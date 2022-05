Frankfurt-Niederrad: Festnahme nach Einbruch in Gartenhütten

Frankfurt (ots) – (fue) Über eine privat installierte Videoüberwachung konnte

eine 36-jährige Frau am Dienstag, den 24. Mai 2022, gegen 03.00 Uhr feststellen,

wie ein Unbekannter ihre Gartenhütte in der Goldsteinstraße durchwühlte. Sie

verständigte daraufhin das 10. Polizeirevier. Von dort wurden sofort Beamte zu

der Kleingartenanlage entsandt. Zwar war die betreffende Gartenhütte leer, der

41-jährige Beschuldigte konnte aber im Zuge der Nahbereichsfahndung festgenommen

werden.

Insgesamt konnten fünf aufgebrochene Gartenhütten festgestellt werden, bei einer

weiteren Gartenhütte blieb es beim Versuch. Der Tatverdächtige führte einen

Schraubendreher mit sich sowie Taschen mit Flaschen und Lebensmitteln.

Frankfurt-Griesheim: Schreckschusswaffe und Messer sichergestellt

Frankfurt (ots) – (fue) Ein Funkstreifenwagen des 16. Polizeirevieres befuhr am

Dienstag, den 24. Mai 2022, gegen 00.30 Uhr, die Waldschulstraße.

An der Ecke zur Kiefernstraße betrat plötzlich ein 49-jähriger Mann die Fahrbahn

und machte gestikulierend auf sich aufmerksam. Schließlich verwickelte der

alkoholisierte Mann die Streife in ein Gespräch und wurde aufgefordert, die

Fahrbahn zu verlassen. Da er dieser Aufforderung nicht nachkam, erfolgte eine

Personenkontrolle, die bei ihm im Hosenbund eine griffbereite Schreckschusswaffe

und ein Einhandmesser zutage förderte.

Später konnten in der Nähe noch sieben Patronen (9mm Knall) aufgefunden werden.

Im Magazin der Waffe befanden sich keine Patronen. Der 49-Jährige wurde zwecks

Ingewahrsamnahme zur Ausnüchterung zum Polizeipräsidium verbracht.

Frankfurt-Riederwald: Küchenbrand

Frankfurt (ots) – (fue) Am Dienstag, den 24. Mai 2022, gegen 00.15 Uhr, kam es

in einer Wohnung in der Lahmeyerstraße zu einem Küchenbrand.

Der 14-jährige Sohn der Wohnungsmieterin wollte sich Nuggets in einem Topf mit

Öl braten. Der junge Mann verließ die Küche und kam nach wenigen Minuten wieder

zurück. Nun musste er feststellen, dass der Inhalt des Topfes Feuer gefangen

hatte. Die herbeigeeilte Mutter versuchte noch, mittels eines Deckels die

Flammen zu ersticken, zog sich dabei aber leichte Verbrennungen an der Hand zu.

Schließlich spritze der Junge noch Wasser aus den Topf, was zu einer Stichflamme

führte, die die Dunstabzugshaube in Brand setzte. Die beteiligten Personen

verließen jetzt die Wohnung, ließen jedoch die Wohnungstür offenstehen, was zu

Ruß und Rauch im Hausflur führte.

Die verständigte Nachbarschaft verließ ebenfalls ihre Wohnungen. Der Feuerwehr

gelang es, die Flammen zu ersticken, bevor sich diese weiter in der Wohnung oder

im Haus ausbreiten konnten. Der Schaden in der Wohnung dürfte sich auf etwa

20.000 EUR beziffern. Der Junge wurde im Rettungswagen wegen des Einatmens von

Rauchgasen behandelt, seine Mutter wegen der leichten Verbrennungen an der Hand.

Beide konnten danach wieder entlassen werden.