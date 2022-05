Paket geraubt

Wiesbaden (ots)-(js) – Am Samstagmittag 07.05.2022 wurde einem Paketzusteller in der Straße Römerberg ein Paket entrissen. Gegen 11:30 Uhr sprachen zwei männliche Personen zunächst den Mitarbeiter eines Paketdienstes unter einem Vorwand an. Die noch unbekannten Täter verlangten ein auszulieferndes Paket, da dies für sie bestimmt sei. Als die Herausgabe verweigert wurde, griffen die Personen den Paketboten an und entrissen ihm das Paket.

Die beiden Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Die erste Person wird als etwa 25 Jahre, ca. 1,75 m groß, schlanke Statur, schulterlanges dunkles Haar, dünner Schnauzbart, bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt beschrieben. Der zweite Täter konnte als etwa 30 Jahre, ca. 1,75 m groß, schlank, kurze blonde/rötliche Haare, ebenfalls bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt beschrieben werden.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Nummer 0611/345-0 entgegen.

Mülltonne abgebrannt,

Wiesbaden, Presberger Straße, Samstag, 07.05.2022, 11:15 Uhr

(js) Am Samstagmittag brannte in der Presberger Straße eine Großraummülltonne. Aus bislang unbekannten Gründen geriet die Mülltonne in Brand, konnte aber durch die hinzugerufene Feuerwehr zeitnah gelöscht werden. Durch die Hitzeentwicklung wurde die Tonne leicht beschädigt, konnte aber durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr weiterhin genutzt werden. Personen, die Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter 0611/345-0 in Verbindung zu setzen.

Randalierer in der Walramstraße,

Wiesbaden, Walramstraße, Samstag, 07.05.2022, 16:40 Uhr

(wo) In der Walramstraße kam es am Samstagnachmittag zwischen zwei Wiesbadenern zu einer handfesten Auseinandersetzung bei der sich ein 43-Jähriger verletzte.

Der stark alkoholisierte 43-jährige Wiesbadener versuchte gegen 16:40 Uhr zunächst grundlos mit einem Baustellenschild die Scheibe eines Cafés zu beschädigen. Als ein 22-jähriger Mitarbeiter diesen davon abhalten wollte, wurde er von dem 43-Jährigen angegriffen. Der Angestellte setzte sich daraufhin mit einem Faustschlag zur Wehr wodurch der Angreifer zu Boden fiel und sich dabei verletzte. Anschließend flüchtete er vom Tatort und konnte durch eine eingesetzte Streife im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen gestellt werden. Zu einer Beschädigung an dem Café kam es aufgrund des beherzten Eingreifens des 22-Jährigen nicht.

Das 1.Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Gemeinsam Sicheres Wiesbaden

Stadtgebiet, Samstag 07.05.2022, 19:00 Uhr bis Sonntag 08.05.2022, 03:20 Uhr

(wo) Von Freitagabend bis Samstagnacht führten Kräfte der Stadtpolizei und der Polizeidirektion Wiesbaden gemeinsame Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt durch. Im Rahmen des von Stadt und Polizei gemeinsam initiierten und umgesetzten Programms “Gemeinsam Sicheres Wiesbaden” finden diese Kontrollen regelmäßig statt.

Die Kontrollschwerpunkte wurden im Bereich der Innenstadt, der Parkanlage “Warmer Damm”, am Schlachthof, Reisinger Anlage und im Schelmengraben beim ehemaligen Einkaufszentrum gelegt. Zudem wurde die Einhaltung der seit 01. Januar 2019 geltende Waffenverbotszone überprüft. Aufgrund des schönen Wetters war die Innenstadt und das Schlachthofgelände gut besucht.

Insgesamt konnten 25 Personen kontrolliert werden. Stadt und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent, sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar, sein.

Rheingau-Taunus

Diebstahl aus Einfamilienhaus

Heidenrod (ots) – Am Muttertag gegen 11:10 Uhr gelangte ein bisher unbekannter dunkelhäutiger Mann in das Einfamilienhaus im Amselweg. Der Mann kam durch den Garten und gelangte über die Terrassentür ins Schlafzimmer. Dort wurde er von der Hauseigentümerin überrascht. Der Unbekannte gab über Handzeichen zu verstehen, dass er Essen und Geld suche.

Die Hauseigentümerin versorgte den Eindringling mit einem Brötchen und geleitete ihn aus dem Zimmer. Anschließend stellte sie fest, dass ihr Ehering, als auch anderer Schmuck fehlte.

Der Mann war von korpulenter Gestalt, ca. 175cm groß und dunkelhäutig. Er war dunkel gekleidet, trug eine Schäfermütze und hatte einen Rucksack bei sich.

Zeugen werden gebeten sich mit der Bad Schwalbacher Polizei, unter 06124-70780 in Verbindung zu setzen.

Brennende Mülltonne

Samstag, 07.05.2022, 23:20 Uhr

Idstein, Loni-Franz-Str. 3 – Am späten Abend des 07.05.2022 kam es zu einem Mülltonnenbrand in Idstein. Unbekannte Täter rollten die Papiermülltonne vom Grundstück eines in der Loni-Franz-Straße gelegenen Einfamilienhauses.

Auf dem angrenzenden Gehweg entzündeten diese auf unbekannte Art und Weise die Tonne, welche nahezu vollständig ausbrannte. Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0611-3450.

Verkehrsunfall Radfahrer gegen Auto

Sonntag, 08.05.22, 07.30 Uhr

65232 Taunusstein, Mainzer Allee/Ibelstraße – Am frühen Samstagmorgen kam es in der Mainzer Allee in Taunusstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Nach derzeitigem Sachstand stieß der 53-jährige Taunussteiner Fahrradfahrer in einem Kreuzungsbereich gegen ein in der Kreuzung fahrendes Auto. Dabei stürzte der Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu.

Im Anschluss trennten sich die beiden Taunussteiner und fuhren jeweils nach Hause. Der Radfahrer musste aber dann zur Erstversorgung in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht werden. An dem Pkw entstand leichter Sachschaden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Bad Schwalbacher Polizei, unter der Tel. 06124-70780, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit 2 verletzten Fahrradfahrern

Sonntag, 08.05.22, 13.02 Uhr

65510 Idstein-Heftrich, Tennweg 3 – In Idstein Heftrich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 50-jähriger Rennradfahrer aus Wiesbaden fuhr auf der Durchgangsstraße von der Alteburg kommend in Richtung Waldems-Esch. Ein 10-jähriger Junge kam aus demRöderweg und wollte nach links auf die Durchgangsstraße einbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden Rennradfahrer.

Das Rennrad kollidierte mit dem Hinterrad des Kinderfahrrades und der Rennradfahrer kam zu Fall, bei dem er sich verletzte. Er wurde zur weiteren Behandlung in die Heliosklinik nach Idstein gefahren. Der Junge zog sich Abschürfungen am Knie zu, welche nicht notärztlich behandelt werden mussten. Am Rennrad entstand leichter Sachschaden. Die Idsteiner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter 06126-93940.

Brand in Gaststätte

Bad Schwalbach (ots) – 1. Am frühen Morgen des 07.05.2022 gegen 05:40 Uhr kam es zu einem Brand in einer Gaststätte in Eltville-Hattenheim. Ein Anwohner stellte Rauchentwicklung aus der Gaststätte fest und alarmierte die Feuerwehr. Nach ersten Erkenntnissen entstand das Feuer durch einen technischen Defekt der Spülmaschine in der Küche der Gaststätte.

Die Küche wurde dadurch weitgehend zerstört. Die restlichen Räumlichkeiten der Gaststätte, sowie angrenzende Wohnhäuser blieben unbeschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 60.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Metalldiebe auf dem Friedhof

Auf dem Friedhof Niedernhausen in der Frankfurter Straße kam es in der Zeit von Mittwoch, 04.05. und Samstag, 07.05.2022 zu mehreren Diebstählen auf verschiedenen Gräbern. Hierbei wurden Metallschalen und Metallvasen, welche fest mit der Grabplatte verbunden waren, durch Gewalteinwirkung aus der Verankerung gerissen und entwendet.

Über die Höhe des entstandenen Schadens konnten noch keine Angaben gemacht werden. Personen, welche sachdienliche Angaben zum Tathergang machen können werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Rufnummer 06126-9394-0 in Verbindung zu setzen.

Bad Schwalbach: 2 x 2 = 25.000 – Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss

Am Freitagabend, 06.05.2022, kam es im Stationsgebiet der Polizei Bad Schwalbach zu zwei Allein-Unfällen, bei denen der jeweilige Fahrzeugführer erheblich unter Alkoholeinfluss stand und ein nicht unerheblicher Sachschaden zu verzeichnen war. Ein 46-jähriger Taunussteiner befuhr gegen 18:20 Uhr die Idsteiner Straße in Taunusstein-Neuhof, als er von der Fahrbahn abkam, durch eine Hecke hindurch fuhr, ein dort geparktes Fahrzeug touchierte und schlussendlich nach einer Kollision mit mehreren Mülltonnen und einem Zaun zum Stillstand kam.

Der Fahrzeugführer flüchtete daraufhin zu Fuß von der Unfallstelle, kam aber während der Unfallaufnahme durch die Beamten wieder zurück und gab sich als Unfallverursacher zu erkennen. Da bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde im Anschluss eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Gegen 20:20 Uhr meldeten Zeugen, dass ein PKW auf der L3031 von der Fahrbahn abgekommen sei. Der 22-jährige Heidenroder Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw die L3031 in Fahrtichtung Heidenrod Langschied. Nach seinen Angaben wechselte Ausgangs einer Linkskurve ein Reh über die Fahrbahn. Beim Ausweichversuch geriet der Unfallverursacher in den Straßengraben und verletzte sich dabei leicht.

Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch beim Fahrer festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab, wie übrigens bei seinem Äquivalent aus Neuhof auch, einen Wert von über 2 Promille. Auch bei ihm wurde eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Sachschaden am Pkw wird auf ca. 5.000 EUR geschätzt.

