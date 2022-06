Bad Dürkheim: In Glasfassade eines Schnellrestaurants gefahren

Bad Dürkheim (ots) – Am 07.06.2022 gegen 13:30 Uhr wurde bei einem Verkehrsunfall in der Bruchstraße in Bad Dürkheim, die Glasfassade eines Schnellrestaurants beschädigt.

Ein 67-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes CL den Parkplatz des McDonalds Restaurants in Bad Dürkheim. Kurz vor einer Parkbucht vor dem Hauptgebäude verwechselte er vermutlich Brems- und Gaspedal und fuhr mit seinem PKW in die Glasscheibe der Filiale. Aufgrund des möglichen Brechens weiterer Scheiben wurde der komplette Betrieb (Drive-In und Restaurant) bis zur Absicherung durch eine Fachfirma untersagt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 50.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand.