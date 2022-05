Mannheim: Verkehrsregelungen während des Dämmermarathons am 14. Mai 2022

Mannheim – Am Samstag, 14. Mai 2022, findet in Mannheim der Dämmermarathon statt, zu dem bis zu 10.000 Teilnehmer erwartet werden. Die Läufe beginnen um 16:30 Uhr mit dem Special Olympics Lauf. Um 19 Uhr beginnt der Marathon. Alle Läufe starten und enden am Friedrichsplatz. Marathon-Ende ist um 00.45 Uhr.

Strecke

Die Veranstaltung findet in diesem Jahr erstmals ausschließlich in Mannheim statt. Betroffen sind folgende Straßen in den Stadtteilen Innenstadt, Oststadt, Neuostheim und Seckenheim:

Friedrichsplatz, Planken bis P3 / P4, Kunststraße, Augustaanlage, Schubertstraße, Theodor-Heuss-Anlage, Seckenheimer Landstraße, über Kreisel weiter auf Seckenheimer Landstraße, über den Geh- und Radweg der Ortsumgehung Seckenheim (Neuostheimer Straße), Geh- und Radweg Suebenheimer Allee, Krautgartenweg, Wege um den Friedhof auf die Meersburger Straße, Offenburger Straße, Zähringer Straße, Kloppenheimer Straße, Badener Straße , Seckenheimer Hauptstraße, Seckenheimer Landstraße, Dürerstraße, Paul-Martin-Ufer, Hans-Reschke-Ufer, Ludwig-Ratzel-Straße, Kolpingstraße, Goethestraße, Friedrichsring, Planken, (in Höhe P3 / P4 verläuft der Halbmarathon in die Kunststraße zurück Richtung Friedrichsplatz) für den Marathon geht es weiter bis P1 / P2 auf die verlängerte Fressgasse bis E7 durch den Hanielpark nach B5 / B6 und A5 / B5 auf die Kurpfalzstraße, Kunststraße, Friedrichsplatz. Anschließend erfolgt für den Marathon eine zweite Runde auf dieser Strecke.

Straßensperrungen

Der Fachbereich Sicherheit und Ordnung hat Sperrungen und Haltverbote angeordnet, um das Veranstaltungsgelände und sämtliche Versorgungsbereiche freizuhalten. Diese gelten so lange, wie sie für einen störungsfreien und reibungslosen Aufbau und Ablauf der Großveranstaltung benötigt werden. Lage und etwaige Dauer der Straßensperrungen sind dem Sperrzeitenplpan zu entnehmen.

An folgenden Stellen werden für die Bewohner Querungsmöglichkeiten eingerichtet:

Augustaanlage / Carl-Reiß-Platz

Berliner Straße / Goethestraße

Dürerknoten / Harrlachweg

Hans-Rescke-Ufer / Ludwig-Ratzel-Straße

Trübnerstraße

Kloppenheimer Straße / Ortsumgehung Seckenheim (Kreisel)

Badener Straße / Zähringer Straße

verlängerte Kunststraße / Zeughausplanken

Straße zwischen A1 / B1 (Höhe ehemals Zugang Hedwigklinik)

Die Polizei wird die gesperrten Bereiche nach Eintreffen des letzten Teilnehmenden sukzessive wieder für den Verkehr freigeben. Die Beschilderungen werden rechtzeitig aufgestellt und enthalten genaue Hinweise auf die jeweilige Gültigkeit.

Seckenheim ist weiter über die Ortsumgehung Seckenheim (Neuostheimer Straße) erreichbar. Eine Ortsdurchfahrt ist allerdings nicht möglich. Der Durchfahrtsverkehr sollte Seckenheim über die A656 oder über Ilvesheim umfahren. Der Friedrichsplatz ist von Samstag, 14. Mai, ab 14:30 Uhr stadteinwärts bis Sonntag, 15. Mai, ca. 10 Uhr gesperrt.

Die Zu- und Abfahrt der Parkhäuser entlang der Marathonstrecke ist am 14. Mai nicht bzw. nur noch eingeschränkt möglich. Weitere Informationen sind unter www.parken-mannheim.de zu finden.

Wegen des Dämmermarathons müssen am Samstag ab 8 Uhr auch einige Fahrpläne von Bussen und Bahnen geändert werden. Details sind auf den Websites www.rnv-online.de oder www.vrn.de nachzulesen.

Haltverbote

Entlang der Marathonstrecke werden Haltverbote gestellt.

Großplakate informieren zusätzlich über die für das Parken gesperrten Bereiche, in denen Abschleppmaßnahmen drohen. Die Stadtverwaltung bittet alle AnwohnerInnen sowie alle BesucherInnen der Großveranstaltung, sich vor Ort zu informieren und in den genannten Verbotsbereichen nicht zu parken, um Abschleppmaßnahmen zu vermeiden. Die Haltverbote werden überwacht, darin parkende Fahrzeuge werden im Interesse der gefahrenfreien Durchführung der gesamten Großveranstaltung rechtzeitig entfernt. Die genauen Bereiche, in denen Haltverbote gelten, sind hier zu finden.

Rechtswidrig abgestellte Fahrzeuge auf dem mittigen Parkstreifen in der Ludwig-Ratzel-Straße werden ab ca. 17:30 Uhr durch das Aufstellen von Gittern am Wegfahren gehindert. Ebenso können in der Verlängerten Fressgasse (E1 / F1 bis E7 / F7) ab ca. 19:45 Uhr rechtswidrig abgestellte Fahrzeuge aufgrund von aufgestellten Gittern nicht wegfahren.

Jederzeit befahrbare Ausweichstrecken:

Die Neckarbrücken und die Kurt-Schumacher-Brücke über den Rhein sind frei befahrbar. Luisenring und Friedrichsring / Collinistraße sind ebenfalls frei. Als Ausweichstrecken können folgende Straßen genutzt werden:

Bismarckstraße, Reichskanzler-Müller-Straße, Viehhofstraße, Möhlstraße, B 37 / Wilhelm-Varnholt-Allee (BAB)

Friedrich-Ebert-Brücke, Friedrich-Ebert-Straße, B 38 (BAB)

Feudenheimer Straße, B 38a (BAB)

B44, Kurt-Schuhmacher- Brücke, Luisenring

Hotlines

Die städtische Verkehrsüberwachung ist am 14. Mai von 10 bis 21 Uhr über die Leitstelle des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung telefonisch unter 293-29 33 zu erreichen.

Die Hotline des Veranstalters hat die Nummer 0621-820 479 755 und ist täglich von 9 bis 14 Uhr sowie am 13.05. und 14.05.2022 von 8 bis 22 Uhr erreichbar.