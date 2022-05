Neustadt: Hambacher Pfingstserenade am 05. Juni 2022

Neustadt an der Weinstraße – Endlich wieder Musik an Pfingsten! Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause dürfen Sie sich an Pfingstsonntag (05.06.2022 um 18 Uhr) wieder auf Musik von und mit der Kolpingskapelle Hambach freuen.

Im Rahmen einer Serenade bringen die drei Orchester der Kolpingskapelle (Sinfonisches Blasorchester, Jugendorchester und Miniband) die Musik zurück nach Hambach und zeigen so, dass sie in den letzten Jahren nicht untätig waren. So spiegelt das musikalische Programm die Inhalte von Probenarbeit und Workshops der letzten beiden Jahren wider.

Das Jugendorchester wird einen Einblick in die Musikstücke des aktuellen Projektes “JO² meets Bläserklasse” geben. Im sinfonischen Blasorchester kommen u.a. Originalkompositionen wie „Bright Lights…City Nights“ von Paul Hart zur Uraufführung, eine Auseinandersetzung der amerikanischen Gesellschaft der 1920er Jahre, oder „Os Pássaros do Brasil“ mit der sich Kees Vlak die Facetten brasilianischer Musik aufgreift. Darüber hinaus kommt mit „Coldplay in Symphony“ aus der Feder von Bert Appermont die moderne Unterhaltungsmusik nicht zu kurz. Abgerundet wird das Programm durch Ausflüge in die Welt der traditionellen Blasmusik und der Filmmusik. Sie dürfen also gespannt sein!

Die Kolpingskapelle Hambach freut sich auf Ihr Kommen! Eintritt wie gewohnt kostenfrei.