Südosthessen: Die Polizei-News

Täterfestnahme nach Autoaufbruch – Offenbach / Waldheim

(lei) „Hier macht sich einer an einem weißen Kastenwagen zu schaffen…er biegt an der Autotür herum…“ – mit diesen Worten meldete sich gegen Mitternacht (Dienstag auf Mittwoch) eine Zeugin beim Polizeinotruf und teilte einen Autoaufbrecher auf einem Discounter-Parkplatz in der Arthur-Zitscher-Straße mit. Herbeigeeilte Streifen nahmen vor Ort einen 28 Jahre alten Wohnsitzlosen vorläufig fest und stellten einen geöffneten Peugeot Expert fest. Ihm wird vorgeworfen, gewaltsam die rechte Schiebetür des Fahrzeugs durch Ziehen mit den Händen aufgebogen und dabei auch Sachschaden von etwa 3.000 Euro verursacht zu haben. Aus dem Laderaum soll der dann einen Akkuschrauber und eine Stichsäge inklusive der dazugehörigen Transportkoffer entwendet haben. Diese fanden die Beamten kurz darauf in einem Gebüsch; offenbar hatte sie der mutmaßliche Dieb zuvor dort reingeworfen. Der 28-Jährige musste mit auf die Dienststelle.

Versuchter Raub auf Kiosk: Täter schießt und verletzt Kassiererin: Wer kann weitere Hinweise geben? – Offenbach

(lei) Ein 20 bis 25 Jahre alter Räuber mit schwarzen Locken und dunklem Teint hat am Dienstagnachmittag in der Schäferstraße (20er-Hausnummern) mit einer Schusswaffe einen Kiosk überfallen, er ging jedoch leer aus. Mit der Waffe verletzte der Täter auch die Kassiererin.

Nach bisherigen Informationen betrat der 1,70 bis 1,80 Meter große Unbekannte gegen 16.50 Uhr den Verkaufsraum und forderte mit den Worten „Geld, Geld“ und unter Vorhalt einer schwarzen Pistole die Herausgabe von Bargeld. Als die 50 Jahre alte Kassiererin sich aufrichtete, gab der Mann unvermittelt einen Schuss ab, wodurch die Frau eine Platzwunde an der Stirn erlitt. Sie konnte sich letztlich in einen Nebenraum flüchten.

Nachdem es dem Verbrecher nicht gelang die Kasse zu öffnen, verließ er den Kiosk ohne Beute in Richtung Arndtstraße. Bekleidet war er mit einer grauen Jeans, einem hellgrauen Kapuzenoberteil der Marke Nike mit Camouflage Muster und schwarzen Nike-Sneakern. Zudem trug er eine weiße Basecap und eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung. Dem Verletzungsbild nach zu urteilen, könnte es sich bei der Waffe um eine Gasdruckpistole gehandelt haben, so die erste Einschätzung der Ermittler. Die Frau kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bereits Spuren am Tatort gesichert. Weitere Hinweise zu dem Räuber nehmen die Ermittler unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 entgegen.

Nachmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, den 10.05.2022

Fahrer nach Auffahrunfall am Steuer seines Wagens eingeklemmt – Vollsperrung in Richtung Würzburg – Autobahn 3 / Rodgau

(neu) Nach einem schweren Verkehrsunfall gegen 14.35 Uhr ist die Autobahn 3 zwischen den Anschlussstellen Obertshausen und Hanau, in Richtung Würzburg, derzeit voll gesperrt. Die voraussichtliche Dauer kann aufgrund der noch andauernden Bergungsarbeiten bislang nicht eingeschätzt werden.

Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei fuhr der Fahrer eines Sprinters mit HP-Kennzeichen (für Heppenheim) vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Sattelzug aus dem Raum Bremen auf, der verkehrsbedingt bremsen musste.

Dabei wurde der Sprinterfahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt und erlitt schwerste Verletzungen. Derzeit versuchen Rettungskräfte, den Mann aus seinem Fahrzeugwrack zu befreien.

An der Unfallstelle ist der Rettungshubschrauber gelandet. Weitere Einzelheiten zum Hergang oder beteiligten Personen liegen derzeit noch nicht vor.