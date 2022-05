Einsatzreiche Stunden für Frankfurter Feuerwehr und Rettungsdienst

Frankfurt am Main (ots)

(mb) Gleich mehrere Einsätze beschäftigten die Einsatzkräfte der Frankfurter Feuerwehr und des Rettungsdienstes am heutigen Mittwoch.

Gegen 10:30 Uhr brannte die Dachgeschosswohnung eines Wohnhauses im Hartmannweg in Seckbach. Durch die Einsatzkräfte konnte eine Person gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden. Das Feuer wurde rasch unter Kontrolle gebracht, allerdings zogen sich die Nachlöscharbeiten und Entrauchungsmaßnahmen bis 12:30 Uhr hin.

Im Anschluss mussten die Einsatzkräfte zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in die Mithrasstraße nach Heddernheim ausrücken. Dort brannten Speisen auf dem Herd.

Ein Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem LKW sorgte gegen 14:00 Uhr für einen weiteren Einsatz und umfangreiche Verkehrsbehinderungen in der Hanauer Landstraße. Die Radfahrerin wurde schwerverletzt unter dem LKW befreit und von den Kräften des Rettungsdienstes in ein Frankfurter Krankenhaus gebracht.

Parallel brannte es im Gerhard-Hauptmann-Ring auf einem Balkon. Das Feuer konnte rasch mit einem Rohr abgelöscht werden.

Um 15:10 Uhr alarmierte es auf die Bundesautobahn A5 Höhe Rödelheim in Richtung Norden. Dort waren zwei LKW aufeinander gefahren. Der Fahrer des hinteren LKW wurde dabei massiv im Fahrerhaus eingeklemmt und musste mittels hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Fahrer wurde in ein Frankfurter Krankenhaus gebracht. Durch die Einsatzmaßnahmen war die Autobahn für eine Stunde voll gesperrt.

Frankfurt-Bockenheim: Mutmaßliche Drogendealer ertappt

Frankfurt (ots) – (ne)Zwei junge Männer sind gestern Abend einer Zivilstreife

aufgefallen, weil der Beifahrer gerade einen Joint drehte. Sie wurden

festgenommen.

Um 18:30 Uhr waren die Beamten auf der Senckenberganlage unterwegs. Hier fiel

ihnen ein Fiat 500 auf. Der Grund: Der Beifahrer war offensichtlich gerade dabei

einen Joint zu drehen. Es folgte die Kontrolle des Fahrzeuges. Zunächst fanden

die Beamten in der Türablage der Beifahrerseite einen großen Haschischbrocken.

Die beiden Insassen, 24 und 27 Jahre, als auch das Auto wurden gründlich

durchsucht. Mit Erfolg. Bei den Personen konnten kleinere Mengen Marihuana bzw.

rauschgiftverdächtige Substanzen, im Kofferraum des Pkw sogar über 450g

Marihuana gefunden werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen und

kamen in Haftzellen des Polizeipräsidiums. Da der Fahrer zudem ein

erlaubnispflichtiges Messer dabeihatte, ermittelt die Kriminalpolizei wegen

Verdacht des Handels mit Btm. in nicht geringer Menge mit Waffen.

Frankfurt-Sachsenhausen: Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Kind

Frankfurt (ots) – (dr) Am Freitag, den 06. Mai 2022, kam es in Höhe der

Stresemannallee 63 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter

Radfahrer mit einem 4-jährigen Mädchen zusammenstieß. Der Unfallfahrer entfernte

sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallstelle. Das Kind blieb verletzt

zurück.

Ein 4-jähriges Mädchen befand sich gegen 16:40 Uhr auf einem Fußweg im Bereich

der Stresemannallee und war in Richtung Tiroler Straße unterwegs. Zu diesem

Zeitpunkt nutzte ein unbekannter Radfahrer den selben Gehweg entgegengesetzt in

Richtung Abenteuerspielplatz „Wildgarten“. In Höhe der Hausnummer 63 kam es

schließlich zwischen beiden zu einem frontalen Zusammenstoß, bei dem das Mädchen

verletzt wurde. Zwar stieg der Radfahrer ab und entschuldigte sich, setzte

jedoch seine Fahrt wieder fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter

nachzukommen.

Die in der Nähe befindliche Mutter des Kindes bemerkte den Unfall und wählte den

Notruf. Ihre 4-jährige Tochter kam mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus.

Der geflüchtete Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, circa 30

bis 40 Jahre alt, lockige schwarze Haare; bekleidet mit schwarzgrünem

Jogginganzug mit gerissenem Hosenbein. Er war mit einem schwarzen Rad unterwegs.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem unbekannten Mann werden gebeten, sich

mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 – 10800 in Verbindung

zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Rödelheim: Radfahrerin nach Unfall rassistisch beleidigt – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (dr) Bereits am 03. Mai 2022 ereignete sich in Rödelheim ein

Unfall, bei dem eine Radfahrerin im Bereich des Rödelheimer Bahnwegs mit einer

41-jährigen Frau zusammenstieß. In der Folge soll diese von der Fußgängerin

rassistisch beleidigt worden sein. Die Polizei such nun nach der

Fahrradfahrerin, die sich anschließend entfernte.

Eine 41-jährige Fußgängerin befand sich gegen 11 Uhr am Rödelheimer Bahnweg, als

sie auf Höhe eines dortigen Fitnessstudios mit einer Radfahrerin

zusammenprallte. Offenbar versuchte die 41-Jährige nach der Kollision nun ihr

Gegenüber vom Rad zu zerren und bezeichnete diese währenddessen unter anderem

als „scheiß Ausländerin“ und „Hure“. Außerdem beleidigte sie diese weiter mit

rassistischen Worten. Der Fahrradfahrerin gelang es, sich von der Fußgängerin

loszureißen und weiterzufahren. Zeugen bemerkten den Vorfall.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen der Beleidigungen eingeleitet und sucht

nach der unbekannten Radfahrerin, die wie folgt beschrieben wird:

Circa 25 bis 30 Jahre alt, lange Haare, asiatisches

Erscheinungsbild; bekleidet mit weißer Jacke und Sportschuhen.

Die bislang unbekannte Geschädigte sowie weitere Zeugen mit sachdienlichen

Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der

Rufnummer 069 / 755 53111 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Zeugen gesucht – sexuelle Belästigung im ICE

Hanau; Würzburg (ots) – Bereits am Montagnachmittag, den 9. Mai gegen 16:20 Uhr,

wurde eine 43-jährige Darmstädterin Opfer einer sexuellen Belästigung. Der

Vorfall ereignete sich während der Zugfahrt von Hanau in Richtung Würzburg in

dem ICE 229.

Der bislang unbekannte Täter soll die Frau unsittlich in ihrem Genitalbereich

berührt und sie körperlich bedrängt haben. Die Geschädigte stand nach der Tat

unter Schock und wurde durch Personal des Bordrestaurants betreut. Der Täter und

sein Begleiter verließen nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei den ICE

unerkannt in Würzburg.

Personenbeschreibung

Nach Angaben der Geschädigten soll es sich bei dem Täter um einen kleineren,

schlanken Mann mit gebräunter Haut handeln und er wurde von ihr auf ca. 55 – 60

Jahre alt geschätzt.

Sein Begleiter trug eine Schiebermütze und wird auf ca. 30 – 35 Jahre alt

geschätzt.

Beide sind dem äußeren Erscheinungsbild dem Obdachlosenmilieu zuzuordnen.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main hat die Ermittlungen aufgenommen

und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei

unter der Tel.-Nr. 069 130145-1100 oder über www.bundespolizei.de zu melden.