Neustadt: Elterninfoabend der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am 07. Juni 2022

Neustadt an der Weinstraße – Der nächste digitale Infoabend für werdende Eltern in 2022 findet am Dienstag, 7. Juni 2022, statt. Das Geburtshilfe-Team der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Hetzelstift beantwortet live alle Fragen rund um Geburtsvorbereitung, die Geburt, den Kreißsaal und die Wochenstation. Auch Fragen zum Ablauf im Kreißsaal oder die Zeit nach der Geburt können im gemeinsamen Gespräch mit Hebammen und Ärzt:innen geklärt werden.

Außerdem erläutert das Team von Klinik und Kreißsaal die gültigen Regeln für die Geburtshilfe und stellt den Kreißsaal auch mit Bildern vor. Der Online-Chat beginnt um 18.30 Uhr. Den Link und weitere Informationen finden alle Interessierten man direkt auf der Startseite der Homepage des Klinikums (www.hetzelstift.de), eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Im Anschluss circa ab 19:30 Uhr informiert die Leiterin der Elternschule, Bärbel Kimmel, über das komplette Programm der Elternschule am Hetzelstift, wie beispielsweise Geburtsvorbereitungs- oder Rückbildungskurse, Yoga u.v.m.

Für alle Interessierten – ohne Voranmeldung, einfach den Link auf der Homepage www.hetzelstift.de anklicken! Wir freuen uns auf Sie und einen regen Austausch!