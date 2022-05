Frankfurt-Riederwald: Sachbeschädigungen an 36 Fahrzeugen – Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Frankfurt (ots) – (ne)36 Autos sind im Zeitraum vom 28.4.22 bis zum 6.5.22 im

Stadtteil Riederwald durch Zerkratzen beschädigt worden. Die Polizei konnte

einen 39-jährigen Tatverdächtigen ermitteln, der für einige der Taten in

Betracht kommt.

Die betroffenen Fahrzeuge parkten zum Tatzeitpunkt in den Straßen Motzstraße,

Karl-Marx-Straße, Thünenstraße, Friedrich-List-Straße und Raiffeisenstraße. Hier

konnten Beschädigungen an den Autos festgestellt werden, die durch Zerkratzen

des Lacks und in Einzelfällen auch durch Abtreten der Außenspiegel mutwillig

herbeigeführt worden waren. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf

mehrere 10.000 Euro. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte die Polizei

Beweisbilder sichern, die den 39-jährigen Tatverdächtigen zeigen. Somit

ermittelten die Beamten nach dem Mann und seinem Aufenthaltsort. In einer

Bürgersprechstunde des örtlich zuständigen Schutzmanns vor Ort (SvO) des 18.

Polizeireviers betrat der Gesuchte überraschenderweise die Sprechstunde und

wurde dabei durch den SvO zweifelsfrei wiedererkannt. Es folgte die

vorübergehende Festnahme des 39-Jährigen. Mittlerweile erhärtete sich der

Tatverdacht gegen ihn in 20 der 36 Fälle von Sachbeschädigung. Aufgrund seines

psychisch auffälligen Zustandes wurde der 39-Jährige in eine entsprechende

Einrichtung gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-Niederursel: Neue Polizeiliegenschaft mit tierischen Außenbewohnern

Frankfurt (ots) – (ne) Eine frisch gebackene, neunfache Entenmama, getauft auf

den Namen Erna, hatte sich die neue Polizeiliegenschaft in der

Marie-Curie-Straße 30 als ihr neues Zuhause ausgesucht. Genau genommen das Dach

des 1.OG – zu gefährlich für die Kleinen.

Am 11.05.2022 wurden Kollegen durch hektisches Fiepsen und lautem Geschnatter

auf eine Notsituation aufmerksam. Neun kleine Entenküken, gerade mal zwei Tage

jung, waren offensichtlich auf dem begrünten Dach des 1.OG der MC30 geschlüpft.

Mama Erna befand nun, dass ein Umzug notwendig sei. Sie flog bereits auf die

Wiese neben dem Haus, merkte dann aber schnell, dass ihre um Hilfe fiepsenden

Sprösslinge nicht folgen konnten. Zwei Krähen hatten sich mittlerweile, bereits

lauernd auf die leichte Beute, positioniert. Doch die Hilfe ließ nicht lange auf

sich warten: Das behandschuhte Eingreifen zweier Zivilpolizisten rettete die

neun Hilflosen erst in einen Karton und schließlich an den Teich hinter der

MC30. Erna folgte den beiden Rettern in gekonnter Observationsmanier und ließ

sie nicht aus den Augen. Am Wasser angekommen wurden die neun Entlein wieder

ihrer Mutter überlassen und die führte ihren Nachwuchs zielstrebig zum ersten

Bad. Eine im nahelegenden Gebäudeteil ansässige Dienststelle war natürlich

gleich Feuer und Flamme und übernahm die Aufsicht. In diesem Sinne: Alles Gute

wünschen die Retter vom MC 30.

Frankfurt-Seckbach: Brand in einer Dachgeschosswohnung

Frankfurt (ots) – (dr) Bei einem Brand in einem Seckbacher Mehrfamilienhaus hat

sich am gestrigen Vormittag (11. Mai 2022) ein 29 Jahre alter Mann verletzt. Die

Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich ein 29-jähriger Mann gegen 10:30 Uhr

in einer Dachgeschosswohnung im Hartmannweg, als es in dieser zu einem Brand

kam. Bei Eintreffen von Feuerwehr- und Polizeikräfte stand die im dritten Stock

befindliche Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand. Der Feuerwehr gelang

es aber in der Folge das Feuer zügig unter Kontrolle zu bringen und schließlich

zu löschen. Der verletzte Bewohner, der bei dem Brand Rauchgase eingeatmet

hatte, kam in ein Krankenhaus. Weitere Personen kamen glücklicherweise nicht zu

Schaden.

Derzeitige Ermittlungen deuten darauf hin, dass das Feuer mutmaßlich im

Wohnzimmer ausbrach. Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat

die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die Ermittlungen hierzu

dauern an.

Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird auf circa 60.000 Euro geschätzt.

Frankfurt-Eckenheim: Arbeitsunfall beim Dacharbeiten

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Nachmittag kam es in der Sigmund-Freud-Straße bei

Dacharbeiten zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 27-jähriger Mann stürzte und

sich schwer verletzte.

Der 27-Jährige befand sich zusammen mit einer Arbeitskollegin auf dem Dach eines

eingeschossigen Anbaus einer Baustelle. Bei dortigen Dacharbeiten unterstützten

sie einen Kranführer, der mit seiner Baumaschine eine Holzplatte manövrierte.

Noch bevor diese den 27-Jährigen erreichte stürzte dieser durch eine rund einen

Meter breite Öffnung des vorgesehenen Oberlichtes und fiel etwa drei Meter in

die Tiefe. Bei seinem Sturz auf Beton zog sich der Verunfallte schwere

Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden

vor. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden beim Regierungspräsidium

Darmstadt geführt.

Frankfurt-Sossenheim: Autofahrerin flüchtet nach Zusammenstoß

Frankfurt (ots) – (dr) Am Montagvormittag, den 09. Mai 2022, kam es in

Sossenheim an der Ausfahrt eines Einkaufsmarktes zu einem Verkehrsunfall, bei

dem eine Jugendliche, die mit ihrem Rad unterwegs war, von einer Autofahrerin

angefahren wurde. Die Unfallfahrerin entfernte sich anschließend von der

Unfallstelle, ohne sich um die zu Boden gestürzte Radfahrerin zu kümmern.

Ein 16-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad gegen 11:10 Uhr die Westerbachstraße aus

Richtung Sossenheim kommend in Richtung Rödelheim. An der Ausfahrt eines

Lebensmittelmarktes, in Höhe der Hausnummer 160, beabsichtigte zu diesem

Zeitpunkt eine Autofahrerin mit ihrem Pkw in die Westerbachstraße einzubiegen.

Dabei übersah sie offensichtlich die auf dem Fahrradstreifen befindliche

Jugendliche. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Die

junge Radfahrerin stürzte in der Folge und zog sich leichte Verletzungen zu. Im

weiteren Verlauf stieg die Autofahrerin aus und sah die 16-Jährige auf dem Boden

liegen. Doch statt ihr zu helfen, stieg sie wieder in ihr Fahrzeug und entfernte

sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Unfallfahrerin wird wie folgt beschrieben: Circa 30 Jahre alt, circa 170 cm

groß, blonde schulterlange Haare, schlanke Statur.

Sie befand sich zum Unfallzeitpunkt alleine im Fahrzeug, bei dem es sich um

einen grausilbernen Mercedes gehandelt haben soll.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu der unbekannten Autofahrerin und / oder

ihrem Pkw werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 11100 zu melden.

Frankfurt-Fechenheim: Sperrmüllbrand mit Folgen

Frankfurt (ots) – (ne)Heute Nacht um kurz nach Mitternacht kam es in der

Jakobsbrunnenstraße zum Brand eines großen Sperrmüllhaufens, der die

angrenzenden Gebäude in Mitleidenschaft zog. Die Bewohner mussten ihre Wohnungen

zügig verlassen.

In einem Vorgarten eines Mehrfamilienhauses war zuvor einiges an Sperrmüll

abgelagert worden. Wegen anstehender Renovierungsarbeiten des Kellergeschosses

hatten einige Bewohner etlichen Sperrmüll nach draußen geräumt. Möglicherweise

wurde dieser durch unbekannte Täter angezündet. Die Flammen breiteten sich

jedenfalls rasant aus und drohten auf die Hausfassaden überzugreifen.

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sorgten dafür, dass die Bewohner eilig

aus ihren Wohnungen kommen. Eine ältere Frau musste sogar aus ihrer Wohnung

getragen werden. Letztlich löschte die Feuerwehr den Brand, der einen

Sachschaden von geschätzten 20.000 Euro verursacht hat. Die Kriminalpolizei hat

die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung eingeleitet.

Frankfurt-Ostend: Verkehrsunfall mit Straßenbahn – 51-jähriger Mann verstorben

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11. Mai 2022) kam

es auf der Hanauer Landstraße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein

51-jähriger Mann von einer Straßenbahn erfasst und dabei so schwer verletzt

wurde, dass er später im Krankenhaus verstarb. Ein 46-jähriger Straßenbahnfahrer

befuhr gegen 1:20 Uhr mit einer Straßenbahn der Linie 11 die Hanauer Landstraße

aus Fechenheim kommend in Fahrtrichtung Ratsweg. Zu diesem Zeitpunkt befand sich

in Höhe der Hausnummer 433 ein 51-jähriger Mann an einem dortigen Schutzgitter

und stand in unmittelbarer Nähe der Straßenbahngleise. Aus bislang ungeklärter

Ursache wurde dieser beim Vorbeifahrern der Straßenbahn erfasst und geriet unter

diese. Der Straßenbahnfahrer leitete umgehend eine Notbremsung ein. Eine

alarmierte Polizeistreife konnte den schwer verletzten Mann zunächst noch

bergen. Der 51-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, in dem er

später jedoch verstarb. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock. Je ein

Fahrstreifen der Hanauer Landstraße war für mehrere Stunden in beide Richtungen

gesperrt. Ein Unfallsachverständiger wurde in der Folge eingeschaltet. Die

Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern an. Die

Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich mit

der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 10500 in Verbindung zu

setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

