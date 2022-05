Zeugen nach Sittlichkeitsdelikt gesucht

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Die 16-jährige Geschädigte stieg am Sonntag 08.05.2022 gegen 14:35 Uhr, an der Endhaltestelle Rheingönheim in die Straßenbahnlinie 6/6A. Der Unbekannte männliche Täter stieg ebenfalls dort in die Straßenbahn ein und setzte sich schräg versetzt eine Reihe hinter die 16-Jährige. Während der Fahrt spielte der Mann an seinem entblößten und erigierten Glied herum und schaute hierbei fortlaufend in Richtung der Geschädigten.

Diese bemerkte die Blicke und schaute in Richtung des unbekannten Mannes, erkannte die Situation und flüchtete innerhalb der Bahn. Der Unbekannte stieg an der Haltestelle Friedensstraße aus der Straßenbahn aus und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

ca. Ende 20, 170-172cm groß, dunkle kurze Haare, 5-Tage-Bart,ungepflegtes Erscheinungsbild, hellhäutig-blass, normale Statur. Er trug zur Tatzeit ein graues T-Shirt und dunkle Jeans.

Wer Angaben zur Tat oder dem Täter machen kann möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel.: 0621-963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Schultafel mit Beleidigungen beschrieben

Ludwigshafen (ots) – Am Freitagvormittag 06.05.2022, wurden in einem Unterrichtsraum im Carl-Bosch-Gymnasium auf einer Tafel niedergeschriebene anti-ukrainische Parolen und Beleidigungen festgestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen, insbesondere nach dem oder den Verursachern, aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Roller für “Spritztour” entwendet

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag (08.05.2022) meldet ein 49-jähriger Rollerbesitzer, dass er sein Fahrzeug an einem anderen Ort aufgefunden habe, als dort, wo er es zuletzt abgestellt hatte. Der Roller wies mehrere Beschädigungen auf, unter anderem war das Lenkradschloss defekt.

Abgestellt worden war er am 06.05.2022 gegen 16 Uhr in der Speyerer Straße, aufgefunden wurde er am 08.05.2022 gegen 10 Uhr, ebenfalls in der Speyerer Straße, allerdings an einer anderen Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 08.05.2022 gegen 08:00 Uhr, fuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer auf der B44 in Richtung Mannheim wobei er während der Fahrt die linke Fahrbahnbegrenzung streifte. Aufgrund dessen verlor er das Gleichgewicht und stürzte.

Am Motorrad entstand ein Sachschaden (ca. 4.000 EUR), der Fahrer wurde verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

16-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 08.05.2022, fuhr ein 16-jähriger Radfahrer gegen 22:45 Uhr auf dem Fußgängerweg der Ludwigstraße. Ein 20-Jähriger wollte zum selben Zeitpunkt mit seinem PKW von seinem Grundstück auf die Fahrbahn auffahren, übersah hierbei den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. An PKW, sowie am Fahrrad entstand Sachschaden, der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Ein 50-jähriger PKW-Fahrer fuhr am Sonntag, den 08.05.2022, gegen 17:30 Uhr auf der Leuschnerstraße in Richtung Goerdeler Platz und wollte von hier in die Liebigstraße abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 35-jährigen Radfahrer, welcher die Leuschnerstraße entgegen der Fahrtrichtung befuhr. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt.

Doppelter Einbruch in Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (07. – 08.05.2022) wurde in der Kleingartenanlage in der Riedstraße in ein Gartenhaus eingebrochen. Der unbekannte Täter entwendete einen Fernseher, einen Receiver und eine Kamera.

Während der Anzeigenaufnahme meldet sich eine Nachbarin des Bestohlenen, bei welcher ebenfalls ins Gartenhaus eingebrochen wurde. Hier fehlte jedoch lediglich ein Schlüssel. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und der Handballbundesligist Eulen Ludwigshafen gemeinsam gegen Betrugsmaschen

(ots) – Die Anzahl der betrügerischen Anrufe steigt stetig an. Zu diesen Anrufen zählen zum Beispiel die Tatvarianten “Falsche Polizeibeamte”, “Enkeltrick”, “Falsche Microsoft Mitarbeiter” oder auch “Gewinnversprechen”. Die Betrugsmaschen sind sehr facettenreich und ändern sich ständig. Unter Verwendung von immer wieder neuen Geschichten, versuchen die Täter, an das Vermögen der meist älteren Bürger zu gelangen, indem sie sie überreden, Geld oder Wertgegenstände zu übergeben oder auch Überweisungen vorzunehmen.

Obwohl schon viele Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den Betrügern in Einzelfällen immer wieder, Geld oder Wertgegenstände zu erlangen.

Am Montag 09.05.2022 fand die Aktion “Gemeinsam sind wir stark! Gegen Betrug!” in einem Seniorenwohnhaus im Stadtteil Friesenheim statt, bei der lebensältere Menschen über Betrugsmaschen aufgeklärt und sensibilisiert wurden.

In Kleingruppen stellten Angehörige der Polizei und eine Trainerin für Zivilcourage den Senioren typische Betrugsmaschen schauspielerisch und realitätsnah vor und informierten gleichzeitig über Möglichkeiten, wie man sich davor schützen kann. Insgesamt beteiligten sich aktiv 30 Personen einzeln und in Gruppen an den Übungen und nutzten damit die Chance, eine Betrugssituation “schadlos” durchspielen und verschiedene Abwehrreaktionen ausprobieren zu können.

Unterstützt wurde die Aktion von Handballspielern der “Eulen Ludwigshafen”, mit denen sich die Teilnehmenden fotografieren lassen konnten. Mit der Fotoaktion wollen wir öffentlichkeitswirksam darauf aufmerksam machen, dass Senioren eben nicht nur Opfern sind, sondern sich gegen jeglichen Betrug stark und selbstsicher zu wehren wissen. Die Veranstaltung im Seniorenwohnhaus wurde in Zusammenarbeit mit dem Rat für Kriminalitätsverhütung der Stadt Ludwigshafen durchgeführt.

Die Kampagne Seniorensicherheit ist Teil des gemeinsamen Kooperationsprojekts “Wir gemeinsam für LU” der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und der “Eulen Ludwigshafen”.

Das Projekt hat sich für den Landespräventionspreis des rheinland-pfälzische Landespräventionsrates beworben und ist in der engeren Auswahl für die Prämierung.

Weitere Informationen zur Kooperation finden Sie auf der Internetseite der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter https://s.rlp.de/TLzM8.