Herborn: Nach Auffahrunfall am Amtsgericht Zeugen gesucht –

Nach einer Verkehrsunfallflucht an der Kreuzung Westerwald- und Hainstraße bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Gestern Nachmittag (14.06.2022), gegen 16.20 Uhr bog der Fahrer eines grauen Opel Crossland X aus der Innenstadt kommend von der Westerwaldstraße rechts in die Hainstraße ab. Da Fußgänger dort bei Grünlicht die Hainstraße überquerten, musste er anhalten. Der Fahrer eines hinter ihm fahrenden Pkw erkannte dies offensichtlich zu spät und prallte in das Heck des Opels. Ohne sich um den rund 500 Euro teuren Schaden an dem Opel zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer auf der Westerwaldstraße in Richtung Hörbach davon. Der Flüchtige fuhr einen roten Kompaktwagen. Weitere Angaben zum Fahrer oder dessen Fahrzeug können nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Auffahrunfall gestern Nachmittag mit dem grauen Crossland und dem roten Pkw an der Amtsgerichtskreuzung beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn-Hörbach: Sportheim besprüht –

Unbekannte Täter besprühten zwischen Samstag (11.06.2022), gegen 12:00 Uhr und Dienstag (14.06.2022), gegen 16:45 Uhr das Sportheim des FC Germania Hörbach in der Schönbacher Straße. Der Schaden liegt bei ungefähr 500 Euro. Hinweise zu den Sprayern erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Werkzeugschuppen aufgebrochen –

Unbekannte Täter drangen am Wochenende in einen Schuppen des Albert-Schweizer-Kinderdorfes ein. Sie hebelten ein Fenster auf und hinterließen einen Sachschaden von rund 300 Euro. Nach einer ersten Einschätzung der Verantwortlichen machten die Diebe keine Beute. Der Einbruch wurde am Montag (13.06.2022), gegen 07:00 Uhr entdeckt. Wann genau die Diebe den Schuppen aufbrachen, ist nicht bekannt. Zeugen, die die Täter auf dem Gelände in der Stoppelberger Hohl beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Polizei Wetzlar zu melden.

Wetzlar: Lack zerkratzt –

Zwischen Mittwoch (08.06.2022), gegen 09:00 Uhr und Freitag (10.06.2022), gegen 08:00 Uhr zerkratzten unbekannte Täter einen PKW. Der blaue Dacia Sandero stand auf dem Parkplatz der „Sport- und Bildungsstätte“ Wetzlar in der Friedenstraße. Der Sachschaden beträgt geschätzte 2.000 Euro. Die Polizei Wetzlar bittet Zeugen sich unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

Wetzlar-Hermannstein: Kabeltrommeln geklaut –

In der Hermannsteiner Straße schlugen auf dem Lagerplatz eines Energie- und Wasserversorgers Kabeldiebe zu. Am Dienstagnachmittag (14.06.2022) fiel der Diebstahl auf. Die Täter durchschnitten den Grundstückszaun und griffen sich mehrere Kabeltrommeln und abgerollte Kabel. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe ihre Beute an der Bahntrasse bis zu dem Parkplatz eines schwedischen Möbelhauses schleppten, dort auf einen Transporter luden und das Weite suchten. Über den Wert der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Kabeldiebe auf dem Gelände des Energie- und Wasserversorgers beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang auf dem Parkplatz des Möbelhauses Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.