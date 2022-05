Haftbefehl nach Auseinandersetzung in der HEAE

(ots) – Bei einer Auseinandersetzung zwischen 2 Bewohnern der Erstaufnahmeeinrichtung in Neustadt erlitten beide Männer unterschiedlich schwere Verletzungen und mussten ins Krankenhaus. Ein 33-jähriger Mann steht unter dem dringenden Tatverdacht des versuchten Totschlags. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Nach den ersten Ermittlungen fand die Auseinandersetzung in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in Neustadt am Montagabend 02.05.2022 gegen 23.00 Uhr statt. Der Beschuldigte soll während des Geschehens mehrfach in Tötungsabsicht mit einer Schere auf den 25-jährigen Mann eingestochen haben. Diesem gelang trotz der erlittenen Stich- und Schnittverletzungen die Flucht aus dem Gebäude. Er wurde zur Versorgung der nicht akut lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der vorläufig festgenommene 33-jährige Beschuldigte musste aufgrund erlittener nicht lebensbedrohlicher Verletzungen ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden. Er wurde am Dienstag, 03.05.2022 dem zuständigen Richter des Amtsgerichts Marburg vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Die Polizei stellte die mutmaßliche Tatwaffe, eine Schere, sicher. Die Ermittlungen zu dem genauen Tatverlauf und zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Marburg – Scheibe beschädigt

Am Dienstag, 03. Mai, zwischen 07 und 13.30 Uhr, entstand auf noch nicht feststehende Weise, möglicherweise durch einen Steinwurf oder durch das Einschlagen mit einem Stein, ein Schaden an einer Fensterscheibe eines zur Philipps-Universität gehörenden Gebäudes in der Mainzer Gasse.

Wehrda – Sonnenschirm mit Betonfuß weg

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Ernst-Lemmer-Straße stahl ein Dieb zwischen Donnerstag 14. April und Montag 02. Mai, einen Sonnenschirm mitsamt dem Betonfuß. Vielleicht fiel ja der Abtransport der sperrigen Teile auf.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Fahrraddiebstahl

Die Polizei bittet nach einem Fahrraddiebstahl um Hinweise. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wo steht das gestohlene Rad? Bei dem gestohlenen und gesuchten Rad handelt es sich um ein lilafarbenes Prophete City Cruiser Damenfahrrad. Das Rad stand mehrere Monate unbenutzt und gesichert mit einem ‚Schloss auf dem Fahrradabstellplatz des Anwesens Schwanallee 22a.

Die Tatzeit des Diebstahls liegt zwischen Mittwoch 06. Oktober 2021 und Montag 02. Mai 2022. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cappel – Autoaufbruch am Friedhofsparkplatz

Ein noch unbekannter Täter schlug die Seitenscheibe eines Autos ein und stahl die auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche. Der Täter erbeutete damit Bargeld, Personaldokumente, Versicherungs- und Kreditkarten.

Die Tat auf dem Friedhofsparkplatz in der Odenwaldstraße war am Dienstag 03.05.2022 zwischen 15-15.30 Uhr. Wem ist in dieser Zeit auf dem Parkplatz oder in unmittelbarer Umgebung jemand aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf/Rauschenberg – Unter Drogeneinfluss gefahren

Wieder waren sie unterwegs und wieder hat die Polizei die Fahrten wegen des Drogeneinflusses beendet und Blutproben gegen die Fahrer veranlasst. Da war zum einen ein 21 Jahre alter Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis, der sein Auto nach der Kontrolle am Dienstag, 03. Mai, um 16.25 Uhr in der Niederrheinischen Straße in Stadtallendorf stehen lassen musste. Sein Drogentest hatte positiv auf Amphetamine und Metamphetamine reagiert.

Es folgte um 18.05 Uhr in Rauschenberg ein 25-jähriger Autofahrer. Sein Drogentest reagierte auf THC und Amphetamine. Der Mann war ein Wiederholungstäter. Er war der Streife vom Vortag aus einem Einsatz aus gleichem Grund noch bekannt.

Gegen 19.30 Uhr überprüfte die Polizei Stadtallendorf in der Niederkleiner Straße noch eine 27-jährige Frau, die mit einem E-Scooter unterwegs war. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht des Einflusses von Betäubungsmitteln, der sich durch einen auf mehrere Stoffe reagierenden Drogentest bestätigte.

