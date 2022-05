Haftbefehl gegen mutmaßlichen Betreiber einer Indoorplantage – SIEHE FOTO

Amöneburg – Wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge führt die Staatsanwaltschaft Marburg ein Ermittlungsverfahren gegen einen 31-Jährigen, nachdem die Kriminalpolizei Marburg am Dienstag, 10. Mai, bei einer Hausdurchsuchung unter anderem eine professionelle Indoorplantage vorfand. Der mutmaßliche Betreiber befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Etwa 330 nahezu erntereife Marihuana-Pflanzen, umfangreiches Equipment, über 180 Gramm Amphetamine, mehrere Handys, 500 Euro Bargeld und zwei Schlagwaffen stellten Beamte der Kriminalpolizei sicher, als sie am Dienstag einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Arnsberg vollstreckten.

Die in voller Blüte stehenden Pflanzen befanden sich im Keller und Obergeschoss des Hauses und dürften zusammen mit dem Equipment einen Wert von etwa 100.000 Euro haben. Der erwartete Ertrag soll bei etwa 27 Kilogramm hochwertigem Marihuana gelegen haben.

Die Vorführung des Beschuldigten fand am Mittwoch, 11. Mai, am Amtsgericht Marburg statt. Die zuständige Haftrichterin erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie der Haftgründe der Flucht- und Wiederholungsgefahr.

Junge Frau am Bahnsteig bedroht

Marburg (ots) – Opfer einer Bedrohung wurde gestern Vormittag (11.5./10:15 Uhr)

eine 26-Jährige aus Marburg im Bahnhof Marburg. Ein bislang Unbekannter

belästigte zunächst die junge Frau am Bahnsteig 1. Anschließend soll er sie,

nachdem sie nicht auf seine Aussagen einging, mit den Worten ,,Ich mach‘ dich

einen Kopf kürzer“ bedroht haben. Später verließ er den Bahnhof in Richtung

Marburger Innenstadt.

Täterbeschreibung

Der Mann soll 35 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Er hatte sehr

kurze, schwarze Haare an den Seiten. Oben waren sie zu einem Zopf gebunden.

Weiterhin solle er arabischer Herkunft sein. Bekleidet war der Mann mit einer

schwarzen Hose, einem grauen T-Shirt und schwarzen Turnschuhen. Zudem führte er

einen Rucksack mit Tarndruck (Camouflage) mit sich.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben

zu dem Fall oder Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr.

0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Marburg: Betrüger beinahe erfolgreich

Nur den sehr aufmerksamen Bankmitarbeitern ist es wahrscheinlich zu verdanken, dass die Betrugsmasche „falscher Polizeibeamter“ am Montag, 9. Mai, doch noch scheiterte. Eine Marburger Seniorin erhielt nachmittags den Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der ihr von einer festgenommenen Einbrecherbande berichtete. Ein Teil der Bande sei jedoch noch auf freiem Fuß und plane nun die Flucht. Diese sollte mit Hilfe eines angeblichen Bankmitarbeiters als Teil der Bande finanziert werden, indem er Geld von Kundenkonten illegal abhebt. Der Seniorin riet der falsche Polizeibeamte daher, 30.000 Euro von ihrem Bankkonto vorsichtshalber runterzunehmen. Die Bankmitarbeiter, nun die „echten“, bemerkten das Vorhaben der Frau und sprachen sie an, um sie über die gängigen Betrugsmaschen zu informieren. Die Seniorin war durch die Betrüger am Telefon jedoch so überzeugt worden, dass sie den Bankangestellten nicht glaubte. Diese riefen schlussendlich die Polizei und bewahrten die Frau somit vor dem finanziellen Schaden.

Dautphetal- Holzhausen am Hünstein: Hecke angefahren

Etwa 400 Euro hoch ist der Schaden an einer über zwei Meter hohen Tujahecke, nachdem ein unbekannter Autofahrer sie an zwei Stellen touchierte. Zwischen 20 Uhr am Sonntag, 8. Mai, und 13 Uhr am Dienstag brachen dadurch in der Verlängerung der Sudetenstraße mehrere Äste an der Hecke ab. Die Polizei in Biedenkopf (Telefonnummer 06461/92950) bittet um Hinweise zum Verursacher, der sich anschließend unerlaubt entfernte.

Lohra: Wem ist der Kleinbus aufgefallen?

Ersten Ermittlungen zufolge kollidierte am Dienstag, 10. Mai, ein weißer Vito auf der B255 in der Allna-Senke zwischen Marburg und Gladenbach mit der Leitplanke auf der rechten Seite. Der Mercedes-Fahrer war als Anrufsammeltaxi unterwegs und setzte seine Fahrt nach dem Unfall gegen 13.55 Uhr Richtung Gladenbach fort, ohne sich um den Schaden von etwa 500 Euro zu kümmern. Eine Zeugin informierte die Polizei. Zudem besteht der Verdacht, dass der Fahrer auf der Strecke durch rücksichtloses Fahren auffiel. Die Marburger Polizei bittet daher Zeugen, die den Vito dahingehend bemerkten, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Vorsicht! Enkeltrick-Betrüger rufen an!

Die Polizei warnt vor dreisten Betrügern, die aktuell per Telefon in Mittelhessen auf Beute aus sind. Senioren meldeten Anrufe sogenannter Enkeltrick-Betrüger.

In üblicher Weise gaben sich die Betrüger als Angehörige aus und baten um Geld für eine finanzielle Notlage.

Die Polizei geht davon aus, dass die Betrüger weiter versuchen werden ältere Mitmenschen um ihr Geld zu betrügen. Je mehr die Masche in der Bevölkerung bekannt wird, desto weniger Chancen haben die Gauner auf Beute. Die Ermittler bitten mitzuhelfen Informationen zu dieser Betrugsmasche weiterzugeben: Reden Sie mit älteren Angehörigen oder Bekannten darüber und stellen Sie sich für diese als Ansprechpartner zur Verfügung.

Um nicht auf die Masche der Gauner hereinzufallen geben die Ermittler folgende Tipps: