Mann entblößt sich am Hauptbahnhof

Mannheim (ots) – Dienstagnacht (7. Juni) hat sich ein 36-jähriger Deutscher am

Mannheimer Hauptbahnhof vor einer Mitarbeiterin der Deutschen Bahn entblößt.

Gegen 23:40 Uhr informierte sich der Tatverdächtige am Bahnsteig 2/3 bei der

Mitarbeiterin nach einer Zugverbindung. Als diese ihm die erbetene Auskunft

nicht geben konnte, entblößte er sich vor der Frau. Anschließend begab sich der

Mann in Richtung Treppenabgang und wiederholte seine Handlung.

Des Weiteren urinierte der 36-Jährige gegen eine Werbetafel am betroffenen

Bahnsteig.

Die Bundespolizei stellte den Mann kurze Zeit später und unterband weitere

Tathandlungen.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen exhibitionistischer

Handlungen. Außerdem sieht er einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der

Belästigung der Allgemeinheit entgegen

Mannheim-Innenstadt: aufmerksamer Fahrradfahrer verfolgt Dieb und bringt Diebesgut zurück

Mannheim-Innenstadt – Zivilcourage bewiesen hat am Dienstagmorgen ein

aufmerksamer Fahrradfahrer, der Zeuge eines Diebstahls wurde und kurzerhand die

Verfolgung des Langfingers aufnahm. Mit Erfolg!

Gegen 09:00 Uhr war ein 62 Jahre alter Mann mit seinem Hund in B3, in der Nähe

des Schillerplatzes, spazieren und hatte dabei seine Jacke mit Geldbeutel locker

über den Arm gelehnt. Diesen Umstand nutzte wiederum ein 16-Jähriger aus und

schnappte beim Vorbeigehen zu. Er entwendete das Kleidungsstück samt Inhalt und

ergriff sofort die Flucht. Ein 35 Jahre alter Fahrradfahrer, der zufällig Zeuge

des Diebstahls wurde, nahm sofort die Verfolgung auf. In Höhe des Schlossgartens

gelang es dem 35-Jährigen dann tatsächlich dem Dieb den Weg abzuschneiden. Zwar

konnte das den 16-Jährigen nur kurz an der weiteren Flucht hindern, aber das

Diebesgut ließ er dafür zurück. Sofort übergab der Fahrradfahrer dem 62-Jährigen

die Wertsachen. Zwischenzeitlich konnten Einsatzkräfte der Polizei, die bereits

ebenfalls die Fahndung nach dem Flüchtigen aufgenommen hatten, den 16-Jährigen

im Bereich der Otto-Selz-Straße antreffen und festnehmen. Der Jugendliche wurde

zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen.

Mannheim-Almenhof: Streit in Straßenbahn endet mit Schlägen

Mannheim – Am Mittwochmorgen gegen 04:50 Uhr endete ein verbaler Streit

zwischen einem 57- und einem 32-Jährigen in der Neckarauer in einer Straßenbahn

Straße in einer Körperverletzung. Aus noch unbekannter Ursache gerieten die

beiden Männer in eine Diskussion, in deren Verlauf der 32-Jährige handgreiflich

wurde. Er riss dem 57-jährigen Fahrgast zunächst das Handy aus der Hand und

schlug ihn damit mehrfach auf den Kopf. Hierdurch erlitt der Geschädigte

Verletzungen, die in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden mussten.

Durch die alarmierte Polizeistreife konnte der Tatverdächtige noch in der

Straßenbahn angetroffen werden. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen

abgeschlossen waren, durfte er gehen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen

Körperverletzung.

Mannheim-Käfertal: Gemeinsame Kontrollaktion von Polizeipräsidium Mannheim und Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv)

Mannheim-Käfertal – Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal führte am Dienstag

gemeinsam mit der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) eine großangelegte

Kontrollaktion zur Steigerung der Sicherheit in öffentlichen Verkehrsmitteln im

Stadtteil Mannheim-Käfertal durch.

In der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 20.00 Uhr überprüften 9 Beamtinnen und Beamte

des Polizeireviers Mannheim-Käfertal zusammen mit rund 40 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern der rnv an einer stationären Kontrollstelle an der

Straßenbahnhaltestelle am Käfertaler OEG-Bahnhof Fahrgäste der Straßenbahnen in

beiden Fahrtrichtungen.

Im Rahmen der nach ganzheitlichen Gesichtspunkten angelegten Kontrollen wurden

nachfolgende Feststellungen gemacht:

90 Fahrgäste wurden ohne gültigen Fahrschein angetroffen, gegen

diese wird nun wegen Erschleichens von Leistungen ermittelt.

sie sich außerhalb ihres Duldungsbereichs aufhielt Gegen einen 17-Jährigen wird wegen tätlichen Angriff gegen

Polizeibeamte und Widerstands gegen diese ermittelt. Im Rahmen

der Identitätsfeststellung (der Jugendliche führte keine

Ausweispapiere mit sich) widersetzte er sich den Maßnahmen der

Beamten, stieß sie weg und schlug nach ihnen. Er wurde zunächst

zum Polizeirevier Mannheim-Käfertal gebracht. Er wurde nach

Verständigung seiner Eltern wieder auf freien Fuß entlassen

Solche gemeinsamen Kontrollaktionen haben sich bewährt und tragen zur Steigerung

des subjektiven Sicherheitsempfindens der Bevölkerung und der Fahrgäste in

öffentlichen Verkehrsmitteln bei. Weitere gleichgelagerte Aktionen sind bereits

in der Planung und werden in regelmäßigen Zyklen an wechselnden Örtlichkeiten

fortgeführt.

Mannheim: In geparkte Fahrzeuge eingebrochen – Zeugen gesucht

Mannheim – In der Zeit zwischen Montagabend und Mittwochfrüh brachen

unbekannte Täter in mehrere geparkte Autos in den Stadtteilen Jungbusch und

Neckarstadt-Ost ein. In einer Tiefgarage am Luisenring schlugen die Unbekannten

an einem dort abgestellten Mercedes die hintere Seitenscheibe ein und

entwendeten einen auf der Rückbank abgelegten Rucksack mit Inhalt. Der Schaden

wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Am Dienstagabend wurde ein VW gemeldet, der in der Neckarvorlandstraße geparkt

war und an dem auch eine Seitenscheibe eingeschlagen war. Inwiefern etwas daraus

entwendet wurde, konnte bislang nicht ermittelt werden.

An einem in der Nahestraße, in Höhe der Einmündung zur Carl-Benz-Straße,

abgestellten BMW schlugen Unbekannte mit einem Stein die Scheibe der

Beifahrertür ein und ließen aus dem Fahrzeuginneren eine Herrenumhängetasche,

eine Sonnenbrille, ein Navigationsgerät sowie ein hochwertiges Parfum mitgehen.

Der Gesamtschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 oder beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Lindenhof: Unbekannter beschädigt mehrere geparkte Autos – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Lindenhof – In der Zeit zwischen Freitag, 03.06.2022 und Sonntag,

05.06.2022 beschädigte ein unbekannter Täter im Stadtteil Lindenhof mehrere

geparkte Autos. Zwischenzeitlich wurden in der Rheinparkstraße, am

Stephanienufer und in der Rheinaustraße insgesamt 11 Fahrzeuge festgestellt, an

denen der Lack und weitere Fahrzeugteile mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt

worden waren. Dabei entstand Sachschaden, der auf mindestens 10.000 Euro

geschätzt wird.

Hinweise zu möglichen Täter liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.:

0621/83397-0 zu melden.

Mannheim-Sandhofen: 66-jährige Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Mannheim-Sandhofen – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen im

Stadtteil Sandhofen erlitt eine 66-jährige Radfahrerin leichte Verletzungen.

Eine 81-jährige Frau war kurz nach 10 Uhr mit ihrem Fiat auf der Kriegerstraße

in Richtung Schönauer Straße unterwegs. An der Einmündung zur Schönauer Straße

missachtete sie die Vorfahrt der 66-Jährigen, die mit ihrem Fahrrad die

Schönauer Straße in Richtung Viernheimer Weg befuhr und in die Kriegerstraße

einbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, in dessen Folge

die Radlerin auf die Fahrbahn stürzte und sich leichte Verletzungen in Form von

Schürfwunden zuzog. Sie wurde nach Erstversorgung durch Rettungskräfte

vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall beim Wenden; Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro

Mannheim-Neckarau – Am Dienstagabend, gegen 21 Uhr fuhr ein 37-jähriger

Pkw-Fahrer mit seinem Audi die Rhenaniastraße in Richtung Mühlheimer Straße.

Kurz vor der Einmündung wendete der Audi-Fahrer. Beim Wendevorgang stieß der

Audi mit einem nachfolgenden Dacia Sandero zusammen.

Der 37-jährige Unfallverursacher und die 56-jährige Unfallbeteiligte blieben

unverletzt.

Bei dem Audi A3 lösten mehrere Airbags aus und das nicht mehr fahrbereite

Fahrzeug wurde durch eine Abschleppfirma abtransportiert.

An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Mannheim-Seckenheim: Einbruch in Rohbau; mobile Estrichaufheizung im Wert von 5.000 Euro entwendet; Zeugenaufruf

Mannheim – In der Zeit von Donnerstag, 02.06.2022 bis Freitag, 03.06.2022,

7 Uhr, hebelten in der Schopfheimer Straße bislang unbekannte Täter eine

Baustellentür zu dem Rohbau einer Doppelhaushälfte auf.

Aus dem Keller entwendeten die Täter gezielt eine mobile Estrichaufheizung der

Baufirma im Wert von circa 5.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter der

Telefonnummer 06203 9305-0 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Innenstadt: Bei Einbruch Bilder entwendet – Wer kann Hinweise geben?

Mannheim – Bei einem Einbruch in das Gebäude des Arbeitsgerichts wurden

sieben ausgestellte Fotografien entwendet – das Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein bislang Unbekannter verschaffte sich über das Aufhebeln einer Seitentür in E

7 Zutritt in das Gerichtsgebäude und entwendete im daran anschließenden Flur

gerahmte Fotografien im Wert von mehr als 1.000 Euro. Weiteres Diebesgut wurde

bislang nicht festgestellt. Wann der Täter zuschlug ist bislang

Ermittlungssache. Zeugen, die Hinweise zum Täter, dem Verbleib der Bilder oder

zum Geschehen selbst geben können, werden gebeten, sich unter 0621 12580 bei den

Ermittlern zu melden.