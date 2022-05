Dieburg: Auseinandersetzung zwischen Schülern – Mädchen mit Messer verletzt

Dieburg (ots) – Am Mittwochmorgen 04.05.2022 gegen 09.30 Uhr, trug sich in einer Schule “Am Wall” eine zuerst verbale Auseinandersetzung zwischen einem 13-jährigen Jungen und einem gleichaltrigen Mädchen zu. Im Zuge eines Gerangels verletzte der Junge dann das Mädchen mit einem Messer.

Das Mädchen erlitt hierbei Schnittverletzungen am Bein und wurde nach jetzigem Kenntnisstand mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe sind bislang noch unklar.

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung hat die Polizei in Dieburg ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

4 beschädigte Fahrzeuge, 1 Hauswand und eine Person verletzt

Schaafheim (ots) – Am Mittwoch 04.05.2022 kam es in der Heinrichstraße in Schaafheim zu einem Verkehrsunfall bei dem 4 Fahrzeuge beschädigt und eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 12:02 Uhr kam eine 65-jährige BMW-Fahrerin aus Schaafheim infolge ihres vorherigen Alkoholkonsums mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab.

Die Frau kollidierte mit 3 am Straßenrand abgestellten Fahrzeugen und einer Hausfassade. In einem der Fahrzeuge befand sich ein 55-jähriger Mann, der auf dem Fahrersitz wartete und durch den Aufprall leicht verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der 65-Jährigen einen Wert von 1,61 Promille. An den beteiligten Fahrzeugen und der Fassade entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 20.000 EURO.

Der 65-jährigen Frau aus Schaafheim wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihren Führerschein vorerst abgeben. Die Ermittlungen dauern an.

Werkzeug aus Garage gestohlen

Griesheim (ots) – Nachdem bislang Unbekannte zwischen Montagabend 02.05.2022 und Dienstagnachmittag 03.05.2022 Werkzeug aus einer Garage in der Haydnstraße gestohlen haben, sucht die Polizei nach Hinweisgebern.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangten sie auf das Grundstück und öffneten die Garage. Im Anschluss entwendeten sie einen Rotationslaser und flüchteten mit ihrer Beute. Insgesamt werden die Schäden auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Anwohner oder Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 42 bei der Polizei in Griesheim unter der Rufnummer 06155/8385-0 in Verbindung zu setzen.

Büro im Visier Krimineller

Dieburg (ots) – In der Altheimer Straße geriet das Büro eines Jugend- und Studentenwohnheims in der Nacht zum Mittwoch 04.05.2022 in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Büros.

Dort entwendeten sie nach jetzigem Kenntnisstand über 300 Euro Bargeld und flüchteten im Anschluss unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Unfall im Gegenverkehr – eine Person schwer verletzt

DA-Dieburg/Ober-Ramstadt (ots) – Am Dienstag 03.05.2022 gegen 15.00 Uhr kam es auf der B426 zwischen Ober-Ramstadt und dem Ortsteil Wembach-Hahn zu einem Verkehrsunfall. Eine 51-jährige Golffahrerin aus Reinheim, die von Wembach-Hahn in Richtung Ober-Ramstadt fuhr, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte zunächst mit einem Anhänger eines Audis und anschließend nahezu frontal mit einem Kastenwagen.

Der 26-jährige Fahrer des Kastenwagens aus Mainz, zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Darmstadt verbracht. Weiterhin entstand an allen beteiligten Fahrzeugen erhebliche Schäden. Der Gesamtschaden beträgt rund 22.000 EUR.

Für die Unfallaufnahme musste die Bundesstraße für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Bergung übernahm eine Fachfirma. Die Ursache ist Bestand der polizeilichen Ermittlungen.

Darmstadt

Busfahrer mit Messer bedroht – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Ein 59-jähriger Busfahrer verweigerte am späten Dienstag 03.05.2022 gegen 23.30 Uhr, an der Haltestelle “Windmühle”/Gräfenhäuser Straße, 3 jungen Männer den Zustieg da sie keine Fahrtickets vorweisen konnten. Einer der Jugendlichen hielt dem 59-Jährigen daraufhin ein ausgeklapptes Messer entgegen und bedrohte ihn.

Zudem versuchte er einen im Bereich der Haltestelle abgestellten E-Scooter nach dem Busfahrer zu werfen, verfehlte diesen aber. Das Trio flüchtete anschließend zu Fuß über die Pallaswiesenstraße in Richtung Weiterstadt/Riedbahn.

Der Angreifer ist 13-16 Jahre alt, hat kurze, schwarze Haare und war mit einem weißen Pullover, schwarzer Hose und weißen Turnschuhen bekleidet. Seine beiden Begleiter sind etwa gleich alt und waren dunkel gekleidet.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 35) unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Mehrere betrügerische Anrufe – Polizei warnt vor Schockanrufen

Darmstadt (ots) – Am Mittwochvormittag 04.05.2022 kam es unter anderem in der Goethestraße und in der Heinheimer Straße, zu mehreren Schockanrufen. Hierbei gaben sich die Betrüger am Telefon unter anderem als Polizisten aus und erzählten die Geschichte, dass der Enkel der Angerufenen einen Unfall hatte und dabei eine Person tödlich verletzt worden sei.

Der Enkel sei aktuell in Untersuchungshaft. Für die Freilassung würde angeblich die Staatsanwaltschaft eine Kaution in Höhe von mehreren Tausend Euro fordern. Glücklicherweise flog der Schwindel noch vor einer Übergabe rechtzeitig auf.

Damit auch Sie nicht auf die Maschen der Telefonbetrüger reinfallen, warnt die Polizei erneut und gibt folgende Tipps:

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Verständigen Sie Ihre Angehörigen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Groß-Gerau

Verkehrsunfallflucht in Trebur

Trebur (ots) – Am Dienstag 03.05.2022 kam es zwischen 04:30-14:10 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Trebur zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat einen geparkten schwarzen Opel am rechten Fahrzeugheck gestreift und hierbei beschädigt. Am beschädigten Pkw konnte großflächig rot/weißer Farbanrieb festgestellt werden.

Der Schaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152-1750 entgegen.

Autofahrer wird attackiert/Polizei sucht Zeugen

Mörfelden (ots) – Aus bislang nicht bekannter Ursache kam es am Dienstagabend 03.05.2022 gegen 20.15 Uhr, in der Bürgermeister-Klingler-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern.

Der 24-jährige Fahrer eines BMW soll hierbei von dem bislang unbekannten Fahrer sowie einem weiteren Insassen eines flüchtigen blauen VW Passat mit dem Teilkennzeichen “GI-SI”, die Zahl ist nicht bekannt, durch Schläge leicht verletzt worden sein. Insgesamt war der Passat mit vier Männern besetzt. Eine Fahndung der Polizei nach dem Fahrzeug verlief bislang ergebnislos.

Die Beamten der Polizeistation Mörfelden-Walldorf ermitteln in dem Fall nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bitten Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06105/4006-0.

Kreis Bergstraße

Außenspiegel beschädigt und von der Unfallstelle geflüchtet.

Lorsch (ots) – Am Samstag 30.04.2022 wurde in der Zeit von 12-13:00 Uhr in Lorsch ein Fahrzeug beschädigt. In der Nibelungenstraße, Höhe der Hausnummer 122, stand in dem genannten Zeitraum ein Ford Transit geparkt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Ford Transit.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR. Die Polizeistation Heppenheim bittet Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Kassettenbox mit mehreren Tausend Euro gestohlen

Zwingenberg (ots) – Aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße, Nähe Lindenweg wurde am Dienstagabend (03.05.) eine Kassettenbox mit mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Täter nutzten das Zeitfenster zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr für den Einbruch aus, während der Bewohner zum Einkaufen unterwegs war.

Als der Bestohlene nach Hause zurückkehrte, war die Eingangstür aufgebrochen und die Kassette samt Geld gestohlen. Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim hat den Fall übernommen. Wir im Tatzeitraum verdächtige Personen bemerkt hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06252 / 706-0.

Odenwaldkreis

Kripo beschlagnahmt Drogen und Schlagring

Michelstadt (ots) – Am Mittwochvormittag 04.05.2022 durchsuchten Beamte des für Drogendelikte zuständigen Kommissariats 34 der Erbacher Kriminalpolizei, unterstützt von Kollegen der Diensthundestaffel des Polizeipräsidiums Südhessen, mittels auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirktem richterlichem Beschluss die Wohnung eines 25-jährigen Michelstädters wegen Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Hierbei beschlagnahmten die Ordnungshüter unter anderem insgesamt knapp 80 Gramm Cannabis und Amphetamin sowie einen Schlagring.

Der 25-Jährige wurde zunächst vorläufig festgenommen, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Wohungsdurchsuchungen – Kripo stellt über 180 gr. Drogen sicher

Erbach/Oberzent (ots) – Am Dienstag 03.05.2022 hat die Erbacher Kriminalpolizei mit Unterstützung von Spezialkräften mehrere Wohnungen in Erbach und Oberzent durchsucht und hierbei über 180 Gramm Drogen sichergestellt.

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts des schweren Raubes, der sich bereits Anfang März in einem Mehrfamilienhaus in der Straße “Krähberger Weg” zugetragen hat, gerieten 7 Tatverdächtige im Alter von 18-22 Jahren in den Fokus der Beamten. In diesem Zusammenhang wurden am Dienstag 03.05.2022 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt die Wohnungen der Tatverdächtigen durchsucht.

Hierbei nahmen die Ordnungshüter über 180 Gramm Drogen, unter anderem Marihuana, Kokain und Amphetamin, über 2.000 Euro Bargeld und mehrere Waffen in amtliche Verwahrung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie werden sich nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten müssen. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen und Hintergründen dauern derzeit noch an.

Polizei findet bei Wohnungsdurchsuchung Cannabispflanzen

Oberzent (ots) – Rund 25 Cannabispflanzen sowie eine Kleinstmenge der Droge haben Ermittler der Kriminalpolizei zufällig am Dienstagmorgen 03.05.2022 in der Wohnung eines 57-jährigen Mannes im Ortsteil Olfen gefunden.

Die Ermittler hatten an dem Tag eigentlich den 15 Jahren alten Sohn des Mannes im Fokus. Wegen eines zurückliegenden Raubdeliktes rückten die Beamten mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss an und stellten Beweismittel, wie Handys sicher.

Wegen des Drogenfundes wird sich jetzt auch der Vater strafrechtlich verantworten müssen. Gegen ihn ist Anzeige erstattet worden. Die Pflanzen wurden sichergestellt.

