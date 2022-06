Unfall Barfüßertor/Rotenberg – Fußgänger entgegen erster Äußerungen doch verletzt – Polizei sucht am Unfall beteiligte Skodafahrerin

Marburg

Nach bisherigen Informationen erfasste ein vom Rotenberg in das Barfüßertor abbiegender roter Skoda einen, den dortigen Fußgängerüberweg überquerenden Jugendlichen. Die ältere Autofahrerin hielt sofort an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des vom Auto touchierten und dabei gestürzten 16-Jährigen. Nachdem der Jugendliche die Frage, ob alles okay sei, bejaht hatte, fuhr die Dame weiter. Ein Austausch von Namen, Anschriften und Erreichbarkeiten fand leider nicht statt. Später stellten sich bei dem Schüler Schmerzen ein, sodass die Polizei einen Unfall aufnahm. Die Unfallermittler der Polizei Marburg bitten nun die Fahrerin des roten Skodas, sowie etwaige Unfallzeugen, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Schaden an rotem VW Golf – Polizei sucht Zeugen

Michelbach

Die Polizei ermittelt nach einem Diebstahl eines Kennzeichens von und der Sachbeschädigung an einem roten VW Golf und bittet um sachdienliche Hinweise. Der Golf parkte zur Tatzeit am Samstag, 11. Juni, zwischen 19.30 und 22 Uhr, vor dem Anwesen Michelbacher Straße 2 a. Als die Fahrerin nach dem Besuch des Hoffestes zu ihrem Auto zurückkehrte bemerkte sie sofort das fehlende hintere Kennzeichen. Es lag weder unter dem Auto noch in der unmittelbaren Nähe. Die Fahrerin stellte am Kofferraum des Autos zudem zwei Kratzer und eine faustgroße Delle fest. Aufgrund des stattfindenden Hoffestes hofft die Polizei auf sachdienliche Hinweise durch Zeugen. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.