Kaiserslautern – Das Benefizkonzert der Deutschen Radio Philharmonie vom 10. April in Kaiserslautern unter Leitung des Dirigenten und Pianisten Lars Vogt hat 12.150 Euro Spenden für die Ukraine-Hilfe des Malteser Hilfsdienstes erzielt. Das Benefizkonzert stand unter prominenter Schirmherrschaft des Speyerer Bischofs Dr. Karl-Heinz Wiesemann, der Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz Malu Dreyer, dem Ministerpräsidenten des Saarlandes Tobias Hans, SWR-Intendant Kai Gniffke und SR-Intendant Martin Grasmück.

Dankbar für große Hilfsbereitschaft

Spenden für das Konzert, das live auf SR 2 KulturRadio übertragen wurde, gingen über die Spendenboxen in der Fruchthalle Kaiserslautern, Online und per Überweisung ein.

„Wir sind überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft und Solidarität für die notleidenden Menschen aus der Ukraine“,

so Diözesangeschäftsführerin Jennifer Arweiler.

„Ein riesiges Dankeschön geht an alle Unterstützenden auf, vor und hinter der Bühne. Dieses Engagement ist alles andere als selbstverständlich.“

Die Spenden des Konzertabends fließen vollständig und direkt in das vielfältige Hilfsprogramm der Malteser für die Ukraine, das auf finanzielle Unterstützung angewiesen ist. Mithilfe von Spenden wurden allein in den ersten sechs Wochen des Krieges 4.600 Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine geliefert, rund 33.000 Mahlzeiten für Geflüchtete ermöglicht und über 300.000 Menschen an Grenzen versorgt. Dort erhalten die Schutzsuchenden Lebensmittel, warme Kleidung und Decken, werden medizinisch betreut und auf mögliche Unterkünfte verteilt.

Malteser helfen auch beim Ankommen

Darüber hinaus engagieren sich in ganz Deutschland ehren- und hauptamtliche Malteser in der Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine unter anderem an zentralen Plätzen, wie Bahnhöfen oder in kommunalen Unterkünften. Neben der akuten Nothilfe rückt auch die Integration der Geflüchteten aus der Ukraine zunehmend in den Fokus der Malteser.

Die Malteser in Kaiserslautern haben hier bereits fundierte Erfahrung. Ehrenamtliche Malteser Integrationslotsen helfen Geflüchteten aus verschiedenen Nationen seit 2016 in verschiedensten Projekten beim Ankommen und Einleben. Die Besonderheit: Fast die Hälfte aller rund 40 Integrationslotsen haben selbst einen Migrations- und Fluchthintergrund und geben ihre Erfahrungen an Neu-Ankommende weiter. Für dieses Konzept wurden die Malteser in Kaiserslautern 2020 mit dem Integrationspreis des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Derzeit wird die Integrationshilfe der Malteser vor Ort für Neu-Ankommende aus der Ukraine aufgestockt.