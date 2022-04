Verkehrsunfallmitteilungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Unfall

Gersfeld. Am Dienstag (19.04.), gegen 17:10 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 279 ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog ein 87-jähriger Gersfelder mit seinem Mercedes von der Henneberger Straße kommend auf die B 279 Richtung Gersfeld Stadtmitte ein. Hierbei kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem BMW X 3 einer 42-jährigen Bad Königshofenerin, die von Maiersbach kommend in Richtung Gersfeld fuhr. Glücklicherweise blieben alle Personen unverletzt.

Polizeistation Hilders

HEF

Quadunfall

Kirchheim. Am Dienstag (19.04.), gegen 13:10 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Quad die L3159 aus Kirchheim kommend in Richtung Bad Hersfeld. In Höhe des Parkplatzes am Teich „Roter Neon“ kam er am Ende einer leichten Rechtskurve mit Gefälle aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr zwischen Fahrbahn und Parkplatz in einen Graben. Dort überschlug sich das Quad und kam linksseitig kopfüber zum Liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Klinikum verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Unfallflucht

Hauneck. Am Dienstag (19.04.), gegen 19:30 Uhr, wendete ein bisher unbekannter Fahrer eines Lkw mit Auflieger auf der Fuldaer Straße. In Höhe der Hausnummer 18 setzte er rückwärts in die Zufahrtsstraße und übersah hierbei vermutlich die Grundstücksbegrenzung einer 48-Jährigen. Mit den Reifen des Aufliegers streifte der Fahrende zwei Pfosten der Begrenzung, sodass diese aus dem Beton gebrochen beziehungsweise verbogen wurden. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmende unerlaubt die Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Weitere Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugen gesucht: Pkw nach Diebstahl aufgefunden

Freiensteinau. In der Nacht zu Mittwoch (13.04.) entwendeten Unbekannte einen braunen VW Tiguan mit den amtlichen Kennzeichen FD-G 2106 in der Straße „Am Rotenberg“ in Kleinlüder – wir berichteten.

Ein aufmerksamer Zeuge stellte das Fahrzeug am Samstag (16.04.) gegen 13 Uhr erstmalig an einem Feldrand in der Salzbachstraße im Ortsteil Radmühl fest. Als das Auto am Sonntag (17.04.) gegen 16 Uhr noch immer dort abgestellt war, schaute sich der Mann den Tiguan genauer an. Dabei stellte er Brandflecken und verrußte Scheiben im Inneren des Fahrzeugs fest und informierte umgehend die Polizei.

Die genauen Hintergründe und Umstände sind aktuell noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Schule

Alsfeld. Zwischen Donnerstagnachmittag (07.04.) und Freitagmorgen (08.04.) beschmierten Unbekannte eine Schule in der Schillerstraße mit Farbe. Mehrfach schrieben die Täter Zahlen an das Gebäude im Bereich der dortigen Kantine. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Körperverletzung – Zeugen gesucht

Feldatal. Am Ostermontag (18.04.), gegen 22.15 Uhr, verletzte ein Unbekannter einen 22-jährigen Mann aus dem Vogelsbergkreis im Bereich der Feldahalle in der Schulstraße leicht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen näherte sich eine rund 15-köpfige Personengruppe mit Baseballschlägern einem gemütlichen Beisammensein an der Halle. Plötzlich und unvermittelt habe ein Mann dem 22-jährigen Vogelsberger mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Täter kann als etwa 1,85 Meter groß, von kräftiger Statur, mit südländischem Erscheinungsbild und dunklen Haaren sowie einem schwarzen T-Shirt mit der Aufschrift „Adidas“ beschrieben werden. Die Personengruppe flüchtete danach fußläufig in Richtung Ermenrod.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Freiensteinau. Am frühen Freitagmorgen (15.04.), gegen 1.30 Uhr, betraten Unbekannte eine Diskothek in der Birsteiner Straße und schlugen wahllos mehrere Personen, die hierdurch leicht verletzt wurden. Anschließend flüchteten die Täter nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem grünen Suzuki in Richtung Birstein.

Die Hintergründe sind derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Polizei.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Mann mit Messer bedroht – Polizei sucht Zeugen

Fulda. Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, soll ein lebensälterer Mann bereits am 15.03.2022, gegen 12 Uhr, in der Straße „Am Stockhaus“ von vier Männern im Alter zwischen 20 und 30 Jahren mit einem Messer bedroht worden sein. Als sich eine Passantin näherte, seien die Täter in Richtung Mittelstraße geflüchtet.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die einen solchen Sachverhalt beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Einer der Männer soll circa 190 cm groß und von sportlich-schlanker Statur gewesen sein. Er hatte ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild, kurze braune Haare mit abrasierten Seiten und Tätowierungen am rechten Handrücken, unter anderem eine Rose.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen von Opel Corsa zerstochen

Petersberg. In der Nacht zu Dienstag (19.04.) zerstachen Unbekannte zwei Reifen eines grauen Opel Corsa. Das Auto war im Tatzeitraum am Fahrbahnrand der Hövelstraße abgestellt. Der Sachschaden beträgt rund 200 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Schule eingebrochen

Fulda. Unbekannte drangen über das Osterwochenende (14.-19.04.) gewaltsam in eine Schule in der Abt-Richard-Straße im Fuldaer Stadtteil Neuenberg. Im Inneren durchwühlten die Täter mehrere Räume und verursachten hierbei einen Sachschaden von rund 3.000 Euro. Über ein mögliches Diebesgut ist derzeit noch nichts Näheres bekannt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch – Versuchter Einbruch

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch

Heringen. Eine Baustelle in der Lindigstraße – auf einem Verbindungsweg zwischen Heringen und Vitzerode – wurde am Dienstagmorgen (19.04.) zum Ziel unbekannter Täter. Zunächst schlugen die Einbrecher die Scheibe eines Walzenfahrzeugs ein, welches vor einem dortigen Baucontainer abgestellt war. Anschließend überwanden die Täter die Sicherung des Fahrzeugs und fuhren es einige Meter von der Tür des Baucontainers weg. Da das Walzengerät mit einer Stahlkette mit einem weiteren Bagger verbunden war, verzogen sich hierdurch mehrere Stahlteile beider Maschinen. Aus dem Baucontainer entnahmen die Langfinger außerdem rund 20 Liter Benzin. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Rotenburg. Unbekannte durschnitten in der Nacht zu Dienstag (19.04.) den Zaun eines Vereinsgeländes im Breitinger Kirchweg. Anschließend versuchten die Einbrecher Türen und Fenster eines dortigen Gebäudes aufzuhebeln, was jedoch misslang. Es entstand Gesamtsachschaden von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Lkw-Brand auf der A4

Friedewald. Am Mittwochmorgen (20.04.), gegen 4.45 Uhr, geriet ein Auflieger eines Lkw auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Wildeck-Hönebach und Friedewald in Vollbrand.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein Mann rumänischer Herkunft mit seinem Gespann die Autobahn in Fahrtrichtung Westen, als plötzlich aus bislang noch ungeklärter Ursache Feuer an dem Auflieger ausbrach. Der Fahrer erkannte den Brand glücklicherweise zeitnah, konnte die Sattelzugmaschine noch von dem Auflieger trennen und sich mitsamt dem Fahrzeug retten. Der Auflieger, welcher Teile der Automobilindustrie geladen hatte, brannte vollkommen aus. Nach ersten vorläufigen Schätzungen entstand Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.

Die Autobahn ist im Rahmen der Bergungsarbeiten im Bereich der Unfallstelle seit circa 5 Uhr vollgesperrt. Hierdurch kommt es derzeit zu einem mehrere Kilometer langen Verkehrsstau. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist aktuell noch unklar.