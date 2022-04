Frankfurt/BAB661 (ots)-(fue) Am Sonntag 17.04.2022 gegen 05.50 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Fahrdienstleister mit einem 32-jährigen Fahrgast die A 661 in Fahrtrichtung Oberursel. Aufgrund der Aggression seines Fahrgastes, hielt der Fahrer am Fahrbandrand an. Der 32-jährige Fahrgast stieg aus und lief über die Autobahn.

Während der Fahrt gerieten die beiden Fahrzeuginsassen über politische Themen in Streit, woraufhin der alkoholisierte Fahrgast dem Fahrer mit der flachen Hand in den Nacken schlug. In Höhe der Anschlussstelle Kaiserlei fuhr der 23-Jährige daraufhin an den Fahrbahnrand und der Fahrgast stieg aus.

Zunächst überquerte der 32-Jährige die Autobahn, machte dann an der Mittelleitplanke kehrt und ging über die Fahrbahnen zurück in Richtung des Toyota. Dabei kam es dann zu einer Kollision mit dem Renault einer 47-jährigen Frau, die mit noch langsamer Geschwindigkeit auf die Auffahrt Kaiserlei zugefahren war.

Der 32-jährige Fußgänger wurde dabei schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

Die Fahrerin des Renault erlitt einen Schock.

