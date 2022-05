4-köpfige Diebesbande versucht Pedelec zu stehlen – 2 Festnahmen

Kassel-Bettenhausen (ots) – Eine 4-köpfige Diebesbande versuchte am Donnertag 12.05.2022 in einem Fahrradgeschäft in der Leipziger Straße ein hochwertiges Pedelec zu stehlen. Während 3 der Täter das Personal in dem Laden gegen 14:40 Uhr ablenkten, versuchte der vierte im Bunde ein Pedelec der Marke Focus im Wert von ca. 5.000 Euro zu stehlen. Jedoch bemerkte ein Mitarbeiter den Mann, als dieser mit dem Rad das Geschäft verließ und konnte dem Dieb das Pedelec wieder abnehmen.

Alle 4 Diebe ergriffen daraufhin die Flucht. Die sofort eingeleitete Fahndung führte allerdings zur Festnahme von 2 von ihnen durch Streifen des Polizeireviers Ost in der Nähe des Tatorts. Bei ihnen handelt es sich um einen 30-Jährigen aus Armenien, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, sowie einen 47-Jährigen aus Kaufungen.

Beide Männer mussten die Beamten mit zur Dienststelle begleiten. Während der 47-Jährige das Revier nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnte, wurde der 30-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl wegen eines Diebstahls in Rheinland-Pfalz vor.

Die weiteren Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen wegen Bandendiebstahls sowie zu den noch flüchtigen Mittätern dauern an und werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

Vermutliche Brandstiftung – 2 Mülltonnenbrände – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Jungfernkopf/Vellmar (ots) – In der Nacht zu Freitag 13.05.2022 kam es im Stadtteil Jungfernkopf und nicht weit entfernt davon, in Obervellmar, jeweils zu Bränden von Mülltonnen. Die Beamten des zuständigen Polizeireviers Nord gehen in beiden Fällen davon aus, dass Unbekannte die Feuer vorsätzlich gelegt haben und ermitteln wegen Sachbeschädigung.

Bereits am 6. Mai und am 9. Mai wurden der Polizei nachts brennende Mülltonnen in der Holländischen Straße und in der Elisabeth-Selbert-Straße in Obervellmar gemeldet. Dass die Fälle im Zusammenhang stehen, ist nicht auszuschließen, momentan aber noch nicht geklärt. Die weiteren Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter der Brände geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Der erste Brand in der Nacht zum heutigen Freitag war Polizei und Feuerwehr gegen 22:50 Uhr aus der Straße “Bei den Weidenbäumen” in Kassel gemeldet worden. Dort war ein Papier- und ein Kunststoffcontainer in Flammen aufgegangen und ein Schaden von 500 Euro entstanden. Der zweite Brand ereignete sich kurze Zeit später gegen 23:15 Uhr in der Straße “Am Bahnhof” in Vellmar. Dort hatten Unbekannte mehrere Mülltonnen eines Mehrfamilienhauses angesteckt. Durch das Feuer waren auch eine Hecke und ein Holzzaun in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Schaden wird in diesem Fall auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Nachtportier ertappt Einbrecher im Renthof – Festnahme

Kassel-Mitte (ots) – Durch Geräusche wurde gegen am Freitag 03:15 Uhr der Nachtportier eines Hotels in der Straße “Renthof” auf einen ungebetenen Gast aufmerksam. Als der Zeuge nach dem Rechten sah, stand ihm in einem Veranstaltungsraum plötzlich ein Einbrecher gegenüber. Nachdem sich beide Männer einen kurzen Moment ansahen, ergriff der Täter die Flucht durch ein Fenster, über das er zuvor in das Gebäude eingebrochen war.

Der sofort von dem Nachtportier abgesetzte Notruf und die von ihm angegebene Personenbeschreibung führten keine zehn Minuten später zur Festnahme des mutmaßlichen Einbrechers durch die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Mitte hatte den 42-Jährigen aus Bad Arolsen bei der Fahndung an der Drahtbrücke festgenommen, da die Täterbeschreibung präzise auf ihn zutraf.

Bei den ersten Ermittlungen erhärtete sich zudem der Verdacht, dass es sich bei dem 42-Jährigen um den Einbrecher gehandelt hatte. Beute hatte er bei dem Einbruch nicht gemacht. Der bereits wegen Drogen- und Eigentumsdelikten bekannte Mann musste die Beamten anschließend zur Dienststelle begleiten. Erst nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls verantworten.

