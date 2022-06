Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Männer und eine Frau wegen des Verdachts des versuchten gemeinschaftlichen Wohnungseinbruchdiebstahls u.a. in Untersuchungshaft

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Das Amtsgericht Heidelberg erließ am Sonntag, dem 05.06.2022, auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehle gegen zwei Männer im Alter von 42 und

28 Jahren sowie gegen eine 28 Jahre alte Frau.

Die drei Tatverdächtigen sollen am Samstag, dem 04.06.2022, den Entschluss

gefasst haben, im Raum Sinsheim einen Wohnungseinbruchdiebstahl zu begehen.

Hierfür sollen sie gegen 09:48 Uhr ein Wohngebiet in Sinsheim aufgesucht haben.

Nachdem die Frau zunächst ein Wohnanwesen ausgekundschaftet haben soll, sollen

die beiden Männer anschließend die Terrassentür des Hauses gewaltsam

eingeschlagen haben. Während diese die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen

durchsucht haben sollen, soll deren Mittäterin im Fahrzeug vor dem Anwesen

gewartet haben.

Nachdem Anwohner auf die Tatverdächtigen aufmerksam geworden waren, sollen die

Drei von ihrem Vorhaben abgelassen und schließlich ohne Diebesgut mit dem

Fahrzeug die Flucht ergriffen haben.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten die drei Tatverdächtigen,

in ihrem Pkw auf der Bundesautobahn 6 fahrend, nahe Hockenheim festgestellt und

einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Die drei Tatverdächtigen wurden daraufhin festgenommen und am Sonntag, dem

05.06.2022, dem Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Heidelberg

vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg

Haftbefehle u.a. wegen des dringenden Verdachts des versuchten

gemeinschaftlichen Wohnungseinbruchdiebstahls und auf Grund bestehender

Fluchtgefahr und setzte die Haftbefehle in Vollzug. Im Anschluss wurden die

beiden Männer und die Frau in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Ermittlungsgruppe

Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Wiesloch: Auto nach Unfall überschlagen

Wiesloch (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag entstand ein

Sachschaden von rund 15.000.- Euro.

Eine VW-Fahrerin wollte gegen 13.30 Uhr vom Parkplatz zwischen einem

Schnellrestaurant und einer Tankstelle auf die Straße „Am Schwimmbad“ einfahren

und übersah dabei eine Toyota-Fahrerin, die in Richtung Neues Sträßel unterwegs

war.

Durch den seitlichen Anstoß kam die Toyota-Fahrerin ins Schleudern, touchierte

einen Bordstein und überschlug sich. Ihr Fahrzeug blieb anschließend auf dem

Dach liegen.

Die Frau stieg selbständig, offenbar unverletzt, aus ihrem Fahrzeug aus. Dennoch

wurde sie mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Ihr

Fahrzeug wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Die VW-Fahrerin blieb unverletzt und konnte ihre Fahrt nach der Unfallaufnahme

fortsetzen.

Die Feuerwehr Wiesloch war zur Reinigung der Fahrbahn, die für rund 20 Minuten

voll gesperrt war, im Einsatz. Nach rund zwei Stunden war die Straße gegen 15.30

Uhr wieder frei.

Sinsheim: Aufregung im Gewerbegebiet; Autofahrer schießt aus Fahrzeug-baut mindestens zwei Unfälle-steht unter Alkohol und Drogen-hat keinen Führerschein-beleidigt Polizeibeamte; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Für Aufsehen sorgte am Dienstagvormittag ein 37-jähriger

Autofahrer „In der Au“. Ein Zeuge teilte dem Polizeirevier kurz vor 10 Uhr mit,

dass der Fahrer eines grauen Opel Astra Kombi ohne Kennzeichen auf einem

Parkplatz gegenüber dem Auto-Technik-Museum mehrmals mit einer Pistole in die

Luft schoss und anschließend in Richtung Steinsfurt davonfuhr.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde das Fahrzeug samt Fahrer

aufgrund eines weiteren Zeugenhinweises in der Nähe des Kreisverkehrs Danziger

Straße/In der Au geparkt festgestellt.

Der 37-Jährige war offenkundig betrunken und stand unter Drogen. Auf dem

Beifahrersitz lag ein 9 Millimeter Schreckschussrevolver mit sechs verschossenen

Patronen, die sichergestellt wurden. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeuges

wurden zudem Drogenersatzstoffe und rund 20 Gramm Amphetamin gefunden.

Sein Fahrzeug war im Frontbereich stark demoliert. Wie sich später herausstellte

verursachte er in der Egerstraße und in der Burgstraße jeweils einen

Verkehrsunfall, nach denen er weiterfuhr. In der Egerstraße prallte er gegen

einen geparkten Fiat, in der Burgstraße kollidierte er mit einer

Einfriedungsmauer. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Ob

der 37-Jährige, der keine Fahrerlaubnis besaß, für weitere Unfälle in Betracht

kommt und die der Polizei bislang noch nicht gemeldet wurden, ist Gegenstand der

weiteren Ermittlungen.

Da der Mann, der am Kontrollort äußerst aggressiv gegenüber den Beamten war und

sie ständig auf das Übelste beleidigte, wurden ihm für die Fahrt zum Revier

Handschellen angelegt.

Dort wurde eine Blutprobe entnommen, um seinen Alkoholisierungs- und

Drogenbeeinflussungsgrad festzustellen.

Wegen des Verdachts, folgende Delikte begangen zu haben, wird gegen den

37-Jährigen ermittelt: Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht; Verstoß

gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz sowie Fahren ohne

Fahrerlaubnis und Beleidung.

Darüber hinaus suchen die Ermittler Zeugen, denen der Fahrer eines grauen Opel

Astra Kombi vor 10 Uhr, nicht nur in Steinfurt, sondern auch im gesamten

Stadtgebiet und insbesondere in Sinsheim-Ost durch seine Fahrweise aufgefallen

ist.

Alle Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Auf geparkten PKW gefahren

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Mittwochmorgen gegen 4:30 Uhr

fuhr ein 25-jähriger Mann in der Walldorfer Straße mit einem Mercedes Sprinter

auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Renault und touchierte in der Folge

einen weiteren geparkten VW am Außenspiegel. Sowohl am Mercedes als auch am

Renault, welcher durch den Aufprall auf einen Baum geschoben wurde, entstand

Totalschaden. Wie es zu dem Unfall kam ist derzeit noch Teil der

Unfallermittlungen des Polizeireviers Wiesloch. Der Fahrer des Mercedes erlitt

leichte Verletzungen und wurde im Anschluss an den Unfall durch den

Rettungsdienst untersucht.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: 80-jährige Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen bei Zusammenstoß

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 80-jährige Fußgängerin wurde bei einem

Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Eberbach schwer verletzt. Eine 64-jährige

Frau war mit ihrem Renault auf der Straße „Neuer Weg-Nord“ in Richtung Berliner

Straße unterwegs. Als sie eine 80-jährige Frau in Höhe eines Lebensmittelmarktes

wahrnahm, die mitten auf der Fahrbahn stand, bremste die Renault-Fahrerin

zunächst bis zum Stillstand ab. Als sie wieder anfuhr, setzt auch die Seniorin

ihren Weg fort. Die 64-Jährige leitete daraufhin noch eine Vollbremsung ein,

konnte einen Zusammenstoß mit der Fußgängerin jedoch nicht mehr verhindern. Die

80-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und schlug mit dem Hinterkopf gegen die

Bordsteinkante. Sie wurde mit einer Kopfplatzwunde und dem Verdacht eines

Brustwirbelbruchs in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Über die

Schwere der Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor. Nach

derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte die Seniorin die Fahrbahn nicht auf dem

dortigen Fußgängerüberweg gequert, sondern, aus Sicht der Autofahrerin, einige

Meter dahinter.

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl aus Pkw und versuchter Diebstahl in drei Fällen, Zeugenaufruf

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch,

zwischen 18 Uhr und 3 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter auf einem offen

zugänglichen Parkplatz in der Staatsbahnhofstraße bei einem Mercedes-Benz die

hintere Scheibe ein und entwendete ein auf der Rückbank abgelegtes

Retourenpaket. Außerdem versuchte der Täter die Fahrzeugscheiben eines weiteren

Mercedes-Benz sowie eines Fiats einzuschlagen, was jedoch misslang.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Telefonnummer 06222

5709-0 in Verbindung zu setzen.

Plankstadt, Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung an Bushaltestelle durch jungen Mann; Zeugenaufruf

Plankstadt, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am gestrigen Dienstagabend, gegen 22:30

Uhr, beschädigte vermutlich ein Jugendlicher in der Schwetzinger Straße, an der

Bushaltestelle, gegenüber dem Rathaus, die Fahrtroutenbeschreibung.

Der Täter rüttelte so lange an der Stange des Hinweisschildes, bis sich Teile

lösten und drohten herunterzufallen. Außerdem riss er bei dem angrenzenden

öffentlichen Telefon den Telefonhörer heraus.

Im näheren Bereich an der Bushaltestelle hielt sich eine Gruppe von weiteren

sechs Jugendlichen auf, der auch der Täter angehörte.

Der jugendliche Täter konnte zunächst von einem Zeugen festgehalten werden.

Nachdem zu der Sechser-Gruppe noch weitere acht Jugendliche hinzukamen, ließ der

Zeuge von dem Täter ab und alle Personen gingen in Richtung Brühler Weg weiter.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ergebnislos. Nach derzeitigen

Ermittlungen besuchen die Angehörigen der Jugendgruppe eine Schwetzinger Schule.

Der jugendliche Täter wird wie folgt beschrieben: circa 14 Jahre alt, 160 cm

groß, schlank, kurze dunkelblonde Haare, bekleidet mit weißen NIKI-Sportschuhen,

weißen Hose und schwarzen Kapuzenpullover.

Sinsheim/Heidelberg/Buxtehude: 33-jähriger Tatverdächtiger wegen des Verdachts des Betruges in 15 Fällen in Untersuchungshaft.

Sinsheim/Heidelberg/Buxtehude (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Bereits am 18.05.2022 hatte die die Staatsanwaltschaft Heidelberg beim

Amtsgericht Heidelberg einen Haftbefehl gegen einen 33-Jährigen erwirkt, der

sich seit mindestens einem Jahr im gesamten Bundesgebiet in zahlreichen Fällen

in Hotels eingemietet und dort Speisen und Getränke konsumiert hatte.

Hierbei gab er vor, Mitarbeiter einer Firma zu sein, die er zuvor unter falschen

Personalien gegründet hatte. Im Anschluss blieben die Hoteliers auf ihren

Forderungen sitzen.

Nachdem der Beschuldigte bereits durch zahlreiche Staatsanwaltschaften zur

Fahndung ausgeschrieben worden war, erwirkte die Staatsanwaltschaft Heidelberg

schließlich im Anschluss an einen Hotelaufenthalt in Sinsheim einen

Untersuchungshaftbefehl.

Am 04.06.2022 mietete sich der Beschuldigte in einem Hotel in Buxtehude ein und

hatte Pech, dass der dortige Hotelier misstrauisch wurde und die Polizei in

Kenntnis setzte.

Diese nahm den Beschuldigten sodann am 06.06.2022 aufgrund der bestehenden

Fahndungsnotierung fest und führte den Tatverdächtigen dem Amtsgericht Buxtehude

vor, das den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte.

Zwischenzeitlich haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass der Beschul-digte in

weit mehr Fällen vergleichbare Taten begangen und hierdurch einen sechsstelligen

Schaden verursacht hat.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg führt nunmehr ein Sammelverfahren, in dem die

Ermittlungen andauern.

Schwetzingen: Babykrötenwanderung hinter dem Schwetzinger Schlossgarten

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aktuell kommt es hinter dem

Schwetzinger Schlossgarten zu Wanderungen von jungen Erdkröten. Bei den

Babyerdkröten handelt es sich um eine besonders geschützte Art, welche um diese

Zeit des Jahres erstmals ihr Laichgewässer verlässt und hierbei unzähligen

Gefahren ausgesetzt ist. Da dies den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des

Polizeireviers Schwetzingen bekannt ist, erfolgte am Dienstagabend eine

routinemäßige Überprüfung des Gebiets. Im Zuge dieser Überprüfung gegen 20:45

Uhr musste leider festgestellt werden, dass sich die winzigen Amphibien nicht

nur auf den Schotterweg hinter dem Schlossgarten gewagt hatten, sondern auch

versuchten, die Ketscher Landstraße in Richtung Hockenheim zu überqueren. Dabei

scheiterten die Jungtiere jedoch an einem zu hohen Bordstein. Den Kröten blieb

daher nichts anderes übrig als längere Zeit auf der Fahrbahn zu verweilen bzw.

diese erneut zu überqueren, da in die von Ihnen gewünschte Richtung kein

Weiterkommen war. So wurden zigtausende der winzig kleinen Tiere auf der

Fahrbahn festgestellt, unzählige waren bereits dem Fahrzeugverkehr zum Opfer

gefallen. Auch waren bereits viele Kröten in die Kanalisationsschächte am

Fahrbahnrand gestürzt und konnten sich selbstständig nicht mehr befreien.

Die Ketscher Landstraße wurde daraufhin kurzzeitig für den Fahrzeugverkehr

gesperrt. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen, dem Ordnungsamt

und einigen hilfsbereiten Passanten konnten die Babykröten von der Straße

gesammelt und aus den Schächten befreit werden. Die in Eimern gesammelten Kröten

wurden gegen 00:15 Uhr durch die Streife in den angrenzenden Wald verbracht, da

dies vermutlich das Ziel ihrer waghalsigen Wanderung war.

In der kommenden Zeit ist mit weiteren Krötenwanderungen zu rechnen, es kann

daher zu erneuten Fahrbahnsperrungen in diesem Bereich kommen.

Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Mann von drei Unbekannten attackiert – Zeugen gesucht

Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am frühen Sonntagmorgen gegen

05:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der

Oberdorfstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 44-Jähriger war

zusammen mit einem 56-Jährigen auf dem Nachhauseweg von einem Gaststättenbesuch

in der Schaafeckstraße, als sie auf dem Parkplatz bemerkten, dass sich hinter

ihnen drei weitere Personen befanden. Nachdem der 44-Jährige alleinbeteiligt

gestürzt war, sollen die drei Personen auf den am Boden liegenden eingetreten

und -geschlagen haben. Anschließend seien die drei in unbekannte Richtung

geflüchtet. Der 44-Jährige wurde durch die Schläge und Tritte im Bereich des

Gesichts verletzt und in einer Klinik ambulant versorgt.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Drei Männer, alle 20-25 Jahre alt,

zwei von schlanker, einer von kräftiger Statur.

Der Polizeiposten Heddesheim ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung

und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben sich unter der Rufnummer

06203 / 41443 oder beim Polizeirevier Ladenburg unter der Rufnummer 06203 /

9305-0 zu melden.

Sinsheim/Helmstadt/Reichartshausen: Selbstbedienungsmentalität „krimineller Kunden“ nimmt zu; Selbstvermarkter und Hofladenbesitzer immer häufiger bestohlen und betrogen

Sinsheim/Helmstadt/Reichartshausen (ots) – Spargel, Erdbeeren oder Blumen –

Selbstvermarkter und Hofladenbesitzer klagen zunehmend über die

Selbstbedienungsmentalität ihrer „Kunden“ und erstatteten Anzeige bei der

Polizei.

Dabei haben sie ihre Verkaufsstrategie so konzipiert, dass der Kunde die

landwirtschaftlichen Erzeugnisse häufig selbst pflücken oder im Hofläden kaufen

kann. Der Kaufpreis soll anschließend auf Treu und Glauben der Betreiber in

einer aufgestellten Kasse entrichtet werden.

Am Pfingstsamstag wurde der Besitzer eines Hofladens in der Hauptstaße in

Sinsheim Opfer dreister Betrüger. Der Mann beobachtete über eine installierte

Kamera eine ältere Frau dabei, wie sie Waren an sich nahm und nicht oder nicht

ordnungsgemäß bezahlte. Als er ihr zu deren Fahrzeuge folgte, erkannte er einen

„alten Bekannten“ wieder, der gemeinsam mit einer weiteren Frau im Auto saß und

offenbar auf die „einkaufende“ Frau wartete. Der Mann war dem Hofladenbesitzer

in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Vorfälle aufgefallen und hatte ihm

ein Hausverbot erteilt. Das Paar fuhr anschließend davon, die Ermittlungen wegen

des Verdachts des Diebstahls/Betrugs sind gegen die drei Personen aus dem

Landkreis Heilbronn aufgenommen.

Wenige Tage zuvor hatte ein Erdbeerbauer aus Helmstadt ebenfalls Glück, als er

von einem Zeugen darauf aufmerksam gemacht wurde, dass Erdbeeren von seinem Feld

im Friedhofweg illegal gepflückt werden.

Rund zwölf Kilo Erdbeeren hatten die fünf Personen bereits gepflückt, als der

Erdbeerbauer hinzukam und die Polizei verständigte. Die Ermittlungen wegen des

Verdachts des versuchten Diebstahls gegen zwei Frauen und einen Mann aus dem

Neckar-Odenwald-Kreis sowie gegen zwei Sinsheimerinnen sind eingeleitet.

Weniger Glück hatte in den vergangenen zwölf Monaten zweimal die Betreiberin

eines Hofladens in Reichartshausen (PM vom 10.01.22 und 07.05.21), deren

bereitgestellte Geldkassette aufgebrochen und jeweils ein nicht bekannter

Geldbetrag gestohlen wurde. Der oder die Täter konnten bislang nicht ermittelt

werden.

Auch wenn es sich in dem meisten Fällen lediglich um geringe Geldbeträge

handelt, so ergibt sich in der Summe, über eine gesamte Erntesaison hinweg, eine

stattliche Schadenssumme für die jeweiligen Erzeuger, die dadurch nicht nur um

den Lohn der Arbeit gebracht werden, sondern auch Existenz bedrohlich für sie

werden kann.

Das Polizeirevier Sinsheim wird aufgrund ihrer Erfahrungen in den nächsten

Monaten, bis zum Ende der Erntezeit im Herbst, im Rahmen ihrer Streifentätigkeit

auch Feldgebiete bestreifen und mit den jeweiligen Erzeugern Kontakt aufnehmen.

Darüber hinaus sind die Beamtinnen und Beamten auch auf die Aufmerksamkeit von

Zeugen angewiesen, um der illegalen Selbstbedienung Grenzen zu setzen.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 072621/690-0.