Fahrzeuge beschädigt

Wiesbaden, Walkmühlstraße / Kellerstraße Montag, 23.05.2022 bis Mittwoch,

25.05.2022

(js) Zwischen Montag und Mittwoch wurden der Polizei erneut beschädigte

Fahrzeuge gemeldet. Im benannten Tatzeitraum wurden bislang an 14 Pkw

Beschädigungen angezeigt. Der oder die Täter zerkratzten in der Walkmühlstraße

sowie in der Kellerstraße geparkte Fahrzeuge und verursachten einen geschätzten

Gesamtschaden von etwa 17.000 Euro. Hinweise auf den oder die Täter nimmt das 1.

Polizeirevier unter der Nummer 0611/345-2140 entgegen.

Fußgänger bei Unfall verletzt – Pkw-Fahrer flüchtet Wiesbaden, Webergasse

Mittwoch, 25.05.2022, 19:10 Uhr

(js) Am Mittwochabend wurde ein Fußgänger in der Webergasse von einem

abbiegenden Fahrzeug erfasst und hierbei leicht verletzt. Der Unfallverursacher

flüchtete von der Unfallstelle. Gegen kurz nach 19 Uhr überquerte ein

21-jähriger Wiesbadener zu Fuß die Webergasse, als aus der Straße „An der

Dreililienquelle“ ein Pkw in die Webergasse einbog und den Fußgänger übersah.

Der Wiesbadener stürzte daraufhin zu Boden, verletzte sich leicht und wurde in

einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt. Der Fahrer des Pkw hielt kurz an,

öffnete die Fahrertür, setzte dann aber seine Fahrt in Richtung Wilhelmstraße

fort. Bei dem flüchtenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pkw der Marke

VW mit Wiesbadener Kennzeichen gehandelt haben. Zeuginnen und Zeugen werden

gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter

0611/345-0 in Verbindung zu setzen.

Kostenlose Fahrradcodierung am „Tag der Polizei“

Wiesbaden (ots) – Das Polizeipräsidium Westhessen bietet interessierten

Bürgerinnen und Bürgern am bevorstehenden „Tag der Polizei“ die Möglichkeit,

ihre Fahrräder kostenlos codieren zu lassen. Die Codierungsaktion findet am

Sonntag, dem 12. Juni 2022, zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr auf dem Gelände des

Polizeipräsidiums Westhessen in Wiesbaden (Konrad-Adenauer-Ring 51, 65187

Wiesbaden) statt.

Da die Codierungskapazitäten begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung per

Mail an beratungsstelle.ppwh@polizei.hessen.de oder – falls E-Mail nicht

vorhanden – unter der Telefonnummer (0611) 345-1616 zwingend erforderlich. Eine

Codierung ohne vorherige Anmeldung ist leider nicht möglich. Bitte geben Sie in

der Anmeldung Ihren kompletten Namen sowie Ihre Anschrift und die Rahmennummer

des Fahrrads an.

Bei der Codierung wird eine individuelle Kennung in den Rahmen des Rades

graviert, welche verschlüsselte Informationen darüber enthält, wessen Eigentum

das Fahrrad ist. Ein über der Gravur angebrachter Aufkleber lässt direkt

erkennen, dass das Velo codiert ist. Neben dem Effekt, potenzielle Diebe

abzuschrecken, bietet die Codierung der Polizei die Möglichkeit, entwendete

Fahrräder den Bestohlenen zuordnen zu können.

Ultraleicht-Räder sowie Fahrräder mit einem Carbonrahmen können bauartbedingt

nicht codiert werden. Die Codierung erfolgt mit einem Nadelpräger wodurch die

Oberfläche des Rahmens beschädigt wird. Durch die Prägung mit dem Nadelträger

kann die Garantie des Herstellers für das Fahrrad erlöschen.

Benötigt werden für die Codierung neben dem Fahrrad lediglich ein

Personalausweis und der Eigentumsnachweis wie z. B. die Rechnung für das zu

codierende Fahrrad. Zudem wird gebeten bereits im Vorfeld die Rahmennummer des

zu codierenden Rades mit der auf dem Eigentumsnachweis vermerkten Rahmennummer

abzugleichen.

Natürlich stehen Ihnen die Polizeibeamtinnen und -beamten an dem Tag auch für

Fragen rund um das Thema Fahrradsicherheit, besonders in den Bereichen der

Diebstahlsicherung und der Sicherheit im Straßenverkehr, zur Verfügung.

Streife bespuckt und gekratzt,

Wiesbaden, Luisenstraße, Freitag, 27.05.2922, 05:50 Uhr

(he)Heute Morgen leistete ein sich zunächst streitendes Pärchen im Verlauf des

folgenden Polizeieinsatzes Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und

kratzte Einsatzkräfte, spuckte nach diesen und versuchte sie mit Tritten zu

verletzten. Gegen 05:40 Uhr wurde zunächst aus dem Bereich Friedrichstraße,

Neugasse ein sich streitendes Pärchen gemeldet. Im weiteren Verlauf traf dann

eine Streife in der Luisenstraße auf die mutmaßlich beschriebenen Personen. Es

handelte sich um eine 44-jährige Frau und einen 38-jährigen Mann. Beide waren

augenscheinlich alkoholisiert und der Mann hatte eine größere Schnittwunde am

Kopf. Während des nun folgenden Polizeieinsatzes soll die Frau Einsatzkräfte

bespuckt, gekratzt und nach diesen getreten haben. Der Mann trat ebenfalls nach

den Streifen, spukte nach diesen und schrie lauthals, dass er an HIV erkrankt

sei. Um die Wunde des Mannes zu versorgen wurde dieser in ein Krankenhaus

eingeliefert. Im Rahmen des Einsatzes ergaben sich Hinweise, das sich der Mann

durch das Schlagen seines Kopfes gegen eine Schaufensterscheibe selbst verletzt

hatte. An der Anschrift „Kirchenreulchen“ konnte ein entsprechend beschädigtes

Schaufenster festgestellt werden. Bei beiden Personen wurde eine Blutentnahme

durchgeführt. Entsprechenden Strafanzeigen wegen der Sachbeschädigung und den

Widerstandshandlungen wurden gefertigt.

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, Mainz-Kostheim, Am Mainzer

Weg, Donnerstag, 26.05.2022, 19:30 Uhr

(he)Gestern Abend kam es in Kostheim in der Straße „Am Mainzer Weg“ zu einer

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der Zeugenangaben zufolge

auch mit einem Messer gedroht worden sein soll. Den bisherigen Erkenntnissen

zufolge wurden einzelne Beteiligte durch Schläge leicht verletzt. Gegen 19:30

Uhr wurde über Notruf gemeldet, dass sich an genannter Adresse mehrere Personen

auf offener Straße schlagen würden und auch ein Messer gezeigt worden sei.

Entsprechend wurden mehrere Streifenwagen und auch der Rettungsdienst entsandt.

Vor Ort stellte sich die Situation unübersichtlich dar und der genaue Ablauf der

Geschehnisse war unklar. Ersten Zeugenaussagen zufolge überquerten Besucher

eines nahegelegenen Festes die Straße, als ein Pkw sich näherte und ein verbaler

Streit entstand. Insassen des Pkw verließen nun diesen und es kam zum

Handgemenge, bzw. zu Schlägen und Drohungen. Bei einer Durchsuchung des Pkw

konnte ein Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Eine Person litt unter

Atemnot und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Fahrradfahrer geschlagen

Wiesbaden, Ortsteil: Nordenstadt, Borsigstraße, 26.05.2022, 17:00 Uhr

(gr) Ein 65-jähriger Fahrradfahrer wurde am Donnerstagmittag in

Wiesbaden-Nordenstadt von zwei Schlägern attackiert. Der Geschädigte befuhr mit

seiner Ehefrau den Fahrradweg zwischen Delkenheim und Nordenstadt. Hierbei

überholten sie zwei junge männliche Personen. Beim Vorbeifahren wurde die

Ehefrau beleidigt. In der nachfolgenden zunächst verbalen Auseinandersetzung

griff einer der Täter plötzlich den 65-Jährigen an. Dieser stürzte vom Fahrrad

und wurde nunmehr von beiden Männern geschlagen. Mehrere Zeugen kamen dem

Geschädigten zu Hilfe, worauf die Täter die Flucht ergriffen. Sie sollen ca. 20

Jahre alt gewesen sein. Beide werden zudem als sportlich beschrieben. Ein Täter

hatte nach Aussagen der Zeugen eine Platzwunde an der Stirn und war mit einem

schwarzen T-Shirt sowie schwarzer Hose bekleidet. Sein Begleiter trug ein weißes

T-Shirt und eine weiße Kappe. Das 4. Polizeirevier in Wiesbaden hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalles, sich

unter der Rufnummer: (0611) 345-2440 zu melden.

Seniorin bestohlen

Wiesbaden, Friedrichstraße, 26.05.2022, 12:15 Uhr

(gr) Am Donnerstagmittag wurde in der Wiesbadener Innenstadt eine Seniorin Opfer

von dreisten Taschendieben. Die 79-jährige Frau befand sich gegen 12:15 Uhr auf

dem Gehweg der Haltestelle „Friedrichstraße“. Hier näherten sich vier oder fünf

Personen und bedrängten die Geschädigte. Anschließend entwendete einer der Täter

die Geldbörse mit Inhalt aus der mitgeführten Tasche der Frau, die den Diebstahl

erst später bemerkte. Die Diebe können nicht näher beschrieben werden. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalles, sich

unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Fahrausweisprüfer angegriffen,

Dotzheim, Greifstraße, Donnerstag, 26.05.2022, 10:30 Uhr

(he)Gestern Morgen wurde in Wiesbaden ein Fahrausweisprüfer von einem

21-jährigen Fahrgast beleidigt und durch das Überschütten eines heißen Kaffee

leicht verletzt. Der Kontrolleur war gegen 10:30 Uhr in einem Bus in der

Greifstraße unterwegs, als es zu dem Disput mit dem späteren Angreifer kam. Im

weiteren Verlauf der Geschehnisse beleidigte der 21-Jährige den Kontrolleur dann

massiv und kippte ihm ohne Vorwarnung einen Becher heißen Kaffee auf die

Oberbekleidung. Dadurch wurde der Ausweisprüfer an einem Arm leicht verletzt.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Gartengerät entwendet

Mainz, Ortsteil: Kastel, Rampenstraße, 24.05.2022, 17:00 Uhr, bis 25.05.2022,

07:30 Uhr

(gr) Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Mittwoch in eine Lagerhalle in

Mainz-Kastel ein und entwendeten hochwertiges Gartengerät im Wert von mehreren

Tausend Euro. Die Einbrecher verschafften sich im Zeitraum von Dienstag,

24.05.2022, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 25.05.2022, 07:30 Uhr, widerrechtlich

Zutritt auf ein Gelände in der „Rampenstraße“. Anschließend hebelten sie die Tür

einer Lagerhalle auf und entwendeten zahlreiche motorbetriebene Gartengeräte.

Sie flüchteten unerkannt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und

Zeugen des Vorfalles, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Auto beschädigt

Wiesbaden, Ortsteil: Dotzheim, Aunelstraße, 26.05.2022, 14:50 Uhr

(gr) In Wiesbaden-Dotzheim wurde am Donnerstagnachmittag mindestens ein Auto

vorsätzlich beschädigt. Gegen 14:50 Uhr befand sich ein Randalierer in der

Aunelstraße und trat unvermittelt gegen mehrere PKW. Anschließend stieg er auf

die Motorhaube eines grauen Opel Meriva und lief einmal längs über das Fahrzeug.

Der Täter wurde durch mehrere Zeugen beobachtet. Er soll ca. 25 bis 30 Jahre

alt, ca. 180 cm groß und deutsch gewesen sein. Er trug eine Basecap, große

Kopfhörer um den Hals und ein T-Shirt sowie eine dunkle Jeanshose. Nach der Tat

rannte der Randalierer davon. Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sowie weitere

Geschädigte, sich unter der Rufnummer: (0611) 345-2340 zu melden.

Mülltonnen angezündet

Mainz, Ortsteil: Kostheim, Am Rübenberg, 27.05.2022, 05:00 Uhr

(gr) Unbekannte Täter setzten am Freitagmorgen in Mainz-Kostheim zwei Mülltonnen

in Brand. Die Täter begaben sich gegen 05:00 Uhr in den Bereich einer Schule in

der Straße „Am Rübenberg“. Anschließend zündeten sie den Inhalt zweier

Großraummülltonnen an. Glücklicherweise standen die Tonnen auf freier Fläche, so

dass es zu keinen größeren Beschädigungen kam. Der Brand wurde durch die

eintreffende Feuerwehr gelöscht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.300,- Euro

geschätzt. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich beim 2.

Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer: (0611) 345-2240 zu melden.

Randalierer wüten an Bushaltestelle

Wiesbaden, Ortsteil: Dotzheim, Langeooger Straße, 26.05.2022, 23:10 Uhr

(gr) In Wiesbaden-Dotzheim randalierten Donnerstagnacht mindestens zwei

Jugendliche. Die Täter begaben sich gegen 23:10 Uhr zu einer Bushaltestelle in

der Langeooger Straße. Anschließend zerstörten sie mit einem unbekannten

Gegenstand die Glasscheiben des Unterstandes. Eine Anwohnerin sah zwei dunkel

bekleidete Jugendliche, die vom Tatort aus in Richtung Erich-Ollenhauer-Straße

davonrannten. Der Sachschaden wird auf ca. 1.800,- Euro geschätzt. Das 3.

Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen

und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Unfall vor der HSK – Beteiligter flüchtet, Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße,

Donnerstag, 26.05.2022, 06:20 Uhr

(he)Am Donnertagmorgen kam es auf der Ludwig-Erhard-Straße in Wiesbaden auf Höhe

der Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein

Schaden von circa 15.000 Euro entstand und mutmaßlich zwei Personen leicht

verletzt wurden. Den ersten Ermittlungen zufolge flüchtete ein Fahrzeuginsasse,

dessen Art der Beteiligung noch nicht in Gänze geklärt ist, von der

Unfallstelle. Um 06:20 Uhr meldeten Zeugen, dass ein verunfalltes Fahrzeug auf

der Ludwig-Erhard-Straße gegen einen Stromkasten und einen Baum geprallt sei und

dort nun beschädigt stehen würde. Eine entsandte Streife stellte fest, dass ein

3er BMW Kombi aus Richtung Willi-Werner-Straße in Richtung Freudenbergstraße

unterwegs war, gegen eine Mittelinsel prallte und anschließend gegen einen am

Straßenrand stehenden Stromkasten sowie einen Baum stieß. Vor Ort angetroffen

wurde neben den Mitteilern eine 46-jährige Frau, welche berichtete Beifahrerin

gewesen zu sein. Der Fahrer habe sich unmittelbar nach dem Unfall von der

Unfallstelle entfernt. Hierbei habe er leicht gehumpelt und sei zunächst in

Richtung Freudenbergstraße und anschließend nach rechts über einen Fußweg in das

Wohngebiet „Schelmengraben“ gelaufen. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung

erbrachte kein Ergebnis. Die 46-Jährige gab an, keine Angaben zu dem Unbekannten

machen zu können. Sie selbst wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus

eingeliefert, verließ dieses jedoch wieder nach kurzer Zeit. Zuvor wurde eine

Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein der Frau sichergestellt.

Beschreibung des flüchtigen Mannes: 40-50 Jahre alt, kleiner als 1,80 Meter,

circa 100 kg, helle Haut, rote Oberbekleidung, Bluejeans. Der Regionale

Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeuginnen und Zeugen des Unfallgeschehens, sich unter der Rufnummer

(0611) 345-2240 zu melden.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden

ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Duo kommt Polizei mit Drogen entgegen, Geisenheim,

Falterstraße, Donnerstag, 26.05.2022, 19:45 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend fuhren zwei mutmaßlich berauschte Männer einer

Polizeistreife in die Arme. Obendrein hatten sie Betäubungsmittel einstecken.

Gegen 19:45 Uhr befuhr eine Polizeistreife die Falterstraße in Geisenheim. Hier

kamen den Beamten die Fahrer eines E-Scooters sowie eines Fahrrads entgegen. Man

entschied sich die beiden 50- und 42 Jahre alten Männer einer Kontrolle zu

unterziehen. Es zeigte sich, dass die Beamten einen guten Riecher hatten. Beide

Männer führten ihre Zweiräder unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Auch

eine Durchsuchung der beiden war ergiebig. Sowohl der 50-Jährige, als auch der

42 Jahre alte Mann hatten Betäubungsmittel einstecken. Nachdem diese

sichergestellt wurden, mussten die Männer die Polizisten zur Dienstelle

begleiten, wo ihnen durch einen Arzt Blut abgenommen wurde. Im Anschluss duften

sie ihren Weg zu Fuß fortsetzen.

Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall vom 20.05.2022, Bundesstraße 260

zwischen Walluf und Schlangenbad, Freitag, 20.05.2022, 07:15 Uhr bis 07:30 Uhr

(fh)Nach einem tödlichen Verkehrsunfall vom vergangenen Freitag auf der B 260

bei Schlangenbad sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Am Freitag, dem

20.05.2022, fuhr der Fahrer eines orangenen Opel Adam die B 260 von Wiesbaden

nach Bad Schwalbach entlang und kollidierte gegen 07:30 Uhr in Höhe Schlangenbad

mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dessen Fahrzeugführerin verstarb noch an

der Unfallstelle.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die die Fahrweise des orangenen Opel Adam am

Freitagmorgen auf der Bundesstraße zwischen Walluf und Schlangenbad beobachtet

haben, oder denen das Fahrzeug in dem Bereich aufgefallen ist, sich unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 Zu melden.

Zusammenstoß beim Abbiegen – Verletzte, B 275 / L3031 zwischen

Waldems-Reichenbach und Weilrod-Riedelbach, Mittwoch, 25.05.2022, 17:45 Uhr

(fh)Am frühen Mittwochabend kam es an der Einmündung der L3032 zur B275 zu einem

Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem sich zwei Beteiligte leicht

verletzten. Gegen 17:45 Uhr fuhr die 47-jährige Fahrerin eines Opel Corsa die L

3031 zwischen Waldems-Steinfischbach und der Einmündung zur B 275 entlang. Dort

beabsichtigte die wartepflichtige Frau aus dem Vogelsbergkreis auf die

Bundesstraße in Richtung Usingen aufzufahren. Zeitgleich befuhr eine 72-Jährige

aus dem Main-Kinzig-Kreis mit ihrem Skoda die B 275 in Richtung Usingen. Die

Fahrerin des Opel Corsa fuhr ohne auf den vorfahrtsberechtigten Skoda zu achten

auf die Bundesstraße auf, sodass dies im Zusammenstoß beider Fahrzeuge

resultierte. Beide Fahrerinnen verletzten sich leicht. An beiden Pkw, die

jeweils abgeschleppt werden mussten, entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000

Euro.

Motorradfahrer und Sozia verletzt, Heidenrod-Kemel, L 3455 / B260 Mittwoch,

25.05.2022, 15:15 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag kamen ein Motorradfahrer und seine Sozia bei einem

Verkehrsunfall bei Heidenrod-Kemel zu Fall und verletzten sich schwer. Gegen

15:15 Uhr befuhr ein 78 Jahre alter Mann aus Dortmund gemeinsam mit seiner

gleichaltrigen Mitfahrerin die Landesstraße 3455 von Laufenselden nach Kemel. In

Höhe der Abfahrt Kemel fuhr der Fahrer einer Honda-Maschine auf den Zubringer

der Bundesstraße 260 in Richtung Bad Schwalbach auf und verlor dabei aus bislang

ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad. Das Zweirad, der Fahrer

und seine Sozia stürzten und wurden neben die Fahrbahn geschleudert. Beide

Personen kamen mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in

umliegende Krankenhäuser. Am Zweirad entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000

Euro.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.