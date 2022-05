Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Karben- Groß-Karben: Ford zerkratzt

Mehrere Schriftzüge ritzten Unbekannte in den Lack eines geparkten Ford. Der rote S-Max stand zwischen Dienstag, 17. Mai, und Freitag in der Heidegasse, wo die Beschädigungen in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Nidda- Kohden: VW rundherum zerkratzt

Mehrere tausend Euro hoch dürfte der Schaden an einem PKW sein, den Unbekannte in der Hoherodskopfstraße hinterließen. Zwischen 19 Uhr am Sonntag, 22. Mai, und 19 Uhr am Montag zerkratzten sie den geparkten schwarzen Arteon, inklusive Dach. Die Büdinger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Bad Nauheim: An Glas gescheitert

Ein mutmaßlicher Dieb versuchte die Scheiben eines Discounter-Ladens in der Frankfuter Straße einzuschlagen und scheiterte dabei. Spuren seiner Versuche sind an zwei Scheiben zu sehen, der Schaden dürfte etwa 3.000 Euro hoch sein. Der Einbruchsversuch fand zwischen 19.15 Uhr am Samstag, 21. Mai, und 8.20 Uhr am Montag statt. Die Friedberger Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wem sind ungewöhnliche Geräusche aufgefallen? Wer hat verdächtige Personen gesehen? Hinweise an die Telefonnummer 06031/6010.

Ranstadt: Diebe auf Baustelle

Schnurreisen im Wert von etwa 750 Euro entwendeten Diebe von einer Baustelle bei einer Parkbucht an der B275. Zwischen 17 Uhr am Montag, 23. Mai, und 6.30 Uhr am Dienstag nahmen sie die Metallstangen an sich. Die Büdinger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Bad Vilbel- Gronau: Mit Flex am Zigarettenautomat

Ein Zeuge bemerkte am Dienstagmorgen eine Person, die sich mit einer Flex am Zigarettenautomaten in der Vilbeler Straße zu schaffen machte. Durch Rufen machte er gegen 3.30 Uhr auf sich aufmerksam, was den Dieb zur Flucht bewegte. Hinweise zur Person liegen nicht vor. Am Automaten entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Friedberg: Fußgängerin verletzt

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Fußgängerin am Montag, 23. Mai, am Bahnhof Friedberg kam die 19-Jährige, ansprechbare Florstädterin verletzt ins Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge überquerte sie gegen 18.10 Uhr die Hanauer Straße, offenbar ohne dabei ausreichend auf den Verkehr zu achten. Ein 65-jähriger Friedberger konnte einen Zusammenstoß mit seinem Hyundai nicht mehr verhindern. Die Polizei in Friedberg bittet Zeugen des Unfalls, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, dies nachzuholen (Telefonnummer 06031/6010).

Büdingen: Smart zerkratzt

Einen weißen Smart zerkratzten Unbekannte zwischen 15 Uhr am Sonntag, 22. Mai, und 11 Uhr am Montag. An dem in der Vogelsbergstraße parkenden Smart entstanden Schäden in Höhe von 300 Euro. Die Büdinger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Bad Vilbel: X1 angefahren

Schäden an der linken Fahrzeugseite eines geparkten BMW verursachte ein unbekannter Autofahrer am Sonntag, 22. Mai, in der Kreisstraße. Zwischen 12 und 17.30 Uhr touchierte er den geparkten X1 und verursachte Schäden in Höhe von 800 Euro. Er flüchtete, ohne sich darum zu kümmern. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Altenstadt- Höchst: Rüttelplatte entwendet

Von einer Baustelle in der Straße Am Haferhaus entwendeten Unbekannte am Freitag, 20. Mai, unter anderem eine Rüttelplatte. Das Diebesgut im Gesamtwert von etwa 3500 nahmen sie zwischen 3.40 Uhr und 4.15 Uhr an sich und transportierten es mit einem unbekannten Fahrzeug ab. Die Büdinger Polizei bittet um Hinweise: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den frühen Morgenstunden an der Baustelle bemerkt? Hinweise an die Telefonnummer 06042/96480.

Bad Nauheim: Roller entwendet

Ein Kleinkraftrad von Peugeot im Wert von etwa 1.000 Euro entwendeten Unbekannte am Sonntag, 22. Mai. Der rote Roller stand zwischen Mitternacht und 15.30 Uhr in der Hauptstraße vor einem Dönerladen. Die Friedberger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Rosbach- Rodheim: Schockanrufer gelangen an hohe Beute- Zeugensuche

Eine Seniorin fiel am Freitag, 20. Mai, auf die Masche der sogenannten Schockanrufer herein und übergab den Betrügern Schmuck und Gold im Gesamtwert von 35.000 Euro. Am Vormittag erhielt sie einen Anruf von einer weinenden Frau, die sie für ihre Tochter hielt. Diese berichtete von einem durch sie verursachten tödlichen Verkehrsunfall und gab das Gespräch an einen angeblichen Polizeibeamten- und später an eine angebliche Staatsanwältin weiter. Schlussendlich schafften die Betrüger es, die Seniorin zur Aushändigung ihrer Wertsachen zu überreden, angeblich um ihrer Tochter eine Haftstrafe zu ersparen. Für die Fahrt zur Bank und zurück stellten die Kriminellen der Frau sogar ein Taxi zur Verfügung und hielten telefonisch Kontakt zu ihr. Ein angeblicher Mitarbeiter des Amtsgerichts holte die Wertsachen vermutlich zwischen 12.15 Uhr und 14 Uhr bei der Seniorin ab. Dieser Mann war etwa 35 Jahre alt, 175 bis 180cm groß, er hatte eine normale Statur, war vermutlich deutsch und trug eine weiße Basecap mit bunten Elementen, ein T-Shirt und eine Jeans. Er sprach deutsch ohne Akzent oder Dialekt. Die Wertsachen erhielt er in einem hellen Stoffbeutel mit der Aufschrift „Picard“. Die Kriminalpolizei in Friedberg bittet um Hinweise: Wer hat diese Person am Freitag in Rodheim bemerkt? Wer kann die Angaben ergänzen? Hat jemand die Person in oder an einem Fahrzeug sehen? Hinweise an die Telefonnummer 06031/6010.

Hirzenhain/ Gedern: Roller entwendet und beschädigt aufgefunden

Diebe entwendeten am Freitag, 20. Mai, einen Peugeot-Roller in der Bahnhofstraße in Hirzenhain. Zwischen 6.50 Uhr und 11 Uhr nahmen sie das Kleinkraftrad im Wert von etwa 600 Euro an sich. Am Folgetag meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und berichtete von mehreren Jugendlichen, die mit Rollern im Skaterpark Gedern in Marktstraße unterwegs seien. Einen davon ließen sie beschädigt zurück. Die Überprüfung durch die Polizeibeamten ergab, dass es sich um den entwendeten Roller handelte. Die Polizei in Büdingen bittet um Hinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Bad Nauheim: Reifensätze entwendet

Vom Gelände eines Autohauses in der Friedberger Straße entwendeten Diebe in der Nacht auf Freitag, 20. Mai, die Reifen von vier Fahrzeugen. Zwischen 18.15 Uhr und 7.30 Uhr verschafften sie sich Zutritt zum Gelände und montierten die Reifen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro von den Autos ab. Zudem schlugen sie an einem VW noch die Heckscheibe ein und verursachten damit einen zusätzlichen Schaden von 2500 Euro. Die Friedberger Polizei (Telefonnummer 06031/6010) bittet um Zeugenhinweise: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang bemerkt?

Friedberg: Heckscheibe zerstört

In der Ockstädter Straße zerstörten Unbekannte die Heckscheibe eines geparkten roten Seat Ibizia und verursachten damit zwischen 7 Uhr am Sonntag, 15. Mai, und 15 Uhr am Freitag, 20. Mai, einen Schaden von 150 Euro. Die Friedberger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Rockenberg- Oppershofen: Baum angesägt

Beim Wegräumen eines vermeintlich abgeknickten Baumes in der Straße Am Grauen Stein bemerkte ein Verantwortlicher am Donnerstag, 19. Mai, dass der Baum offenbar umfiel, nachdem Unbekannte ihn zuvor angesägt hatten. Obwohl Teile des Astwerks auch auf ein am Straßenrand geparktes Auto fielen, entstanden keine weiteren Schäden. Der Baum dürfte einen Wert von 250 Euro gehabt haben. Die Polizei in Butzbach bittet um Meldung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06033/7043-4011).

Wöllstadt: Polizeieinsatz im Kapellenweg

Ein Spaziergänger meldete der Polizei am Montagabend, 23. Mai, eine Person mit einer Schusswaffe in der Feldgemarkung nahe des Kapellenweges. Zudem seien aus der Ferne Schüsse zu hören gewesen. Mehrere Streifenwagen fuhren daraufhin in den Bereich und sperrten umliegende Straßen ab. Gegen 20.05 Uhr nahmen Polizeibeamte den 35-jährigen Wöllstädter widerstandslos vorläufig fest und stellten die von ihm offenbar genutzte Schreckschusswaffe sicher. Nachdem der Alkoholtest ein Ergebnis von 1,4 Promille anzeigte, kam er zwecks Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam, von wo aus ihn Beamte am Dienstagmorgen entließen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.