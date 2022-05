Kirchengemeindehaus von Einbrechern heimgesucht: Kripo sucht Zeugen in Harleshausen

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Kirchengemeindehaus im Kasseler Stadtteil Harleshausen eingebrochen. Mit ihrem Vorgehen richteten die Einbrecher einen Sachschaden von rund 1.500 Euro an. Beute machten sie hingegen keine. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Wann genau in der Nacht sich der Einbruch in der Karlshafener Straße, nahe „Am Kubergraben“, ereignete, ist bislang nicht bekannt. Wie die am gestrigen Morgen zum Tatort gerufene Streife des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichtet, hatten die Täter eine Fensterscheibe auf der Gebäuderückseite eingeworfen und waren so in das Gemeindehaus gelangt. Dort hebelten sie mit mitgebrachtem Werkzeug mehrere Türen auf und durchsuchten zahlreiche Schränke nach Wertsachen. Ohne fündig geworden zu sein flüchteten die Einbrecher anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung.

Zeugen, die den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.