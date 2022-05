Korbach: Die Polizei-News

Fahrradcodierung der Polizei – Ruckzuck alle Termine vergeben

Korbach (ots) – Am Mittwoch 11.05.2022 zwischen 11-16 Uhr, fand in der Korbacher Fußgängerzone eine gemeinsame Fahrradcodierungsaktion der Stadt und der Polizei Korbach statt. Bereits kurz nach der Veröffentlichung der Aktion waren alle Termine vergeben.

Die Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Nordhessen, Hauptsachgebiet Prävention, und der Polizeistation Korbach hatten alle Hände voll zu tun: Insgesamt konnten sie im Aktionszeitraum etwa 60 Fahrräder codieren. Außerdem standen die Polizeibeamten auch bei allen anderen Fragen zum Thema Sicherheit und Prävention zur Verfügung.

Aufgrund der großen Nachfrage sind weitere Codieraktionen der Polizei Korbach vorgesehen, die Termine werden zeitgerecht bekannt gegeben.

Hinweis: Auf dem beigefügten Bild sind Polizeihauptkommissarin Michael Urban, Schutzfrau vor Ort für Korbach, und Polizeioberkommissar Michael Sabisch, beide von der Polizeistation Korbach, bei der Codierung eines Lastenfahrrades zu sehen.

Unbekannter zerkratzt VW-Bus – Hoher Sachschaden

Korbach (ots) – Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro richtete ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag in Bad Wildungen an. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Besitzer eines VW-Busses stellte sein Fahrzeug am Montagabend auf einem Parkstreifen in der Alten Friedhofstraße in Bad Wildungen ab. Als er am Dienstagmorgen wieder zu seinem VW-Bus kam, musste er feststellen, dass ein Unbekannter das Fahrzeug durch zahlreiche Kratzer beschädigt hatte.

Den Sachschaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf etwa 4.000 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen