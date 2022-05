Karlsruhe – Ladendetektiv erkennt mutmaßlichen Dieb wieder

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und Polizeipräsidium Karlsruhe

Ein Ladendetektiv erkannte am Dienstag einen Mann wieder, der in den vergangenen

zwei Wochen wiederholt hochwertige Drogerieartikel in Karlsruher Läden entwendet

haben soll. Der 33-jährige Beschuldigte wurde von dem Ladendetektiv in einer

Parfümerie entdeckt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die

herbeigerufenen Polizeibeamten stellten bei dem Tatverdächtigen neben

mutmaßlichem Diebesgut auch Werkzeug sicher, mit dessen Hilfe der Mann

vermutlich Diebstahlsicherungen und Etiketten entfernt hatte. Der

Diebstahlschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft am

Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Karlsruhe – Leicht verletzter Radfahrer nach Unfall mit Pkw

Karlsruhe (ots) – Bei einem Unfall am Dienstagmorgen wurde ein 58-jähriger

Radfahrer leicht verletzt. Gegen 10.30 Uhr war ein 68-Jähriger Hyundai-Fahrer

auf der Knielinger Allee in südliche Richtung unterwegs. An der Einmündung zur

Paul-Lust-Straße wollte er nach rechts in diese abbiegen und missachtete hierbei

die Vorfahrt des auf dem Radweg fahrenden Radfahrers. Bei der anschließenden

Kollision wurde der 58-Jährige leicht verletzt und durch herbeigeeilte

Rettungskräfte vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Einen Helm trug er nach

bisherigen Erkenntnissen nicht. Der entstandene Gesamtschaden beziffert sich auf

geschätzte 500 Euro.

Karlsruhe – Raub in der Karlsruher Fußgängerzone – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag gegen 20.20 Uhr

einen 34-jährigen Mann in Karlsruhe beraubt.

Der Mann teilte einer Polizeistreife in der Fußgängerzone mit, dass er kurz

zuvor ausgeraubt wurde. Nach den derzeitigen Ermittlungen habe ihm ein

Unbekannter vor der „Kleinen Kirche“ mehrfach gegen den Brustkorb geschlagen.

Anschließend sei dem 34-Jährigen aus der Jackentasche 40 Euro geraubt worden.

Nach Aussage des Opfers hatte der Täter ein tunesisches Aussehen. Er sei etwa 26

Jahre alt und habe eine kurze rote Hose getragen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer

0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Von der Fahrbahn abgekommen und Unfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Ein 69-jähriger Mercedes-Fahrer verursachte am Dienstag in

Bruchsal einen Verkehrsunfall und wurde hierbei leicht verletzt. Der Mann fuhr

gegen 17.00 Uhr auf der Industriestraße von Karlsdorf in Richtung Bruchsal, als

er aus bislang nicht genau geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam.

In der Folge überfuhr er den Bordstein, kollidierte dann mit einem Stahlzaun und

prallte im Anschluss gegen einen auf einem Firmengelände befindlichen Baum. Die

hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei der Überprüfung Alkoholgeruch fest,

weshalb sie dem 69-Jährigen einen freiwilligen Alkoholtest anboten. Dieser ergab

einen Wert von 0,3 Promille. Der leicht verletzte Mercedes-Fahrer wurde zur

Durchführung einer Blutentnahme zur Dienststelle gebracht. Seinen Führerschein

durfte er zunächst behalten. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von

geschätzten 12.000 Euro.

Oberhausen-Rheinhausen – Unbekannte beschädigen Anhänger – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben am Dienstag zwischen 11.00 Uhr und 12.30 Uhr

den Kabelstrang eines auf dem Parkplatz „Am Erlichsee“ abgestellten Anhängers

durchtrennt.

Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07256/93290 an das Polizeirevier

Philippsburg zu wenden.

Philippsburg – Einbrecher durch Alarmanlage vertrieben

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Sonntagmorgen

und Dienstagmittag in ein Einfamilienhaus in der Schwarzwaldstraße in

Philippsburg ein. Sie wurden offenbar von einer Alarmanlage vertrieben.

Die Abwesenheit der Bewohner nutzten Einbrecher und bohrten ein kleines Loch in

eine Holztür. Dadurch gelangten sie ins Haus, wo sie jedoch von einer

Alarmanlage gestoppt wurden. Nach den derzeitigen Ermittlungen flüchteten die

sogenannten „Fensterbohrer“, ohne etwas gestohlen zu haben.

Die Polizei sicherte am Tatort Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer

0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Unfall zweier Radfahrer – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zwei Radfahrer verunglückten am Dienstagmittag auf dem Radweg

entlang der Schnabel-Henning-Straße in Bruchsal. Zum Unfallhergang gibt es

unterschiedliche Angaben.

Eine 56-jährige Radfahrerin fuhr gegen 13.30 Uhr mit ihrem E-Bike den Radweg in

Richtung der Bundesstraße 35, ein Rennradfahrer kam ebenfalls an den Überweg.

Dieser fuhr wohl relativ zügig um noch das Grünlicht der Fußgängerampel zum

Überqueren zu nutzen. Die 56-Jährige und der Rennradfahrer kollidierten noch auf

dem Radweg, die Dame stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Nach einem

kurzen Gespräch verzichten beide Radfahrer einvernehmlich auf einen

Personalienaustausch und die Unfallaufnahme. Im Nachhinein stellte sich aber

heraus, dass eine polizeiliche Unfallaufnahme wichtig gewesen wäre.

Die Polizei sucht nun den Rennradfahrer und weitere Zeugen des Vorfalls. Diese

können sich gerne mit dem Polizeirevier Bruchsal unter der Telefonnummer

07251/726-0 in Verbindung setzen.