Neustadt: Neustadter Kulturpreis 2022 an Michael Landgraf und Bibelmuseum

Neustadt an der Weinstraße – Der Stadtverband für Kultur Neustadt an der Weinstraße e.V. vergibt 2022 den Kulturpreis zu gleichen Teilen an den Schriftsteller und Theologen Michael Landgraf sowie an das Pfälzische Erlebnis-Bibelmuseum in Neustadt an der Weinstraße. „Wir haben uns in diesem Jahr entschieden, wie 2019 wieder eine Person und eine Institution zu ehren, zumal beide eng zusammengehören“, sagt Pascal Bender, Vorsitzender des Stadtverbandes.

Michael Landgraf ist mit seinen zahlreichen Veröffentlichungen einer der erfolgreichsten Schriftsteller der Region. Sein Schreiben umfasst Romane und Sachbücher, Literatur für Kinder und Schulen, Regionalia und Reiseführer wie zuletzt der Band „Glücksorte an der Deutschen Weinstraße“. Mit Rafik Schami ist er der Einzige aus der Pfalz stammende Schriftsteller, der in die Schriftstellervereinigung PEN berufen wurde. Michael Landgraf setzt sich auch als Kulturakteur seit rund 20 Jahren für die Neustadter Kulturszene ein. So organisiert und moderiert er für den Stadtverband die Veranstaltungs- und Filmreihe „Neustadter Kulturkulisse“. 2020 wurde er zum Neustadter Kulturbotschafter für Literatur berufen.

Das Pfälzische Erlebnis-Bibelmuseum wurde 1989 erbaut, 2005 im Rheinland-Pfälzischen Museumsverband aufgenommen und ist als einziges Museum seiner Art im Bundesland anerkannter außerschulischer Lernort. Seine Mitmachstationen, die als Lernstraße Bibelwelt gestaltet wurden, sowie seine Schatzkammer mit seltenen Bibelausgaben der Region, besonders aber einer Sammlung von Neustadter Bibeln aus dem 16. Jahrhundert, locken jährlich rund 4.000 Besucher an. Seit 1999 leitet Michael Landgraf ehrenamtlich das Museum und ist seit 2002 Vorsitzender des Pfälzischen Bibelvereins e.V., der als Trägerverein für das Museum fungiert.

Verleihung des Kulturpreises:

Die Verleihung ist am Samstag, 5. November 2022, 17 Uhr in der Stiftskirche Neustadt an der Weinstraße. Das Preisgeld ist 1.500 Euro.