Mann mit Messer verletzt – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Montagabend 30.05.2022 gegen 20 Uhr kam es auf dem Roggenplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 24-Jährigen und bislang unbekannten Männern. Der junge Mann wurde dabei vermutlich mit einem Messer verletzt. Die 2-3 Männer flüchteten. Der Verletzte und sein Begleiter fuhren anschließend in Richtung Krankenhaus, verständigten dann aber doch einen Krankenwagen, welcher den 24-Jährigen in eine Klinik brachte.

Weshalb es zu der Auseinandersetzung kam, ist derzeit Ermittlungssache des Polizeiposten Waldhof. Die Ermittler suchen in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen des Geschehens, die gebeten werden sich unter 0621/762540 zu melden.

International gesuchter Straftäter festgenommen

Mannheim (ots) – Ein wegen eines Tötungsdeliktes international gesuchter Mann wurde am Montagnachmittag 30.05.2022 in der Innenstadt festgenommen. Der 49-Jährige wurde gegen 13.40 Uhr in den H-Quadraten von einer Streife kontrolliert. Da er sich zunächst nicht ausweisen konnte, wurde er zur H4-Wache mitgenommen.

Dort stellte sich schnell heraus, dass wegen eines Tötungsdelikts international nach dem Mann gefahndet wird. Zur Verbüßung einer mehrjährigen Haftstrafe ist er zur Festnahme und Auslieferung in ein europäisches Land ausgeschrieben. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Bombenfund am Hans-Reschke-Ufer

Mannheim (ots) – Stand 15:45 Uhr Bei Bauarbeiten am Hans-Reschke-Ufer in der Nähe der Riedbahn-Brücke wurde eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Nach einer Überprüfung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst fiel die Entscheidung, die Bombe noch im Verlauf des Nachmittags zu entschärfen. Anwohnerinnen und Anwohner in einem Umkreis von 500 Metern um die Fundstelle werden gebeten, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen.

Betroffen sind:

Karl-Ladenburg-Straße komplett

Paul-Martin-Ufer von Karl-Ladenburg-Straße bis Holbeinstraße komplett

Holbeinstraße von Paul-Martin-Ufer bis Böcklinstraße (Westseite)

Böcklinstraße zwischen Karl-Ladenburg-Straße und Grünewaldstraße komplett

Böcklinstraße zwischen Grünewaldstraße und Holbeinstraße (Nordseite)

Menzelstraße komplett

Grünewaldstraße zwischen Böcklinstraße und Feuerbachstraße

Luisenpark (vollständig)

Carl-Benz-Stadion

Maulbeerinsel

Nördlich des Neckars: Olympia-Stützpunkt

Im Pfeiffenswörth

Neckarschleuse

Die Polizei macht aktuell vor Ort Lautsprecherdurchsagen, um die Menschen zu bitten, die betroffenen Bereiche zu verlassen. Sobald die Evakuierung abgeschlossen ist, wird mit der Entschärfung begonnen. Wie lang diese dauern wird, lässt sich aktuell noch nicht abschätzen. Es wird informiert, sobald alle Bereiche wieder freigegeben sind.

Für die Dauer der Entschärfung ist in der Johann-Peter-Hebel-Schule in der Lucas-Cranach-Straße in Neuostheim ein Betreuungsraum für Personen eingerichtet, die die Zeit der Evakuierung nicht bei Verwandten, Freunden oder andernorts verbringen können.

Bettlägerige Bürger, die ihre Wohnung nicht ohne fremde Hilfe verlassen können, erhalten unter der Telefonnummer 0621 293-6370 einen für sie kostenfreien Krankentransport. Auch wer aus Alters- oder anderen Gründen nicht in der Lage ist, das Evakuierungsgebiet zu Fuß oder mit dem Fahrzeug zu verlassen, kann sich an die o. g. Rufnummer wenden. Ü

ber das Infotelefon 0621 / 293-6370 werden Bürgern allgemeine Auskünfte zur Evakuierung und zur Entschärfung erteilt.

Hinweis: Bitte nutzen Sie für Auskünfte und Anfragen bzgl. Transportmöglichkeiten NICHT die Notrufnummer 112, um diese für Notfälle freizuhalten.

Unfall mit hohen Sachschaden

Mannheim-Sandhofen (ots) – Am Montagabend 30.05.2022 gegen 19:30 Uhr fuhr eine 77-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Suzuki Ignes die Kalthorststraße in Richtung Turn und Sportverein Sanhofen. An der Kreuzung zur Ziegelgasse missachtet sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 28-jährigen Jaguar-Fahrers und es kam zum Unfall.

An dem Kleinwagen Suzuki entstand Sachschaden von circa 8.000 Euro und der Schaden an dem Jaguar wird auf etwa 12.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten mit Abschleppfirmen abtransportiert werden.