Taschendiebstahl in Rheingalerie

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Eine 20-jährige Ludwigshafenerin war am Montag 30.05.2022 gegen 19 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Rheingalerie einkaufen. Ihre Geldbörse verstaute sie anschließend in ihrer Handtasche, welche sie die gesamte Zeit über der Schulter trug. Kurze Zeit später stellte sie fest, dass der Reißverschluss der Tasche teilweise geöffnet war und die Geldbörse mitsamt diverser Karten und 220 EUR Bargeld gestohlen wurde.

Beachten Sie bitte auch die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Taschendiebstählen zu schützen:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Tasche oder Rucksack.

Fordern Sie einen Sicherheitsabstand ein, wenn Ihnen Fremde zu nahekommen wollen.

Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit wie nötig.

Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere sowie Ihr Smartphone immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sich diese unter den Arm.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Tasche oder den Korb, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Wurde die Zahlungskarte gestohlen, heißt es umgehend handeln:

Veranlassen Sie die sofortige Sperrung aller Karten. Über den Sperr-Notruf 116 116 ist das für alle Girocards und die meisten Kreditkarten möglich. Für Smartphonebesitzer gibt es die Sperr-App 116 116, mit der sie die Daten ihrer Zahlungskarten in ihrem Handy speichern und die Girocard direkt sperren können.

Zeigen Sie einen Diebstahl auch bei der Polizei an.

Prüfen Sie sorgfältig Ihre Kontobewegungen und reklamieren Sie unberechtigte Abbuchungen bei Ihrer Bank oder Sparkasse.

Der Sperr-Notruf 116 116 aus Deutschland ist kostenfrei.

Unfall verursacht und geflüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Dienstag 31.05.2022, wurde in der Rheinstraße/Ecke Einsteinstraße, zwischen 10-14:30 Uhr ein geparktes Auto beschädigt. Der Versucher beschädigte den grauen BMW der 5er-Reihe (Schaden: 1.000 EUR) vermutlich im Vorbeifahren am linken Kotflügel und verließ die Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Dem Schadensbild nach muss es sich beim Tatfahrzeug um ein größeres Fahrzeug wie beispielsweise einen LKW handeln.

Wer hat im oben genannten Zeitraum etwas beobachten können? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Einbruch in Apotheke

Ludwigshafen-Süd (ots) – Im Zeitraum vom 27.05.2022 bis 30.05.2022 wurde in eine Apotheke in der Seydlitzstraße eingebrochen. Unbekannte Täter gelangten über die Eingangstür ins Innere und durchwühlten Schränke und Schubladen. Neben Bargeld wurden verschreibungspflichtige Medikamente entwendet, der Schaden beläuft sich insgesamt auf rund 3.000 EUR.

Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Unfall zwischen Pedelec und Fahrrad

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Im verkehrsberuhigten Bereich der Bürgermeister-Grünzweig-Straße kam es am Montag 30.05.2022 gegen 19:00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 19-jährigen Pedelec-Fahrer und einem 9-jährigen Kind auf einem Fahrrad. Beide Beteiligten stürzten, verletzten sich jedoch nur leicht.