Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Kusel (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigt ein,

beziehungsweise mehrere bislang unbekannter Täter diverse Fahrzeuge im Bereich

der Haischbachstraße in Kusel. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen,

dass die unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand tiefe Lackkratzer

verursachten. Der Schaden wird auf mindestens 3000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet darum, sachdienliche Hinweise und ermittlungsrelevante

Informationen an die Polizeiinspektion Kusel unter der 06381-919/0 oder via

Email an die pikusel@polizei.rlp.de mit-zuteilen.

Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad

Nanzdietschweiler (ots) – Am Sonntagabend erfolgt eine Meldung über ein

verunfalltes Leichtkraftrad auf der L358 zwi-schen Glan-Münchweiler und

Nanzdietschweiler. Ein verantwortlicher Fahrzeugführer konnte vor Ort nicht mehr

festgestellt werden. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass sich

der vermeintliche Verkehrsunfall bereits am Mittag desselben Tages ereignet

habe. Eine Klä-rung des exakten Unfallhergangs beziehungsweise der Unfallursache

konnte bislang nicht erfol-gen. Bei dem verunfallten Fahrzeug handelt es sich um

ein Leichtkraftrad des Herstellers MBK mit Kuseler Kennung.

Die Polizei bittet darum, sachdienliche Hinweise und ermittlungsrelevante

Informationen insbe-sondere hinsichtlich des verantwortlichen Fahrzeugführers,

des Unfallhergangs sowie des Unfall-zeitpunkts an die Polizeiinspektion Kusel

unter der 06381-919/0 oder via Email an die piku-sel@polizei.rlp.de mitzuteilen.

In Strommast gekracht

Etschberg (ots) – Am Sonntagmittag ereignet sich in der Ortsgemeinde Etschberg

ein Verkehrsunfall mit sehr ho-hem Sachschaden. Der bislang unbekannte Fahrer

fuhr mit seinem Fahrzeug die Hauptstraße von Haschbach kommend in Fahrrichtung

Ortsmitte und kam im Kurvenbereich mutmaßlich aufgrund überhöhter

Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte zunächst mit einem

Strommast und prallte anschließend gegen einen Baum. An dem PKW entstand

offen-sichtlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Beschuldigte verließ die

Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter

nachzukommen. Aufgrund eines Augenzeugen des Verkehrsunfalles ergaben sich

Hinweise auf den vermeintlichen Fahrzeugführer, sodass unmittelbare

Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei eingeleitet werden konnten.

Unter Alkoholeinfluss mit Fahrrad unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Ein 19-Jähriger aus Landstuhl ist am Samstagmorgen unter

Alkoholeinfluss Fahrrad gefahren. Infolge seines auffälligen Fahrstils wurde er

gegen 07:00 Uhr in der Kerststraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei

wurde ein deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein entsprechender Test

ergab einen Wert von 2,4 Promille. Dem Radfahrer wurde auf der Dienststelle eine

Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr

eingeleitet.