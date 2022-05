Ludwigshafen-Süd (ots) – In Ludwigshafen kam es am Sonntag 08.05.2022 gegen 07.30 Uhr, zu einem Tötungsdelikt in einer Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen stach ein 24-Jähriger, nach vorangegangenen Streitigkeiten, mit einem Messer mehrmals auf einen 32-Jährigen ein. Hierbei zog sich der 32-Jährige tödliche Verletzungen zu.

Vor Ort ließ sich der Tatverdächtige von der Polizei widerstandslos vorläufig festnehmen. Er wurde heute dem Haftrichter vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Haftbefehl wegen Totschlags.

Der 24-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Nach dem Ergebnis der heutigen Obduktion des 32-Jährigen, war ein inneres Verbluten nach Stichen in den Oberkörper todesursächlich.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei zu den Umständen und Hintergründen der Tat, insbesondere zum Motiv, dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.