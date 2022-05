Kreis Bergstraße

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Fürth, OT Kröckelbach (ots) – Fürth (OT Kröckelbach): Am Dienstag (10.05.)

zwischen 14:50 und 15:15 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer

einen blauen Opel Zafira, der in der Dornackerstraße in 64658 Fürth (Ortsteil

Kröckelbach) abgestellt war. Etwa 500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur

seines Fahrzeuges kosten, welches im linken vorderen Kotflügelbereich beschädigt

wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die

Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Groß-Umstadt: Weiterer Ermittlungserfolg nach versuchtem Tötungsdelikt / Zweiter Tatverdächtiger in Haft

Groß-Umstadt (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt

und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem sich bereits am Dienstag, den 3. Mai, ein versuchtes Tötungsdelikt in

der Christoph-Vogel-Straße zugetragen hat (wir haben berichtet), konnten

Staatsanwaltschaft und Polizei einen weiteren Ermittlungserfolg verzeichnen und

den zweiten Tatverdächtigen festnehmen.

Nach intensiven Ermittlungen konnte der zweite Tatverdächtige, ein 20-Jähriger,

schließlich am Montagabend (9.5.) im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung von

Beamtinnen und Beamten des ermittelnden Kommissariats (K10) festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der Groß-Umstädter am Folgetag

(10.5.) einem Haftrichter beim Amtsgericht in Dieburg vorgeführt, der Haftbefehl

erließ. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die

Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Dieburg: Autoscheibe beschädigt und geflüchtet

Dieburg (ots) – Nachdem ein bislang unbekannter Mann am Dienstagnachmittag

(10.5.) die Scheibe eines grauen Smarts in der Rodgaustraße beschädigt hat,

sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Anwohner alarmierten gegen 17 Uhr die

Polizei und gaben an, dass ein Unbekannter mit einem Stein das Auto beschädigt

haben soll und im Anschluss flüchtete. Der Flüchtige soll zwischen 30 und 40

Jahre alt, um die 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein und eine schlanke Statur

gehabt haben. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine graue Jogginghose und rote

Schuhe. Seine Haare wurden als kurz und dunkel beschrieben. Sachdienliche

Hinweise werden an das Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg unter der

Rufnummer 06071/9656-0 erbeten.

Seeheim-Jugenheim: Rohbau im Visier Krimineller

Seeheim-Jugenheim (ots) – Ein Rohbau in der Wilhelm-Leuschner-Straße rückte in

das Visier Krimineller. Der Diebstahl wurde der Polizei am Dienstagmorgen

(10.5.) angezeigt und kann einige Wochen zurückliegen. Ersten Ermittlungen

zufolge gelangten die ungebetenen Gäste in den Rohbau und entwendeten diverse

Baumaterialien, unter anderem Kabel, im Wert von mehreren Tausend Euro. In

diesem Zusammenhang werden sachdienliche Hinweise an das Kommissariat 42 bei der

Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 erbeten.

Dieburg: Kriminelle entwenden zwei Roller / Polizei sucht Zeugen

Dieburg (ots) – Am Dienstagvormittag (10.5.) hatten es bislang Unbekannte auf

zwei Roller abgesehen. Die beiden Roller waren auf einem Parkplatz „Auf der

Leer“ abgestellt. Ersten Ermittlungen zufolge machten sie sich zwischen 7.30 und

11.15 Uhr an den weißen Mopeds der Hersteller „TGB“ und „Honda“ zu schaffen. Im

Anschluss flüchteten sie unerkannt. Zum Tatzeitpunkt waren an den Rollern die

Versicherungskennzeichen „070-KKR“ und „265-KKR“ angebracht. Insgesamt werden

die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Diebstahl oder

zum Standort der geklauten Mopeds geben kann, wird gebeten, sich bei den

Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 41 in Dieburg unter der

Telefonnummer 06071/9656-0 zu melden.

Groß-Zimmern: Angelausrüstung aus Schuppen gestohlen / Wer kann Hinweise geben?

Groß-Zimmern (ots) – Nachdem bislang Unbekannte eine Angelausrüstung aus einem

Schuppen in der Westendstraße gestohlen haben, sucht die Polizei nach

Hinweisgebern.

Nach jetzigem Kenntnisstand erbeuteten die Kriminellen zwischen Sonntag (8.5.)

und Dienstag (10.5.) die Angelgegenstände aus einem Geräteschuppen. Zu ihrer

Beute gehörten unter anderem mehrere Angelruten sowie weiteres Zubehör.

Insgesamt werden die Schäden auf circa 900 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg

unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

Groß-Gerau

Kreis Groß-Gerau/Büttelborn: WhatsApp-Masche/62-Jährige überweist über 4000 Euro an Betrüger

Kreis Groß-Gerau/Büttelborn (ots)

Betrüger sind derzeit wieder verstärkt mit der „Whats-App“-Masche aktiv. Eine 62 Jahre alte Frau aus Büttelborn schenkte der Kurznachricht ihrer vermeintlichen Tochter am Dienstag (10.05.) Glauben und hat über 4000 Euro an die Betrüger überwiesen.

Die Polizei warnt daher eindringlich davor, Geld nur aufgrund einer WhatsApp-Nachricht zu überweisen. Sprechen Sie unbedingt mit der Person, die das Geld verlangt. Rufen Sie dafür die Nummer an, die Ihnen bekannt ist – denn: Die vorgegaukelte Geschichte mit dem kaputten oder verlorenen Handy lässt sich so sekundenschnell und ganz einfach durchschauen.

Noch eine Bitte Ihrer Polizei:

Die gesendete IBAN ist eine wichtige Verbindung zu den Tätern. Bitte notieren Sie sich genau diese Nummer. Die Täter löschen nämlich im Nachgang die IBAN im Chatverlauf, um Spuren zu verwischen.

Riedstadt-Wolfskehlen: 160 Regensensoren von Zuckerrübenfeld gestohlen/16.000 Euro Schaden

Riedstadt (ots)

Von einem an die Bundesstraße 44 angrenzenden Zuckerrübenfeld entwendeten Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (11.05.) insgesamt 160 Beregnungssensoren im Gesamtwert von rund 16.000 Euro.

Die Täter dürften für den Abtransport der Beute ein geeignetes Fahrzeug verwendet haben. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.

Rüsselsheim: Hitlergruß gezeigt?/Kripo ermittelt gegen 21-Jährigen

Rüsselsheim (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann geriet am Montagabend (09.05.), gegen 21.10 Uhr, in der Kürbisstraße mit drei Männern und einer Frau im Alter zwischen 27 und 46 Jahren in Streit. Hintergrund war offenbar die zu laute Musik im Auto des Mannes.

Im Zuge der Auseinandersetzung soll der 21-Jährige neben Beleidigungen und Drohungen gegenüber den vier Personen auch den Hitlergruß gezeigt haben. Er wurde von der alarmierten Polizei vorläufig festgenommen. Ein Atemalkoholtest zeigte 0.9 Promille bei ihm an. Der 21-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Beleidigung.

Groß-Gerau: Nach Raub auf 17-Jährigen/Zwei Verdächtige in Haft

Groß-Gerau (ots)

Nachdem ein 17 Jahre alter Jugendlicher am vergangenen Freitagmittag (06.05.) „Am Marktplatz“ von zwei zunächst unbekannten Männern geschlagen und getreten, sowie anschließend von den Angreifern seines Mobiltelefons und einer Tasche beraubt wurde, ergab sich im Rahmen der Ermittlungen des Kommissariats 35 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei ein Tatverdacht gegen zwei 17 Jahre alte Jugendliche.

Mittels auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirkten richterlichen Durchsuchungsbeschlüssen, wurde am Dienstag (10.05.) bei einem der Tatverdächtigen die Tasche des Geschädigten sowie dessen Mobiltelefon von der Polizei aufgefunden. Die Beamten nahmen die beiden 17-Jährigen daraufhin vorläufig fest und führten sie anschließend beim Amtsgericht vor. Es erging gegen beide ein Haftbefehl wegen des Verdacht des Raubes. Die Männer wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Odenwaldkreis

Breuberg-Neustadt: 15 Fahrzeuge auf Firmenparkplatz im Visier von Kriminellen

Breuberg (ots)

Insgesamt 15 auf einem Firmenparkplatz in der Erbacher Straße abgestellte Fahrzeuge, gerieten in der Nacht zum Mittwoch (11.05.) in das Visier von Kriminellen. Der Tatzeitraum dürfte zwischen 21.00 und 4.30 Uhr gelegen haben.

Die Täter schlugen jeweils Scheiben der Autos ein und entwendeten nach derzeitigem Kenntnisstand unter anderem in den Innenräumen abgelegte Kleidung. Ob aus den Fahrzeugen noch weitere Wertgegenstände gestohlen wurden, müssen nun die folgenden polizeilichen Ermittlungen zeigen

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.

Michelstadt: Auseinandersetzung vor Lokal/26-Jähriger durch Stiche verletzt

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 26 Jahre alten Mann und zwei Kontrahenten kam es in der Nacht zum Mittwoch (11.05.), gegen 3.20 Uhr, vor einem Lokal in der Neutorstraße. Im Zuge der Streitigkeit soll einer von Ihnen dem 26-Jährigen mit einem bislang unbekannten Gegenstand Stichverletzungen zugefügt haben. Der Verletzte wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Seine Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich. Offenbar waren die drei Männer bereits zuvor in der Lokalität aus derzeit nicht bekannten Gründen in Streit geraten. Die beiden Angreifer flüchteten nach der Tat zu Fuß in Richtung Untere Pfarrgasse. Ein Tatverdacht richtet sich in diesem Zusammenhang gegen einen 23 Jahre alten Mann. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung nach den beiden geflüchteten Männern verlief bislang ergebnislos.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06062/9530.

Michelstadt: 61-Jähriger attackiert und bestohlen/Kripo sucht Zeugen

Anwohner meldeten per Notruf am Dienstagabend (10.05.), gegen 23.30 Uhr, einen nach Hilfe rufenden Mann in der Unterwegswiesenstraße, im Bereich der Neuapostolischen Kirche. Die Rettungskräfte trafen dort anschließend einen 61 Jahre alten Mann mit Verletzungen an Gesicht und Beinen an. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der 61-Jährige wurde nach eigenen Angaben zuvor von einem Unbekannten geschlagen und anschließend am Boden liegend getreten. Er verlor offenbar kurz das Bewusstsein und stellte später fest, dass seine mitgeführte Stofftasche samt Geldbörse, Mobiltelefon und persönlichen Dokumenten entwendet wurde. Über den Angreifer ist bislang lediglich bekannt, dass er schlecht Deutsch sprach. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.