Geldautomaten-Sprengung scheitert – Polizei bittet um Mithilfe

Gießen (ots) – Ein Geldautomat in einem Einkaufszentrum in der Gottlieb-Daimler-Straße rückte Freitagfrüh 13.05.2022 in den Fokus unbekannter Geldautomatenaufsprenger. Gegen 03.45 Uhr drangen sie gewaltsam in das Gebäude ein und lösten so den Einbruchalarm aus. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter bei ihren Vorbereitungen zur Sprengung gestört wurden, fluchtartig das Gebäude verließen und mit einem Pkw flohen.

Vor Ort ließen die Täter ein Päckchen mit Sprengstoff samt Zündtechnik zurück. Ein Entschärfer-Team des Hessischen Landeskriminalamtes rückte aus Wiesbaden an und zündete den Sprengstoff auf einem benachbarten Feld.

Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt:

Wer hat die Täter heute Morgen im Gewerbegebiet West beobachtet?

Wem sind dort in diesem Zusammenhang gegen 03.45 Uhr Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat nach 03.45 Uhr einen schnellfahrenden Pkw im Gewerbegebiet West oder auf der Bundestraße 429 beobachtet?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Gießen: Unfallflucht mit 1.000 Euro Schaden im Karstadt-Parkhaus

Nach einem Parkplatzrempler im Karstadt-Parkhaus sucht die Polizei Zeugen. Sollte der Unfallfahrer nicht ermittelt werden, bleibt der Besitzer eines Golfs auf einen Blechschaden in Höhe von 1.000 Euro sitzen. Der Wettenberger parkte den schwarzen Golf Plus am Donnerstagmorgen (12.05.2022), gegen 10.20 Uhr auf Deck 4.

Als er um 12.00 Uhr zurückkehrte, entdeckte er den frischen Unfallschaden an der vorderen Stoßstange. Zeugen, die Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Wagen machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3755 mit der Polizeistation Gießen Nord in Verbindung zu setzen.

Gießen: Diebe fliehen in der Gartenstraße

In der Gartenstraße hatten es Diebe auf Fahrzeugteile eines grauen Toyota Prius abgesehen. Am frühen Freitagmorgen (13.05.2022), gegen 03.00 Uhr rückte das Duo mit entsprechendem Werkzeug an und bockte den Wagen mit einem hydraulischen Wagenheber hoch, vermutlich um die Reifen oder andere Fahrzeugteile abzumontieren.

Ein Anwohner beobachtete das Geschehen und informierte die Polizei. Während die Diebe unter dem Auto lagen, näherte sich eine Funkstreife der Gießener Polizei. Die beiden Männer nahmen sofort Reißaus und ließen ihr Equipment zurück.

Einer der Täter war zwischen 165 und 180 cm groß, schlank und von südländischem Aussehen. Er war komplett schwarz gekleidet. Sein Komplize kann nicht beschrieben werden, er war ebenfalls dunkel gekleidet.

Hinweise zu den beiden Tätern oder zu Personen oder Fahrzeugen, die in diesem Zusammenhang in der Gartenstraße auffielen, nehmen die Ermittler der Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen.

Gießen: Zusammenstoß mit Radfahrer

Am Donnerstag (12.Mai), gegen 13.00 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann in einem VW den Leihgesterner Weg in Richtung Leihgestern und beabsichtigte in den Heinrich-Buff-Ring abzubiegen. Dabei übersah der VW-Fahrer einen auf dem Radweg in entgegengesetzter Richtung fahrenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, durch den sich der Radler leichte Verletzungen zuzog. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.500 Euro.

Langgöns: Entgegenkommenden Radfahrer übersehen

Mit leichten Verletzungen überstand ein Pedelec-Fahrer den Zusammenstoß mit einem VW Golf. Ein 60-jährige Golffahrer war heute Morgen (13.05.2022), gegen 07.50 Uhr auf der Straße “Am Mühlberg” unterwegs und wollte nach links abbiegen.

Hierbei übersah der Wettenberger den ihm entgegenkommenden Radfahrer. Der 54-Jährige aus Langgöns stürzte zu Boden und trug eine Kopfplatzwunde davon. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und brachte ihn zu weiteren Untersuchungen ins Uni-Klinikum nach Gießen. Die Schäden am Golf und dem Pedelec beziffert die Polizei auf rund 3.000 Euro.

Gießen-Klein-Linden: In Bäckerei eingestiegen

Eine Bäckereifiliale in der Frankfurter Straße rückte in der vergangenen Nacht in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen gestern Abend (12.05.2022), gegen 19.30 Uhr und heute Morgen (13.05.2022), gegen 06.00 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu der an einem Lebensmittel-Discounter angeschlossenen Bäckerladen.

Nach einer ersten Einschätzung des Betreibers ließen die Täter einen geringen Euro-Betrag aus der Kasse mitgehen. Die Aufbruchschäden summieren sich auf mindestens 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang Personen an der Bäckerei aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen