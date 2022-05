Verkehrsunfall in Großenlüder zwischen PKW und Motorrad

Fulda (ots) – Am Freitag, dem 06.05. gegen 11.30 Uhr, befuhr eine Hünfelderin mit ihrem Hyundai die Kreisstraße von Großenlüder kommend in Richtung Lütterz. Im Kurvenbereich kam die 31-jährige in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Yamaha Kraftrad.

Der 52-jährige Bremer hat noch versucht nach rechts auszuweichen, konnte aber den Zusammenstoß nicht verhindern. Dieser war das Spitzenfahrzeug einer Motorradkolonne. Glücklicherweise blieb der Motorradfahrer bei dem Unfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von mindestens 12.000 Euro.

Verkehrsunfall in Künzell – Missachtung Rotlicht

Fulda (ots) – Am Freitag, dem 06.05. gegen 09.00 Uhr, befuhr eine 33-jährige Künzellerin die Straße “Im Hahlfeld”, um über die Ampelkreuzung auf dem Ronsbachweg weiterzufahren. Allerdings erkannte diese zu spät, dass die Ampel auf Rotlicht umgeschaltet hatte.

Somit kam es zum Zusammenstoß mit einem 42-jährigen Fuldaer, der die Turmstraße befuhr. An dem Hyundai und dem Seat entstand Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Zum Glück wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Verkehrsunfall mit Flucht

Rotenburg a.d.Fulda (ots) – Am Donnerstag, 05.05.2022, zwischen 20:00 und 22:00 Uhr, hatte die 22-jährige PKW Fahrerin aus Neukirchen ihren PKW, BMW, 3er, schwarz, auf dem Parkplatz altes Amtsgericht abgestellt. Das geparkte Fahrzeug wurde in diesem Zeitraum durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am hinteren linken Radlauf beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachschaden entstand in Höhe von 1.000 EUR Hinweise an die Polizeistation Rotenburg a.d.Fulda, 06623/9370.

Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Alsfeld

Alsfeld (ots) – Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Freitagabend, gegen 18:55 Uhr, die K 71 von Alsfeld Elbenrod kommend Richtung Eudorf. In einer scharfen Rechtskurve verstieß der Fahrzeugführer mit seinem PKW gegen das Rechtsfahrgebot, sodass ein entgegenkommendes Fahrzeug, um einen Zusammenstoß zu verhindern, nach rechts ausweichen musste.

Hierbei verlor der ausweichende Verkehrsteilnehmer die Kontrolle über sein Fahrzeug Renault Megane und schleuderte in den Straßengraben. Der 29-jährige Fahrzeugführer aus Stadtallendorf blieb durch das Unfallgeschehen unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter zu genügen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631 974-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Hospitalgasse auf dem Parkplatz eines Seniorenwohnheims kam es zwischen 04.05.2022, 13 Uhr – 05.05.2022, 07 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der oder die unbekannte Täter stießen vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Pkw eines 58-jährigen Bebraners, dessen Pkw dort geparkt war. Es entstand ein Sachschaden von ca. 600,- EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932 0, jeder andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Niederaula. Am 06.05.2022, gg. 15:15 Uhr kam es in Niederaula zu einer Verkehrsunfallflucht. In Höhe der Hauptstraße 9 in Niederaula parkte eine 21-jährige Niederaulaerin ihren Pkw auf einem Parkstreifen neben der Fahrbahn. Ein vorbeifahrender Lkw mit Anhänger streifte den Spiegel, so dass ein Sachschaden entstand. Hinweise zu dem Verursacher liegen vor. Es entstand ein Sachschaden von 150 EUR.

Trunkenheitsfahrt mit Verdacht der Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Sonntag, 08.05.2022, gg. 0:20 Uhr befuhr ein 42-jähriger Hersfelder die B62 mit seinem Pkw von Niederaula kommend in Richtung Bad Hersfeld. Eine Funkstreife wurde auf den Pkw aufmerksam, da er vorne rechts auf der blanken Felge fuhr. Bei der Kontrolle wurde Alkohol in der Atemluft festgestellt. Weiterhin wurden frische Unfallbeschädigungen an der Beifahrerseite sowie der fehlende Beifahrerspiegel festgestellt. Ein Unfallort ist bislang nicht bekannt.

Der Fahrer wurde nach polizeilichen Maßnahmen und der Einleitung eines Strafverfahrens entlassen. Hinweise zum möglichen Unfallort bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 932 0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen