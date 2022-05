Frankfurt: 360-Grad-Kontrollen am Flughafen Frankfurt

Frankfurt (ots) – (dr) Vom 24. bis zum 25. Mai 2022 fand am Frankfurter

Flughafen eine gemeinsame Kontrollaktion der hessischen Landespolizei und des

Hauptzollamts Frankfurt am Main statt. Tatkräftige Unterstützung gab es aus den

Reihen der Bundespolizei, des Bundesamtes für Güterverkehr sowie vom Technischen

Hilfswerk. Insgesamt waren mehr als 350 Kräfte über 40 Stunden im Einsatz.

Bei den auf einem Parkplatzgelände des Flughafens durchgeführten Maßnahmen lagen

die Schwerpunkte vor allem im Bereich der Frachtkontrolle im Güterverkehr, sowie

bei mobilen Kontrollen und Geschwindigkeitsmessungen. Dabei kamen unter anderem

eine vollmobile Röntgenanlage (VMR), mit welcher Lkw durchleuchtet wurden sowie

ein ScanVan für Gepäckstücke und ein Durchsuchungsmobil des Zolls zum Einsatz.

Im Rahmen der zweitägigen Kontrollen konnten durch die eingesetzten Kräfte

einige Straftaten festgestellt werden; darunter Verstöße gegen das

Aufenthaltsgesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Fahrens unter Einfluss von

Betäubungsmitteln, wegen Drogenbesitzes und aufgrund von Verstößen gegen das

Pflichtversicherungsgesetz. Fünf vorläufige Festnahmen, vier Blutentnahmen und

insgesamt 18 Strafanzeigen waren die Folge.

Auch mit der erlaubten Höchstgeschwindigkeit hielten es einige

Verkehrsteilnehmer nicht so genau. So ahndeten die Beamten der Landespolizei 56

Geschwindigkeitsüberschreitungen. Darüber hinaus konnten durch Kräfte des Zolls

einige Zölle und Steuern sowie durch das BAG über 20.000 Euro an

Sicherheitsleistungen erhoben werden.

Eine gerissene Windschutzscheibe führte dazu, dass die Fahrt eines

Kraftomnibusses ein Ende hatte. Zudem mussten einige Lkw-Fahrer die vor Ort

festgestellten Mängel vor ihrer Weiterfahrt beheben lassen.

Insgesamt wurden 620 Fahrzeuge und über 1250 Personen kontrolliert. Die

Sicherheitspartner werden ihre gemeinsamen Kontrollen im Bereich der nationalen

und internationalen Verkehrswege fortsetzen, um Straftaten und

Ordnungswidrigkeit weiter aufzudecken und zu verfolgen.

Frankfurt-Gutleutviertel: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Beamte des 4. Polizeirevieres konnten am Mittwoch, den

27. Mai 2022, gegen 02.35 Uhr, zwei Männer dabei beobachten, wie sie sich an

zwei in einem Hof angeschlossenen Fahrrädern zu schaffen machten. Als sie die

Polizei erkannten, versuchten beide zu flüchten. Einer der beiden, ein

44-Jähriger, konnte festgenommen werden, seinem Komplizen gelang die Flucht. Die

beiden Rennräder konnten sichergestellt werden.

Der flüchtige Täter wird beschrieben als 35-40 Jahre alt und von südeuropäischem

Erscheinungsbild. Schnauzbart. Er trug ein rotes T-Shirt, eine kurze Hose und

eine dunkle Kappe.

Frankfurt-Sachsenhausen: Raubstraftat

Frankfurt (ots) – (fue) Am Donnerstag, den 26. Mai 2022, gegen 04.45 Uhr, befand

sich ein 20-Jähriger auf dem Weg nach Hause. In der Mörfelder Landstraße, in

Höhe des Anwesens Nummer 130, wurde er von zwei ihm unbekannten Tätern

angesprochen, die ihm Pfefferspray in die Augen sprühten und ihn mit Fäusten und

Tritten traktierten.

Als der 20-Jährige schließlich zu Boden ging, entwendeten sie ihm das Smartphone

aus der Hosentasche. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Zwei Täter im Alter von 16-18 Jahren und einer Größe von etwa 175 cm. Einer

dürfte etwas größer gewesen sein, war etwas dünner und hatte eine Verletzung am

linken Auge. Trug eine Kapuze. Der andere Täter war von normaler Statur und

hatte dickere Augenbrauen. Nordafrikanisches Erscheinungsbild. Insgesamt dunkel

gekleidet, führte eine Bauchtasche mit sich.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Fahrradräuber festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte des 4. Reviers haben am Donnerstagabend,

den 26. Mai 2022, einen 28-Jährigen festgenommen, der versucht hatte, einem 66

Jahre alten Mann das Fahrrad zu entreißen.

Der 66-Jährige befand sich gegen 19:40 Uhr in der Moselstraße, als ihn der

spätere Beschuldigte unvermittelt vom Fahrrad schubste und mehrfach mit der

Faust gegen dessen Kopf und Rücken schlug. Als der Angreifer nun versuchte, an

das Fahrrad des Rentners zu gelangen, hielt dieser es jedoch weiter fest. Zwei

Zeugen eilten im weiteren Verlauf herbei. Gemeinsam hielten sie den Mann davon

ab, das Rad zu erbeuten. Eine alarmierte Streife nahm wenig später den

28-jährigen Beschuldigten fest. Rettungskräfte kümmerten sich in der Folge um

den leicht verletzten 66-Jährigen.

Gegen den 28-jährigen Festgenommenen wurde ein Strafverfahren wegen versuchten

Raubes eingeleitet.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Frauengruppe bestiehlt Mann

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 58-jähriger Mann hat am gestrigen Abend (26. Mai

2022) im Bahnhofsviertel Bekanntschaft mit mehreren Taschendiebinnen gemacht.

Etwa sechs bis sieben Frauen umkreisten den Mann gegen 23:00 Uhr in der

Kaiserstraße. Gemeinsam redeten sie kreuz und quer auf ihn ein und zerrten an

seiner Kleidung. Der 58-Jährige stieß sie mehrfach von sich weg. In dem

Durcheinander gelang es offenbar einer der Frauen, das Portemonnaie des Mannes

aus dessen Bauchtasche zu entnehmen. Sofort fiel ihm der Diebstahl auf.

Als er die Diebinnen zur Rede stellte, erhielt jedoch nur seine leere Geldbörse

zurück. 290 Euro Bargeld fehlten. Die Frauen flüchteten anschließend in

verschiedene Richtungen. Eine von ihnen verfolgte der 58-Jährige noch bis in die

Taunusstraße und machte eine dortige Polizeistreife auf den Diebstahl

aufmerksam. Die Beamten nahmen die wohnsitzlose 18-Jährige vorläufig fest und

verbrachten sie für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf ein Revier. Das

Geld blieb allerdings verschwunden.

Personenbeschreibung der Taschendiebinnen:

Weiblich, circa 20 bis 30 Jahre alt, lange schwarze Haare; auffällig bunte

Kleidung.

Frankfurt: Frankfurter Polizei warnt vor „Europol-Masche“

Frankfurt (ots) – (dr) Bereits seit März dieses Jahres treten in Frankfurt

vermehrt Fälle durch falsche Polizeibeamte auf, bei denen sich Betrüger am

Telefon als Mitarbeitende der europäischen Polizeibehörde Europol ausgeben. Die

Frankfurter Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche und gibt

Verhaltenshinweise.

Mit erfundenen Vorfällen setzen die Unbekannten ihr Gegenüber in den

Telefongesprächen unter Druck. Zumeist soll es ein vermeintliches

Ermittlungsverfahren geben, weshalb die Täter die Angerufenen mit einer

drohenden Festnahme bzw. Haftstrafe konfrontieren, welche nur durch die Zahlung

eines höheren Geldbetrags verhindert werden könne.

Das Besondere an der Masche: Am Anfang eines Gesprächs läuft zunächst eine

Tonbandansage in englischer Sprache. Der Angerufene wird aufgefordert, eine

bestimmte Zifferntaste zu drücken. Im Anschluss wird man mit einer echten Person

verbunden, welche dann das weitere Gespräch führt. Im Laufe des Telefonates

versucht dann die Täterseite, die Opfer dazu zu bringen, Geld ins Ausland zu

transferieren; zum Teil auch mittels Kryptowährungen. Dabei können sich die

Gespräche über mehrere Stunden, mit Unterbrechungen auch teils über mehrere Tage

erstrecken. Am Ende bleibt ein hoher finanzieller Schaden.

In den vergangenen Tagen ereigneten sich auch vermehrt Fälle, bei denen Täter

mit den Telefonnummern von Frankfurter Polizeirevieren Kontakt aufnahmen. Es

handelt sich dabei um das sogenannte „Call ID Spoofing“, ein technisches

Verfahren, mit welchem die Angerufenen getäuscht werden.

Verhaltenshinweise der Frankfurter Polizei: