgebracht werden.

Seien Sie gespannt: Weitere Infos & Programmpunkte folgen in Kürze

Weitere Informationen, wie ein Ablaufplan mit Programmpunkten des „Tags der Polizei“, werden wir in Kürze in einer weiteren Pressemitteilung, auf den Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums Nordhessen unter Twitter (@Polizei_NH), Facebook (Polizei Nordhessen) und Instagram (polizeinordhessen) sowie im Internet unter https://k.polizei.hessen.de/1895416426 bekanntgeben.