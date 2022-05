Hausbewohnerin beobachtete verdächtige Frau

Kassel-Mitte (ots) – Zu einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Steinweg, zwischen der Straße “Graben” und der Mittelgasse, kam es am Montag 16.05.2022. Bislang unbekannte Täter waren in der Zeit zwischen 14-18:40 Uhr auf noch unbekannte Weise in das Haus gelangt und hatten anschließend eine Wohnungstür mit einem Werkzeug gewaltsam aufgehebelt.

Aus der Wohnung entwendeten die Unbekannten verschiedenen Schmuck und Bekleidung. Dann ergriffen sie die Flucht. Die Bewohnerin einer anderen Wohnung des Hauses hatte gegen 18 Uhr eine ihr unbekannte Frau in dem Haus beobachtet, nachdem sie zuvor Geräusche aus dem Flur gehört und dort nachgesehen hatte. Als sie später von dem Einbruch erfuhr, meldete sie sich bei der Polizei und schilderte ihre verdächtige Beobachtung.

Die unbekannte Frau, konnte wie folgt beschrieben werden:

Ca. 1,60 bis 1,65 Meter groß, zierliche Statur und trug einen braunen Mantel, der bis zu den Knien ging.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruch werden nun beim zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die von der Hausbewohnerin beobachtete Frau oder die Täter des Einbruchs geben können, melden sich bitte unter Telefon 0561/9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Erneuter Brand von Gartenhütte auf Kleingartengelände – Zeugen gesucht

Kassel-Bettenhausen (ots) – Nachdem es bereits in der Nacht zum Sonntag 15.05.2022 zu einem Brand auf dem Gelände eines Kleingartenvereins an der Lilienthalstraße gekommen war mussten Feuerwehr und Polizei am Montagabend 16.05.2022 erneut wegen eines Feuers auf dem Gelände ausrücken.

Wie die eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, war gegen 23:50 Uhr eine leerstehende Hütte, die sich vorher bereits in einem schlechtem Zustand befand, in Brand geraten und durch das Feuer erheblich beschädigt worden. Die Polizei geht in diesem Fall davon aus, dass der Brand von Unbekannten vorsätzlich gelegt worden war. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo schließen einen Zusammenhang zu dem Brand in der Nacht zum Sonntag nicht aus.

Auch wenn die Ursache des Brandes vom Sonntag noch nicht geklärt ist, ist eine Brandstiftung aufgrund des neuerlichen Feuers in dem Kleingartengelände auch in diesem Fall nicht unwahrscheinlich.

Zur Klärung der beiden Brände erhoffen sich Ermittler zudem nun Hinweise von Zeugen zu bekommen. Wer im Zusammenhang mit einem der Brände verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise auf die mutmaßlichen Verursacher der Feuer geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561/9100 bei der Kasseler Polizei.

Grundschule in Harleshausen mit Farbe beschmiert

Kassel-Harleshausen (ots) – Bislang unbekannte Täter haben im Laufe des vergangenen Wochenendes die Hauswand einer Grundschule im Kasseler Stadtteil Harleshausen beschmiert. Die Beamten des zuständigen Polizeireviers Süd-West waren am Montagmorgen 16.05.2022 vom Hausmeister der Schule wegen der Sachbeschädigungen gerufen worden. Wie die eingesetzte Streife berichtet, stellten sie auf einer Länge von ca. 20 Metern und einer Höhe von ca. 2 Metern großflächige Farbschmierereien in schwarzer Farbe fest.

Dabei handelt es sich überwiegend um völlig unzusammenhängende Aussagen und Beleidigungen, wobei jedoch auch ein Hakenkreuz unter den Schmierereien zu finden ist. Der Sachschaden, der durch die Sprüherei entstanden ist, wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen. Wer im Laufe des vergangenen Wochenendes im Bereich der Grundschule in der Straße “Im Krauthof” in Harleshausen verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0561/9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

